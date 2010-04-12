Додано: Пон 31 гру, 2018 22:24

Faceless написав: А я сегодня в Сельпо заходил - прямо смертоубийство. Зубажили набежали, как на халяву, размели под ноль ананасы, торты, очереди к фруктам, с тележками столько народу, что не пройти. А я сегодня в Сельпо заходил - прямо смертоубийство. Зубажили набежали, как на халяву, размели под ноль ананасы, торты, очереди к фруктам, с тележками столько народу, что не пройти.

Это ни о чем не говорит. Человек, особенно трудоспособного возраста, всегда сможет себя прокормить. Но если человеки не доплачивают налоги (живут с откатов и т.п.), то не факт, что остальные 15 млн пенсионеров могут позволить себе окромя как на НГ скупаться, отложив за год с пенсии.Все эти супермаркетовские наблюдения уже давно подсчитаны, на средние чеки в 1000-2000 грн приходятся на единицы процентов населения.Автомобили в салонах тоже скупаются стоимостью от $10 тысч долларов и выше, только позволить себе может их один из 50-100 граждан за год.