Президента Голобородько Это у Зеленского лучшая роль.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 12:58
Президента Голобородько Это у Зеленского лучшая роль.
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:03
... і настане мир на нашій землі!
Ну нарешті прийшов вибір, що кого не виберемо з них обох - війні кінець!!!
.... оооооо, ще ніколи я так сильно не хотів іти на вибори!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:07
Ваша логика непонятна,пять лет идет война - при президенте Порошенко,если изберут его опять,следующие пять лет опять будет идти война,это очевидно всем. Но если изберут кого-то другого кроме Порошенко будет война.
Давайте уж лучше из ваших кандидатур,за Кошулинского,более порядочный,в воровстве не замечен. Не знаю как у Кошулинского с экономической программой,но явно хуже не будет,чем сейчас,когда вся страна обвешена с идеологическими лозунгами от Порошенко,и нет ни одного плаката по успехам в экономике за пять работы.
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:08
Re: Валютный рынок в контексте
Одні вірять, що завтра з них санкції знімуть, другі, що перші чомусь перестануть стріляти.
Якщо якийсь дурник чи дура схоче піти на поступки Пукіну - третій Майдан, по сценарію Савченко, гарантований.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:11
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:11
Ви помиляєтесь, якраз все навпаки, москаль не піде війною , якщо ми будемо сильні, бо жертви-втрати будуть величезні. Давайте уявимо, прийняти зараз Дирляндію на умовах Кремля, умовні «гиви, мотори» не підпорядковані озброєні бандформування почнуть вільно пересуватися в Україні і чинити безлад. Ви цього бажаєте? Чи Ви гадаєте там так люблять Україну, що мріють їі процвітання. Ви почнете думати мізками тільки тоді, коли вас це особисто зачепить, але буде вже пізно.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:12
Зачем тратиться зря на бумагу, писать ложь в которую и так никто не верит
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:38
А его партия Сволота поставляющая картинки для российского ТВ?
В игноре Kart, Sommer
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:44
Я сравнил двух кандидатов-Порошенко и Кошулинский. У Свободы нормальная экономическая программа,мне нравится,многие ее не читали,а российское тв я не смотрю,какие картинки не знаю.
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:46
Доброго ранку.
Зара надрукую прораму проєвропейського кандидата в президенти.Реальну,а не ту,що буде на білбордах.Під проєвропейським кандидатом маю на увазі Гриценка,Порошенка,Зеленського (можливо,бо він ще не висловив вектор розвитку),Садового,Кошулинського тощо.
1.За 5 років президенства скоріш за все буде світова криза.А це значить,що курс виросте з нинішніх 28 до 40,а можливо і більше.
2.Середня зарплата за 5 років нового президента збільшиться з 10 тис. до 20 тис.Проте,ми ж не знаємо,до яких позначок девальвує гривня.
3.Так як Україною практично повністю керуватиме МВФ,то тарифи на газ збільшаться з 10 тис. (станом на момент обрання нового президента) до щонайменше 18 тис.Посясню.Зараз,при курсі 28,ціна на газ для промисловості вище 14 тис.При курсі 40 ціна для промисловості зросте,а значить і ціна для населення буде йти в ту сторону.
4.За 5 років президенства мінімальна пенсія навряд чи збільшиться більше,аніж в 2 рази,тобто з 1600 сьогодні до 3200.Але ж ще раз згадайте курс,який може бути через 5 років.
5.Через 5 років за кордон виїде ще більше українців,ніж зараз.Цей процес поки що зупинити важко.
6.Якщо Україна обере проєвропейського президента,майже гарантовано,що Путін переведе нинішній практично заморожений стан конфлікту у гарачу фазу.За 5 років навіть можливі ситуації,схожі на Дебальцево.Армія чекатиме наказів від Верховного Головнокомандувача.
7.А ще МВФ і світові інституції вимагатимуть від нас продовження медицинської,освітньої,судової реформи тощо.
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