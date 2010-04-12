Доброго ранку. Зара надрукую прораму проєвропейського кандидата в президенти.Реальну,а не ту,що буде на білбордах.Під проєвропейським кандидатом маю на увазі Гриценка,Порошенка,Зеленського (можливо,бо він ще не висловив вектор розвитку),Садового,Кошулинського тощо. 1.За 5 років президенства скоріш за все буде світова криза.А це значить,що курс виросте з нинішніх 28 до 40,а можливо і більше. 2.Середня зарплата за 5 років нового президента збільшиться з 10 тис. до 20 тис.Проте,ми ж не знаємо,до яких позначок девальвує гривня. 3.Так як Україною практично повністю керуватиме МВФ,то тарифи на газ збільшаться з 10 тис. (станом на момент обрання нового президента) до щонайменше 18 тис.Посясню.Зараз,при курсі 28,ціна на газ для промисловості вище 14 тис.При курсі 40 ціна для промисловості зросте,а значить і ціна для населення буде йти в ту сторону. 4.За 5 років президенства мінімальна пенсія навряд чи збільшиться більше,аніж в 2 рази,тобто з 1600 сьогодні до 3200.Але ж ще раз згадайте курс,який може бути через 5 років. 5.Через 5 років за кордон виїде ще більше українців,ніж зараз.Цей процес поки що зупинити важко. 6.Якщо Україна обере проєвропейського президента,майже гарантовано,що Путін переведе нинішній практично заморожений стан конфлікту у гарачу фазу.За 5 років навіть можливі ситуації,схожі на Дебальцево.Армія чекатиме наказів від Верховного Головнокомандувача. 7.А ще МВФ і світові інституції вимагатимуть від нас продовження медицинської,освітньої,судової реформи тощо.
tea Якщо хтось думає, що зможе, в економічну кризу, віддати десятки мільярдів боргу, без співпраці з МВФ, той взагалі не бачить далі своїй платіжки за газ. Пукін буде сидіти в своїй барлозі, вже навіть на Донбасі стріляють все менше і менше, на щось інше вже немає ні сили, ні бажання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Перес де Куэльяр написав:Наївний дурень, як він не розуміє. що домовлятися з москалями на умовах капітуляції і повністю змінити вектор України, та лягти під вплив Кремля - це зрада. Після, отримаємо і ганьбу і війну.
Не вийде так зробити ні йому, ні комусь іншому, бо цього не сприйме більша частина населення. Якщо варіант розвороту влаштує, можливо, одну частину, то явно не сподобається ветеранам.
Bayern написав:Я сравнил двух кандидатов-Порошенко и Кошулинский. У Свободы нормальная экономическая программа,мне нравится,многие ее не читали,а российское тв я не смотрю,какие картинки не знаю.
А зря. Тогда бы знали, что их факельные шествия и избиения русскоязычных редакторов почему-то попадающих в тот же день на российское ТВ сделало для аннексии Крыма больше, чем нестреляющая армия. По поводу их экономической. Кроме лозунгов в ней как и в многих других ничего нет. А вот приход ненадолго в местные органы власти этой партии в западной Украине показал ее истинное лицо