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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7345734673477348

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:38

  Bayern написав:Давайте уж лучше из ваших кандидатур,за Кошулинского,более порядочный,в воровстве не замечен.

А его партия Сволота поставляющая картинки для российского ТВ?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:44

  shapo написав:
  Bayern написав:Давайте уж лучше из ваших кандидатур,за Кошулинского,более порядочный,в воровстве не замечен.

А его партия Сволота поставляющая картинки для российского ТВ?


Я сравнил двух кандидатов-Порошенко и Кошулинский. У Свободы нормальная экономическая программа,мне нравится,многие ее не читали,а российское тв я не смотрю,какие картинки не знаю.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:46

Доброго ранку.
Зара надрукую прораму проєвропейського кандидата в президенти.Реальну,а не ту,що буде на білбордах.Під проєвропейським кандидатом маю на увазі Гриценка,Порошенка,Зеленського (можливо,бо він ще не висловив вектор розвитку),Садового,Кошулинського тощо.
1.За 5 років президенства скоріш за все буде світова криза.А це значить,що курс виросте з нинішніх 28 до 40,а можливо і більше.
2.Середня зарплата за 5 років нового президента збільшиться з 10 тис. до 20 тис.Проте,ми ж не знаємо,до яких позначок девальвує гривня.
3.Так як Україною практично повністю керуватиме МВФ,то тарифи на газ збільшаться з 10 тис. (станом на момент обрання нового президента) до щонайменше 18 тис.Посясню.Зараз,при курсі 28,ціна на газ для промисловості вище 14 тис.При курсі 40 ціна для промисловості зросте,а значить і ціна для населення буде йти в ту сторону.
4.За 5 років президенства мінімальна пенсія навряд чи збільшиться більше,аніж в 2 рази,тобто з 1600 сьогодні до 3200.Але ж ще раз згадайте курс,який може бути через 5 років.
5.Через 5 років за кордон виїде ще більше українців,ніж зараз.Цей процес поки що зупинити важко.
6.Якщо Україна обере проєвропейського президента,майже гарантовано,що Путін переведе нинішній практично заморожений стан конфлікту у гарачу фазу.За 5 років навіть можливі ситуації,схожі на Дебальцево.Армія чекатиме наказів від Верховного Головнокомандувача.
7.А ще МВФ і світові інституції вимагатимуть від нас продовження медицинської,освітньої,судової реформи тощо.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:59

tea
Якщо хтось думає, що зможе, в економічну кризу, віддати десятки мільярдів боргу, без співпраці з МВФ, той взагалі не бачить далі своїй платіжки за газ. :)
Пукін буде сидіти в своїй барлозі, вже навіть на Донбасі стріляють все менше і менше, на щось інше вже немає ні сили, ні бажання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:00

Re: Валютный рынок в контексте

.... ну і трохи "офтопчику")))
- зараз проїзджаю центром нашого туристичного міста.... - а по обмінках ЖЕСТЬ з прийомом!
27,00/27,95 :)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:01

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Наївний дурень, як він не розуміє. що домовлятися з москалями на умовах капітуляції і повністю змінити вектор України, та лягти під вплив Кремля - це зрада. Після, отримаємо і ганьбу і війну.


Не вийде так зробити ні йому, ні комусь іншому, бо цього не сприйме більша частина населення. Якщо варіант розвороту влаштує, можливо, одну частину, то явно не сподобається ветеранам.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:02

  Bayern написав:Я сравнил двух кандидатов-Порошенко и Кошулинский. У Свободы нормальная экономическая программа,мне нравится,многие ее не читали,а российское тв я не смотрю,какие картинки не знаю.


А зря.
Тогда бы знали, что их факельные шествия и избиения русскоязычных редакторов почему-то попадающих в тот же день на российское ТВ сделало для аннексии Крыма больше, чем нестреляющая армия.
По поводу их экономической.
Кроме лозунгов в ней как и в многих других ничего нет. А вот приход ненадолго в местные органы власти этой партии в западной Украине показал ее истинное лицо
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:03

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:не ту,що буде на білбордах
грамотнее шкрябаты бигборд,от англ. слов "большая доска".Хочу,чтоб "квартал" оставался "кварталом" со своими клоунами и дальше.Зрелищ надо тоже.Следствие: Вова должен остаться там :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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