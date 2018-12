Додано: Пон 31 гру, 2018 22:43

zzzzzz написав: freeze написав: Кстати сегодня официально началась предвыборная компания.

Уже пошли методички строчить, в супермаркетах огромные очереди , у народа масса денег и т.д. и т.п. )))



Вот фото огромных очередей, фото я сам сделал, еле смог добраться до кассы, и это в самом зажиточном районе Киева,Печерск Сильпо по ул.Суворова ,это примерно в 1 км от Верховной рады. Время 19:00 , 30 декабря





Тамтешні мешканці на морях, мабуть. На "зимових" квартирах/вілах в сонячних країнах. Тамтешні мешканці на морях, мабуть. На "зимових" квартирах/вілах в сонячних країнах.

