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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7344734573467347

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:44

  Долярчик написав:Вітаю усіх з 2019 роком, який ось-ось до нас прийде!!!
- але, він не просто так прийде, а принесе нам мир!
Бажаю усім нам МИРНОГО неба над головою!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
- а ще більша слава/пошана/повага нашим героям в окопах!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Перес де Куэльяр
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  #<1 ... 7344734573467347
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