RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7344734573467347>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 21:56

  freeze написав:
  tea написав:Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.


Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.

А Зеленський десь буде в прямому ефірі?
tea
 
Повідомлень: 16488
З нами з: 15.11.08
Подякував: 491 раз.
Подякували: 2152 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:05

  vovan_prm написав:По просьбе коллеги удалено


Я очень Вас УВАЖАЮ !
Спасибо , что Вы оказались настолько МУДРЫМ и Спокойным.
холява
2
 
Повідомлень: 2068
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1656 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:06

  tea написав:
  freeze написав:
  tea написав:Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.


Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.

А Зеленський десь буде в прямому ефірі?


Я в это не верю .
холява
2
 
Повідомлень: 2068
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1656 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:08

  tea написав:
  freeze написав:
  tea написав:Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.


Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.

А Зеленський десь буде в прямому ефірі?


та Кличко наверно заявит о себе.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29949
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2937 раз.
Подякували: 4917 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:21

Завтра исполняется 20 лет евро , совсем еще юная девушка :D

В пятницу, 1 января 1999 года "евро" был официально введен в качестве валюты для безналичных расчетов между 11 государствами Евросоюза.

В 2002 году еврокупюры и евромонеты полностью заменили национальные валюты государств еврозоны. Сегодня евро – единая валюта для более чем 340 миллионов граждан из 19 стран Европы.
В 2019 году будет постепенно изъята из оборота купюра достоинством в 500 евро. Заявленной целью ликвидации самой крупной евробанкноты называется борьба с преступностью. По утверждению криминалистов, именно их предпочитают использовать мафиозные структуры.

Однако, если в 17 странах еврозоны такие розовые банкноты выйдут из оборота уже в январе, то в Германии и Австрии это произойдет только в конце апреля. Именно в этих двух странах в обращении находится максимальное количество таких банкнот.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29949
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2937 раз.
Подякували: 4917 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:24

  Faceless написав:А я сегодня в Сельпо заходил - прямо смертоубийство. Зубажили набежали, как на халяву, размели под ноль ананасы, торты, очереди к фруктам, с тележками столько народу, что не пройти.

Это ни о чем не говорит. Человек, особенно трудоспособного возраста, всегда сможет себя прокормить. Но если человеки не доплачивают налоги (живут с откатов и т.п.), то не факт, что остальные 15 млн пенсионеров могут позволить себе окромя как на НГ скупаться, отложив за год с пенсии.

Все эти супермаркетовские наблюдения уже давно подсчитаны, на средние чеки в 1000-2000 грн приходятся на единицы процентов населения.

Автомобили в салонах тоже скупаются стоимостью от $10 тысч долларов и выше, только позволить себе может их один из 50-100 граждан за год.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6525
З нами з: 21.09.12
Подякував: 484 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:40

  холява написав:
  tea написав:А Зеленський десь буде в прямому ефірі?


Я в это не верю .

Так Зеленський Гордону в інтерв"ю казав що планує.
А так як офіційний старт компанії сьогодні,то може бути й так,що оголосить сьогодні.
Пізнайко - а чому Ви нам не кажете,що Ілля Ківа пропонував Вам стати головою запорізького штабу кандидата в президенти. :mrgreen:
А Ви відмовились з мотивацією,що у Вас за 20 років роботи в психлікарні і достойніші кандидати були. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 16488
З нами з: 15.11.08
Подякував: 491 раз.
Подякували: 2152 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:43

zzzzzz написав:
  freeze написав:Кстати сегодня официально началась предвыборная компания.
Впереди три месяца бурных событий, компроматов, обещаний и неожиданностей.


Уже пошли методички строчить, в супермаркетах огромные очереди , у народа масса денег и т.д. и т.п. )))

Вот фото огромных очередей, фото я сам сделал, еле смог добраться до кассы, и это в самом зажиточном районе Киева,Печерск Сильпо по ул.Суворова ,это примерно в 1 км от Верховной рады. Время 19:00 , 30 декабря


Зображення

Тамтешні мешканці на морях, мабуть. На "зимових" квартирах/вілах в сонячних країнах.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 772
З нами з: 07.10.09
Подякував: 239 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:51

Re: Валютный рынок в контексте

Вітаю усіх з 2019 роком, який ось-ось до нас прийде!!!
- але, він не просто так прийде, а принесе нам мир!
Бажаю усім нам МИРНОГО неба над головою!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
- а ще більша слава/пошана/повага нашим героям в окопах!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5581
З нами з: 19.10.15
Подякував: 282 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:37

Re: Валютный рынок в контексте

Удачи в новом году. Всех с наступающим!!!!


P.S. И хватит оскорблять друг друга, уважайте мнения других, в споре рождается истина, а не в тролинге и ругани. Всех благ.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
Повідомлень: 475
З нами з: 12.08.17
Подякував: 996 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7344734573467347>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1408, 1409, 1410
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14098 1617857
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 17:40
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6521 1385917
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 255614
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.