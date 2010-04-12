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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7346734773487349>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:52

  Starikan написав:
  juristkostya написав:У квартала есть номера самой разной тематики и под самую разную аудиторию.
Как учёный, вы должны понимать, что поспешили с обобщениями :-)

Я ничего не обобщал, просто изложил факты.

Да? А вывод "был прав, что никогда не смотрел", это не обобщающий вывод?
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:58

  Vint написав:
  asti написав:А як на мене, тут я згоден з Долярчиком, краще вже містер Z, ніж леді Ю - та себе повністю скомпроментувала і не раз! Так що голосувати за неі це 100% зрада. Тому краще вже Зеленський! Побачимо...

А в какой роли он Вам больше всего нравится?


Президента Голобородько :D Это у Зеленского лучшая роль. :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:03

... і настане мир на нашій землі!

  asti написав:
  asti написав:А як на мене, тут я згоден з Долярчиком, краще вже містер Z, ніж леді Ю - та себе повністю скомпроментувала і не раз! Так що голосувати за неі це 100% зрада. Тому краще вже Зеленський! Побачимо...
Але як на мене навіть леді Ю на посту Гаранта - це краще ніж пан Порошенко, тому що пан Порошенко наступні 5 років - це ескалація з Путіним і майже 100% вірогідність повномасштабного вторгнення Росіі. Кому це потрібно? Мені - ні!

Ну нарешті прийшов вибір, що кого не виберемо з них обох - війні кінець!!!
.... оооооо, ще ніколи я так сильно не хотів іти на вибори! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:07

  Перес де Куэльяр написав:інший вибір - це слабкість = війна.


Ваша логика непонятна,пять лет идет война - при президенте Порошенко,если изберут его опять,следующие пять лет опять будет идти война,это очевидно всем. Но если изберут кого-то другого кроме Порошенко будет война.
Давайте уж лучше из ваших кандидатур,за Кошулинского,более порядочный,в воровстве не замечен. Не знаю как у Кошулинского с экономической программой,но явно хуже не будет,чем сейчас,когда вся страна обвешена с идеологическими лозунгами от Порошенко,и нет ни одного плаката по успехам в экономике за пять работы.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:08

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:Ну нарешті прийшов вибір, що кого не виберемо з них обох - війні кінець!!!

Одні вірять, що завтра з них санкції знімуть, другі, що перші чомусь перестануть стріляти.
Якщо якийсь дурник чи дура схоче піти на поступки Пукіну - третій Майдан, по сценарію Савченко, гарантований. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:11

  greenozon написав:



.....и шо вы на Украинском с аглийским и кытаайском шурупаете ?
Почти трезвый ....
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:11

  asti написав:Але як на мене навіть леді Ю на посту Гаранта - це краще ніж пан Порошенко, тому що пан Порошенко наступні 5 років - це ескалація з Путіним і майже 100% вірогідність повномасштабного вторгнення Росіі. Кому це потрібно? Мені - ні!

Ви помиляєтесь, якраз все навпаки, москаль не піде війною , якщо ми будемо сильні, бо жертви-втрати будуть величезні. Давайте уявимо, прийняти зараз Дирляндію на умовах Кремля, умовні «гиви, мотори» не підпорядковані озброєні бандформування почнуть вільно пересуватися в Україні і чинити безлад. Ви цього бажаєте? Чи Ви гадаєте там так люблять Україну, що мріють їі процвітання. Ви почнете думати мізками тільки тоді, коли вас це особисто зачепить, але буде вже пізно.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:12

  Bayern написав:
  Перес де Куэльяр написав:інший вибір - це слабкість = війна.


и нет ни одного плаката по успехам в экономике за пять работы.


Зачем тратиться зря на бумагу, писать ложь в которую и так никто не верит

“Средняя заработная плата для мужчины в Киеве сейчас составляет 14 500 гривен, это почти 600 долларов, для женщины – 13 тысяч. В Тернополе – 7 тысяч, в Виннице – 8,5 тысячи, в Днепре – почти 10 тысяч, в Харькове – почти 10 тысяч, во Львове – 9,5 тысячи. Но это в два раза больше, чем два-три года назад”, – проинформировал глава государства.


https://comments.ua/money/623878-poroshenko-otsenil-zarplati-ukraintsev.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:38

  Bayern написав:Давайте уж лучше из ваших кандидатур,за Кошулинского,более порядочный,в воровстве не замечен.

А его партия Сволота поставляющая картинки для российского ТВ?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:44

  shapo написав:
  Bayern написав:Давайте уж лучше из ваших кандидатур,за Кошулинского,более порядочный,в воровстве не замечен.

А его партия Сволота поставляющая картинки для российского ТВ?


Я сравнил двух кандидатов-Порошенко и Кошулинский. У Свободы нормальная экономическая программа,мне нравится,многие ее не читали,а российское тв я не смотрю,какие картинки не знаю.
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