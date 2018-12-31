asti написав:...і щось мені підказуе, що саме містер Z, а не леді Ю стане гарантом. Ото буде!!
Никто из моих знакомых не собирается за него голосовать. Кстати, вчера впервые глянул одним глазом на Квартал (никогда не смотрел и был прав). Мистер Z играл роль мужа пьяной бабы. Петросянщина низкого пошиба.
У квартала есть номера самой разной тематики и под самую разную аудиторию. Как учёный, вы должны понимать, что поспешили с обобщениями
asti написав:А як на мене, тут я згоден з Долярчиком, краще вже містер Z, ніж леді Ю - та себе повністю скомпроментувала і не раз! Так що голосувати за неі це 100% зрада. Тому краще вже Зеленський! Побачимо...
asti написав:А як на мене, тут я згоден з Долярчиком, краще вже містер Z, ніж леді Ю - та себе повністю скомпроментувала і не раз! Так що голосувати за неі це 100% зрада. Тому краще вже Зеленський! Побачимо...
А в какой роли он Вам больше всего нравится?
Президента Голобородько Это у Зеленского лучшая роль.
asti написав:А як на мене, тут я згоден з Долярчиком, краще вже містер Z, ніж леді Ю - та себе повністю скомпроментувала і не раз! Так що голосувати за неі це 100% зрада. Тому краще вже Зеленський! Побачимо...
Але як на мене навіть леді Ю на посту Гаранта - це краще ніж пан Порошенко, тому що пан Порошенко наступні 5 років - це ескалація з Путіним і майже 100% вірогідність повномасштабного вторгнення Росіі. Кому це потрібно? Мені - ні!
Ну нарешті прийшов вибір, що кого не виберемо з них обох - війні кінець!!! .... оооооо, ще ніколи я так сильно не хотів іти на вибори!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Перес де Куэльяр написав:інший вибір - це слабкість = війна.
Ваша логика непонятна,пять лет идет война - при президенте Порошенко,если изберут его опять,следующие пять лет опять будет идти война,это очевидно всем. Но если изберут кого-то другого кроме Порошенко будет война. Давайте уж лучше из ваших кандидатур,за Кошулинского,более порядочный,в воровстве не замечен. Не знаю как у Кошулинского с экономической программой,но явно хуже не будет,чем сейчас,когда вся страна обвешена с идеологическими лозунгами от Порошенко,и нет ни одного плаката по успехам в экономике за пять работы.
asti написав:Але як на мене навіть леді Ю на посту Гаранта - це краще ніж пан Порошенко, тому що пан Порошенко наступні 5 років - це ескалація з Путіним і майже 100% вірогідність повномасштабного вторгнення Росіі. Кому це потрібно? Мені - ні!
Ви помиляєтесь, якраз все навпаки, москаль не піде війною , якщо ми будемо сильні, бо жертви-втрати будуть величезні. Давайте уявимо, прийняти зараз Дирляндію на умовах Кремля, умовні «гиви, мотори» не підпорядковані озброєні бандформування почнуть вільно пересуватися в Україні і чинити безлад. Ви цього бажаєте? Чи Ви гадаєте там так люблять Україну, що мріють їі процвітання. Ви почнете думати мізками тільки тоді, коли вас це особисто зачепить, але буде вже пізно.
Перес де Куэльяр написав:інший вибір - це слабкість = війна.
и нет ни одного плаката по успехам в экономике за пять работы.
Зачем тратиться зря на бумагу, писать ложь в которую и так никто не верит
“Средняя заработная плата для мужчины в Киеве сейчас составляет 14 500 гривен, это почти 600 долларов, для женщины – 13 тысяч. В Тернополе – 7 тысяч, в Виннице – 8,5 тысячи, в Днепре – почти 10 тысяч, в Харькове – почти 10 тысяч, во Львове – 9,5 тысячи. Но это в два раза больше, чем два-три года назад”, – проинформировал глава государства.