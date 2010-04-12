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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7344734573467347

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:44

  Долярчик написав:Вітаю усіх з 2019 роком, який ось-ось до нас прийде!!!
- але, він не просто так прийде, а принесе нам мир!
Бажаю усім нам МИРНОГО неба над головою!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
- а ще більша слава/пошана/повага нашим героям в окопах!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Мила Ненька-Україна,
Від усього серця вітаю тебе і всіх українців по цілому світу з Новим - 2019 - Роком. Бажаю тобі Миру, Злагоди, Процвітання, Добра, Єдності.
Найтепліші вітання Захисникам рідної землі, нашим військовим. Хай вас кулі минають і оберігає Небо, наша любов і глибока вдячність.
Щастя всім українцям та успіхів, кохання, здоров*я. Піднімаю келих разом з вами !
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 00:37

Смерть москалям! :) С новых годом! :)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 01:04

  freeze написав:
  tea написав:Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.


Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.


Таки объявил Зеленский. Мир становится оптимистичнее. Всё наладится.
Всем добра, долгих лет счастливой жизни и удачи. :D :D :D
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 01:06

  Libo написав:
  flyman написав:
  edvardd написав:мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок...

просрали також Донбас із коском і індустрією, шельф Азовського і Чорноно моря


Всё не безвозратно. Через три месяца будет шанс избавиться от этих воров и брехунов. Полковник вернет нас на исходную позицию. И шагом марш.
8) 8) 8)

Вы обещали что все будут голосовать за Порошенко так как он нас всех приведет в Европу ЕС и в НАТО. Теперь прогноз поменялся... Дык определитесь, я же еще не выбрал на кого в букмекерской конторе ставить. Жду вашего прогноза.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 01:18

  freeze написав:
  freeze написав:
  tea написав:Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.


Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.


Таки объявил Зеленский.

Якщо не зраджує пам"ять,реєструватись будуть до 9 лютого.
У Зеленського перевага - має ефір на 1 + 1 - одному з найрейтинговіших каналів.
У Гриценка такої переваги немає.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 06:06

tea Думаю , що інформаційну підтримку Зеленському надасть медіахолдинг Пінчука .
mbuslyuk
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 08:17

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:У Зеленського перевага - має ефір на 1 + 1 - одному з найрейтинговіших каналів.


Буде вести чи то свою кампанію, чи "мочити" інших, та ще і за це отримувати гроші.

З днем народження
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Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 10:19

Re: Валютный рынок в контексте

  Ой+ написав:З днем народження
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 10:36

  Ой+ написав:
  tea написав:У Зеленського перевага - має ефір на 1 + 1 - одному з найрейтинговіших каналів.


Буде вести чи то свою кампанію, чи "мочити" інших, та ще і за це отримувати гроші.

З днем народження
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Перес де Куэльяр
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