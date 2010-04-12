Долярчик написав:Вітаю усіх з 2019 роком, який ось-ось до нас прийде!!! - але, він не просто так прийде, а принесе нам мир! Бажаю усім нам МИРНОГО неба над головою!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!! - а ще більша слава/пошана/повага нашим героям в окопах!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Мила Ненька-Україна, Від усього серця вітаю тебе і всіх українців по цілому світу з Новим - 2019 - Роком. Бажаю тобі Миру, Злагоди, Процвітання, Добра, Єдності. Найтепліші вітання Захисникам рідної землі, нашим військовим. Хай вас кулі минають і оберігає Небо, наша любов і глибока вдячність. Щастя всім українцям та успіхів, кохання, здоров*я. Піднімаю келих разом з вами !
tea написав:Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація. Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись? Бо іншого мені на думку не спадає.
Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.
Таки объявил Зеленский. Мир становится оптимистичнее. Всё наладится. Всем добра, долгих лет счастливой жизни и удачи.
edvardd написав:мы пpoсpaли мановение волшебной палочки в виде 100 миллиардов евро, для этого нам было достаточно перестать тырить, а мы всё тырили и тырили....и план Маршала ушёл в песок...
просрали також Донбас із коском і індустрією, шельф Азовського і Чорноно моря
Всё не безвозратно. Через три месяца будет шанс избавиться от этих воров и брехунов. Полковник вернет нас на исходную позицию. И шагом марш.
Вы обещали что все будут голосовать за Порошенко так как он нас всех приведет в Европу ЕС и в НАТО. Теперь прогноз поменялся... Дык определитесь, я же еще не выбрал на кого в букмекерской конторе ставить. Жду вашего прогноза.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
tea написав:Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація. Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись? Бо іншого мені на думку не спадає.
Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.
Таки объявил Зеленский.
Якщо не зраджує пам"ять,реєструватись будуть до 9 лютого. У Зеленського перевага - має ефір на 1 + 1 - одному з найрейтинговіших каналів. У Гриценка такої переваги немає.