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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7346734773487349>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:47

  asti написав:...і щось мені підказуе, що саме містер Z, а не леді Ю стане гарантом. Ото буде!! :) :)

Погодьтесь, що краще містер Z, ніж леді Ю, яка політику пробороздила вздовж і впоперек! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:49

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Щастя всім українцям та успіхів, кохання, здоров*я. Піднімаю келих разом з вами !
За перемогу!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:50

  asti написав:...і щось мені підказуе, що саме містер Z, а не леді Ю стане гарантом. Ото буде!! :) :)

Никто из моих знакомых не собирается за него голосовать.
Кстати, вчера впервые глянул одним глазом на Квартал (никогда не смотрел и был прав). Мистер Z играл роль мужа пьяной бабы. Петросянщина низкого пошиба.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:00

  Starikan написав:
  asti написав:...і щось мені підказуе, що саме містер Z, а не леді Ю стане гарантом. Ото буде!! :) :)

Никто из моих знакомых не собирается за него голосовать.
Кстати, вчера впервые глянул одним глазом на Квартал (никогда не смотрел и был прав). Мистер Z играл роль мужа пьяной бабы. Петросянщина низкого пошиба.

У квартала есть номера самой разной тематики и под самую разную аудиторию.
Как учёный, вы должны понимать, что поспешили с обобщениями :-)
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Панове можливо не чують, що говорить зараз Влада. Наступний рік є важливим, вистоїть Україна перед загрозою, чи ні . Які Ю, клоуни Зеленські, не дай Боже риги. Україну, а також самого Порошенко врятує тільки, або він сам залишиться, або очолить країну патріот з осередку націоналістичного правого руху, наприклад Кошулинський, тільки так буде Мир в якому зараз перебуває більша частина України, інший вибір - це слабкість = війна.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:10

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:інший вибір - це слабкість = війна

... в інтерв'ю з Гордоном Зеленський говорив приблизно таке, - що готовий домовитись хоть з чортом лисим, лише б припинилась війна і наступний НР щоб родини мали з ким його зустрічати, а не приходити на могили своїх дітей/братів/батьків...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:14

  Starikan написав:Кстати, вчера впервые глянул одним глазом на Квартал (никогда не смотрел и был прав). Мистер Z играл роль мужа пьяной бабы. Петросянщина низкого пошиба.


Считаете что Порошенко сыграл бы лучше? А что идея, вместо дебатов сделать конкурс наподобии квн, кто лучше пошутит тот и президент. Все равно кого не поставь будет одно и то же, пусть лучше вызывает улыбку, чем унылую тоску.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 січ, 2019 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:15

  Долярчик написав:
  Перес де Куэльяр написав:інший вибір - це слабкість = війна

... в інтерв'ю з Гордоном Зеленський говорив приблизно таке, - що готовий домовитись хоть з чортом лисим, лише б припинилась війна і наступний НР щоб родини мали з ким його зустрічати, а не приходити на могили своїх дітей/братів/батьків...

Да, по его словам только капитуляция спасет страну.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:17

  Долярчик написав:
  Перес де Куэльяр написав:інший вибір - це слабкість = війна

... в інтерв'ю з Гордоном Зеленський говорив приблизно таке, - що готовий домовитись хоть з чортом лисим, лише б припинилась війна і наступний НР щоб родини мали з ким його зустрічати, а не приходити на могили своїх дітей/братів/батьків...


Ты чётко подметил как пересы подменяют понятия.Всё что нынешнее и правое оно только за продолжение конфликта и войны.Остальные хоть и разными способами все готовы прекращать войну.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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