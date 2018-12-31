Starikan написав:Кстати, вчера впервые глянул одним глазом на Квартал (никогда не смотрел и был прав). Мистер Z играл роль мужа пьяной бабы. Петросянщина низкого пошиба.
Считаете что Порошенко сыграл бы лучше? А что идея, вместо дебатов сделать конкурс наподобии квн, кто лучше пошутит тот и президент. Все равно кого не поставь будет одно и то же, пусть лучше вызывает улыбку, чем унылую тоску.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 січ, 2019 12:15, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр написав:інший вибір - це слабкість = війна
... в інтерв'ю з Гордоном Зеленський говорив приблизно таке, - що готовий домовитись хоть з чортом лисим, лише б припинилась війна і наступний НР щоб родини мали з ким його зустрічати, а не приходити на могили своїх дітей/братів/батьків...
Да, по его словам только капитуляция спасет страну.
Перес де Куэльяр написав:інший вибір - це слабкість = війна
... в інтерв'ю з Гордоном Зеленський говорив приблизно таке, - що готовий домовитись хоть з чортом лисим, лише б припинилась війна і наступний НР щоб родини мали з ким його зустрічати, а не приходити на могили своїх дітей/братів/батьків...
Ты чётко подметил как пересы подменяют понятия.Всё что нынешнее и правое оно только за продолжение конфликта и войны.Остальные хоть и разными способами все готовы прекращать войну.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
asti написав:...і щось мені підказуе, що саме містер Z, а не леді Ю стане гарантом. Ото буде!!
Никто из моих знакомых не собирается за него голосовать. Кстати, вчера впервые глянул одним глазом на Квартал (никогда не смотрел и был прав). Мистер Z играл роль мужа пьяной бабы. Петросянщина низкого пошиба.
У Вас адекватні знайомі. Але:
Артист Володимир Зеленський має найкращі показники підтримки у Миколаївській області, де за нього готові проголосувати 20% респондентів. Найменше за нього готові голосувати у Львівській області - 7%. https://www.bbc.com/ukrainian/news-46689602
Його ареол це все ж таки південь-схід. І тут він конкурент швидше не діючому гаранту, проти якого в нього спрямований майже весь "гумор".
Долярчик написав:... в інтерв'ю з Гордоном Зеленський говорив приблизно таке, - що готовий домовитись хоть з чортом лисим, лише б припинилась війна і наступний НР щоб родини мали з ким його зустрічати, а не приходити на могили своїх дітей/братів/батьків...
Наївний дурень, як він не розуміє. що домовлятися з москалями на умовах капітуляції і повністю змінити вектор України, та лягти під вплив Кремля - це зрада. Після, отримаємо і ганьбу і війну. Телепень. Тільки Сильна Армія, мова, віра - от що повинно бути в пріоритеті, тоді буде Мир.
Перес де Куэльяр написав:інший вибір - це слабкість = війна
... в інтерв'ю з Гордоном Зеленський говорив приблизно таке, - що готовий домовитись хоть з чортом лисим, лише б припинилась війна і наступний НР щоб родини мали з ким його зустрічати, а не приходити на могили своїх дітей/братів/батьків...
Да, по его словам только капитуляция спасет страну.
После перемирия на Донбассе станут поднимать вопрос статуса Крыма. Чорту лысому оно надо?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 січ, 2019 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:в інтерв'ю з Гордоном Зеленський говорив приблизно таке, - що готовий домовитись хоть з чортом лисим, лише б припинилась війна і наступний НР щоб родини мали з ким його зустрічати, а не приходити на могили своїх дітей/братів/батьків...
Хазанов 2,0. Якби його Янукович не прижучив за жарти... Його психотип не здатен на реформи. Домовитись про свій краник на потоках він може, перекрити - ні. Тим паче, що українська ідея не його пріоритет. Коротше кажучи - не подобається він мені, ще з часів Ющенко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
asti написав:А як на мене, тут я згоден з Долярчиком, краще вже містер Z, ніж леді Ю - та себе повністю скомпроментувала і не раз! Так що голосувати за неі це 100% зрада. Тому краще вже Зеленський! Побачимо...
Але як на мене навіть леді Ю на посту Гаранта - це краще ніж пан Порошенко, тому що пан Порошенко наступні 5 років - це ескалація з Путіним і майже 100% вірогідність повномасштабного вторгнення Росіі. Кому це потрібно? Мені - ні!