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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 гру, 2018 23:44
Долярчик написав:
Вітаю усіх з 2019 роком, який ось-ось до нас прийде!!!
- але, він не просто так прийде, а принесе нам мир!
Бажаю усім нам МИРНОГО неба над головою!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
- а ще більша слава/пошана/повага нашим героям в окопах!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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Перес де Куэльяр
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