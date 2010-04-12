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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7346734773487349

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:17

  Starikan написав:
  asti написав:...і щось мені підказуе, що саме містер Z, а не леді Ю стане гарантом. Ото буде!! :) :)

Никто из моих знакомых не собирается за него голосовать.
Кстати, вчера впервые глянул одним глазом на Квартал (никогда не смотрел и был прав). Мистер Z играл роль мужа пьяной бабы. Петросянщина низкого пошиба.


У Вас адекватні знайомі. Але:
Артист Володимир Зеленський має найкращі показники підтримки у Миколаївській області, де за нього готові проголосувати 20% респондентів. Найменше за нього готові голосувати у Львівській області - 7%. https://www.bbc.com/ukrainian/news-46689602

Його ареол це все ж таки південь-схід. І тут він конкурент швидше не діючому гаранту, проти якого в нього спрямований майже весь "гумор".
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:22

Vitl Эх,война-родная мать! Воровать да списывать.

Долярчик сегодня торговля идёт :?: Еврейская народная мудрость гласит,что в Новый год сбывается всё,что нельзя сбыть в другие дни :?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:22

  Долярчик написав:... в інтерв'ю з Гордоном Зеленський говорив приблизно таке, - що готовий домовитись хоть з чортом лисим, лише б припинилась війна і наступний НР щоб родини мали з ким його зустрічати, а не приходити на могили своїх дітей/братів/батьків...

Наївний дурень, як він не розуміє. що домовлятися з москалями на умовах капітуляції і повністю змінити вектор України, та лягти під вплив Кремля - це зрада. Після, отримаємо і ганьбу і війну. Телепень. Тільки Сильна Армія, мова, віра - от що повинно бути в пріоритеті, тоді буде Мир.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:22

  Vint написав:
  Долярчик написав:
  Перес де Куэльяр написав:інший вибір - це слабкість = війна

... в інтерв'ю з Гордоном Зеленський говорив приблизно таке, - що готовий домовитись хоть з чортом лисим, лише б припинилась війна і наступний НР щоб родини мали з ким його зустрічати, а не приходити на могили своїх дітей/братів/батьків...

Да, по его словам только капитуляция спасет страну.

После перемирия на Донбассе станут поднимать вопрос статуса Крыма. Чорту лысому оно надо?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 січ, 2019 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:23

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:в інтерв'ю з Гордоном Зеленський говорив приблизно таке, - що готовий домовитись хоть з чортом лисим, лише б припинилась війна і наступний НР щоб родини мали з ким його зустрічати, а не приходити на могили своїх дітей/братів/батьків...

Хазанов 2,0. Якби його Янукович не прижучив за жарти...
Його психотип не здатен на реформи. Домовитись про свій краник на потоках він може, перекрити - ні.
Тим паче, що українська ідея не його пріоритет. Коротше кажучи - не подобається він мені, ще з часів Ющенко. :evil:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:30

А як на мене, тут я згоден з Долярчиком, краще вже містер Z, ніж леді Ю - та себе повністю скомпроментувала і не раз! Так що голосувати за неі це 100% зрада. Тому краще вже Зеленський! Побачимо...
asti
 
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