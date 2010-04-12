freeze написав:
Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.
А Зеленський десь буде в прямому ефірі?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 гру, 2018 21:56
А Зеленський десь буде в прямому ефірі?
Додано: Пон 31 гру, 2018 22:05
Додано: Пон 31 гру, 2018 22:06
Я в это не верю .
Додано: Пон 31 гру, 2018 22:08
та Кличко наверно заявит о себе.
Живите своим умом!
Додано: Пон 31 гру, 2018 22:21
Завтра исполняется 20 лет евро , совсем еще юная девушка
В пятницу, 1 января 1999 года "евро" был официально введен в качестве валюты для безналичных расчетов между 11 государствами Евросоюза.
В 2002 году еврокупюры и евромонеты полностью заменили национальные валюты государств еврозоны. Сегодня евро – единая валюта для более чем 340 миллионов граждан из 19 стран Европы.
В 2019 году будет постепенно изъята из оборота купюра достоинством в 500 евро. Заявленной целью ликвидации самой крупной евробанкноты называется борьба с преступностью. По утверждению криминалистов, именно их предпочитают использовать мафиозные структуры.
Однако, если в 17 странах еврозоны такие розовые банкноты выйдут из оборота уже в январе, то в Германии и Австрии это произойдет только в конце апреля. Именно в этих двух странах в обращении находится максимальное количество таких банкнот.
Живите своим умом!
Додано: Пон 31 гру, 2018 22:24
Это ни о чем не говорит. Человек, особенно трудоспособного возраста, всегда сможет себя прокормить. Но если человеки не доплачивают налоги (живут с откатов и т.п.), то не факт, что остальные 15 млн пенсионеров могут позволить себе окромя как на НГ скупаться, отложив за год с пенсии.
Все эти супермаркетовские наблюдения уже давно подсчитаны, на средние чеки в 1000-2000 грн приходятся на единицы процентов населения.
Автомобили в салонах тоже скупаются стоимостью от $10 тысч долларов и выше, только позволить себе может их один из 50-100 граждан за год.
Додано: Пон 31 гру, 2018 22:40
Так Зеленський Гордону в інтерв"ю казав що планує.
А так як офіційний старт компанії сьогодні,то може бути й так,що оголосить сьогодні.
Пізнайко - а чому Ви нам не кажете,що Ілля Ківа пропонував Вам стати головою запорізького штабу кандидата в президенти.
А Ви відмовились з мотивацією,що у Вас за 20 років роботи в психлікарні і достойніші кандидати були.
Додано: Пон 31 гру, 2018 22:43
Тамтешні мешканці на морях, мабуть. На "зимових" квартирах/вілах в сонячних країнах.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 31 гру, 2018 22:51
Re: Валютный рынок в контексте
Вітаю усіх з 2019 роком, який ось-ось до нас прийде!!!
- але, він не просто так прийде, а принесе нам мир!
Бажаю усім нам МИРНОГО неба над головою!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
- а ще більша слава/пошана/повага нашим героям в окопах!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 31 гру, 2018 23:37
Re: Валютный рынок в контексте
Удачи в новом году. Всех с наступающим!!!!
P.S. И хватит оскорблять друг друга, уважайте мнения других, в споре рождается истина, а не в тролинге и ругани. Всех благ.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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