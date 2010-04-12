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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7345734673477348>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 01:04

  freeze написав:
  tea написав:Гордон на Ньюсван в прямому ефірі заявив,що сьогодні ввечері буде якась політична сенсація.
Мені швидко на думку спадає тільки одне - може Порошенко в новорічному привітанні скаже,що не буде балотуватись?
Бо іншого мені на думку не спадає.


Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.


Таки объявил Зеленский. Мир становится оптимистичнее. Всё наладится.
Всем добра, долгих лет счастливой жизни и удачи. :D :D :D
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:49

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Щастя всім українцям та успіхів, кохання, здоров*я. Піднімаю келих разом з вами !
За перемогу!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:52

  Starikan написав:
  juristkostya написав:У квартала есть номера самой разной тематики и под самую разную аудиторию.
Как учёный, вы должны понимать, что поспешили с обобщениями :-)

Я ничего не обобщал, просто изложил факты.

Да? А вывод "был прав, что никогда не смотрел", это не обобщающий вывод?
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:38

  Bayern написав:Давайте уж лучше из ваших кандидатур,за Кошулинского,более порядочный,в воровстве не замечен.

А его партия Сволота поставляющая картинки для российского ТВ?
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:44

  shapo написав:
  Bayern написав:Давайте уж лучше из ваших кандидатур,за Кошулинского,более порядочный,в воровстве не замечен.

А его партия Сволота поставляющая картинки для российского ТВ?


Я сравнил двух кандидатов-Порошенко и Кошулинский. У Свободы нормальная экономическая программа,мне нравится,многие ее не читали,а российское тв я не смотрю,какие картинки не знаю.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:46

Доброго ранку.
Зара надрукую прораму проєвропейського кандидата в президенти.Реальну,а не ту,що буде на білбордах.Під проєвропейським кандидатом маю на увазі Гриценка,Порошенка,Зеленського (можливо,бо він ще не висловив вектор розвитку),Садового,Кошулинського тощо.
1.За 5 років президенства скоріш за все буде світова криза.А це значить,що курс виросте з нинішніх 28 до 40,а можливо і більше.
2.Середня зарплата за 5 років нового президента збільшиться з 10 тис. до 20 тис.Проте,ми ж не знаємо,до яких позначок девальвує гривня.
3.Так як Україною практично повністю керуватиме МВФ,то тарифи на газ збільшаться з 10 тис. (станом на момент обрання нового президента) до щонайменше 18 тис.Посясню.Зараз,при курсі 28,ціна на газ для промисловості вище 14 тис.При курсі 40 ціна для промисловості зросте,а значить і ціна для населення буде йти в ту сторону.
4.За 5 років президенства мінімальна пенсія навряд чи збільшиться більше,аніж в 2 рази,тобто з 1600 сьогодні до 3200.Але ж ще раз згадайте курс,який може бути через 5 років.
5.Через 5 років за кордон виїде ще більше українців,ніж зараз.Цей процес поки що зупинити важко.
6.Якщо Україна обере проєвропейського президента,майже гарантовано,що Путін переведе нинішній практично заморожений стан конфлікту у гарачу фазу.За 5 років навіть можливі ситуації,схожі на Дебальцево.Армія чекатиме наказів від Верховного Головнокомандувача.
7.А ще МВФ і світові інституції вимагатимуть від нас продовження медицинської,освітньої,судової реформи тощо.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:59

tea
Якщо хтось думає, що зможе, в економічну кризу, віддати десятки мільярдів боргу, без співпраці з МВФ, той взагалі не бачить далі своїй платіжки за газ. :)
Пукін буде сидіти в своїй барлозі, вже навіть на Донбасі стріляють все менше і менше, на щось інше вже немає ні сили, ні бажання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:00

Re: Валютный рынок в контексте

.... ну і трохи "офтопчику")))
- зараз проїзджаю центром нашого туристичного міста.... - а по обмінках ЖЕСТЬ з прийомом!
27,00/27,95 :)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:01

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Наївний дурень, як він не розуміє. що домовлятися з москалями на умовах капітуляції і повністю змінити вектор України, та лягти під вплив Кремля - це зрада. Після, отримаємо і ганьбу і війну.


Не вийде так зробити ні йому, ні комусь іншому, бо цього не сприйме більша частина населення. Якщо варіант розвороту влаштує, можливо, одну частину, то явно не сподобається ветеранам.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:02

  Bayern написав:Я сравнил двух кандидатов-Порошенко и Кошулинский. У Свободы нормальная экономическая программа,мне нравится,многие ее не читали,а российское тв я не смотрю,какие картинки не знаю.


А зря.
Тогда бы знали, что их факельные шествия и избиения русскоязычных редакторов почему-то попадающих в тот же день на российское ТВ сделало для аннексии Крыма больше, чем нестреляющая армия.
По поводу их экономической.
Кроме лозунгов в ней как и в многих других ничего нет. А вот приход ненадолго в местные органы власти этой партии в западной Украине показал ее истинное лицо
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