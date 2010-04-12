Погодьтесь, що краще містер Z, ніж леді Ю, яка політику пробороздила вздовж і впоперек!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 січ, 2019 11:47
Погодьтесь, що краще містер Z, ніж леді Ю, яка політику пробороздила вздовж і впоперек!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 01 січ, 2019 11:49
Re: Валютный рынок в контексте
За перемогу!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 01 січ, 2019 11:50
Никто из моих знакомых не собирается за него голосовать.
Кстати, вчера впервые глянул одним глазом на Квартал (никогда не смотрел и был прав). Мистер Z играл роль мужа пьяной бабы. Петросянщина низкого пошиба.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 01 січ, 2019 11:55
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:00
У квартала есть номера самой разной тематики и под самую разную аудиторию.
Как учёный, вы должны понимать, что поспешили с обобщениями
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:04
Панове можливо не чують, що говорить зараз Влада. Наступний рік є важливим, вистоїть Україна перед загрозою, чи ні . Які Ю, клоуни Зеленські, не дай Боже риги. Україну, а також самого Порошенко врятує тільки, або він сам залишиться, або очолить країну патріот з осередку націоналістичного правого руху, наприклад Кошулинський, тільки так буде Мир в якому зараз перебуває більша частина України, інший вибір - це слабкість = війна.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:10
Re: Валютный рынок в контексте
... в інтерв'ю з Гордоном Зеленський говорив приблизно таке, - що готовий домовитись хоть з чортом лисим, лише б припинилась війна і наступний НР щоб родини мали з ким його зустрічати, а не приходити на могили своїх дітей/братів/батьків...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:14
Считаете что Порошенко сыграл бы лучше? А что идея, вместо дебатов сделать конкурс наподобии квн, кто лучше пошутит тот и президент. Все равно кого не поставь будет одно и то же, пусть лучше вызывает улыбку, чем унылую тоску.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 січ, 2019 12:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:15
Да, по его словам только капитуляция спасет страну.
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:17
Ты чётко подметил как пересы подменяют понятия.Всё что нынешнее и правое оно только за продолжение конфликта и войны.Остальные хоть и разными способами все готовы прекращать войну.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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