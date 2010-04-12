freeze написав:
Говорили, что Зеленский объявит. Как на самом деле, посмотрим.
Таки объявил Зеленский. Мир становится оптимистичнее. Всё наладится.
Всем добра, долгих лет счастливой жизни и удачи.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 січ, 2019 01:04
Таки объявил Зеленский. Мир становится оптимистичнее. Всё наладится.
Всем добра, долгих лет счастливой жизни и удачи.
Додано: Вів 01 січ, 2019 11:49
Re: Валютный рынок в контексте
За перемогу!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:59
tea
Якщо хтось думає, що зможе, в економічну кризу, віддати десятки мільярдів боргу, без співпраці з МВФ, той взагалі не бачить далі своїй платіжки за газ.
Пукін буде сидіти в своїй барлозі, вже навіть на Донбасі стріляють все менше і менше, на щось інше вже немає ні сили, ні бажання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:00
Re: Валютный рынок в контексте
.... ну і трохи "офтопчику")))
- зараз проїзджаю центром нашого туристичного міста.... - а по обмінках ЖЕСТЬ з прийомом!
27,00/27,95
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:18
Re: Валютный рынок в контексте
Друзья, есть такие мысли, критикуйте.
Признаки грядущей девальвации:
1. Дефицит валюты (рост депозитных стАвок в валюте, частичное или полное отсутствие крупных сумм доллара в обменниках),
2. Широкий спрэд (доходит до 50 коп. и выше)
3. Сезонное падение спроса на черный металлопрокат
4. 20% девальвация рубля в рф (экспортируем туда пока ещё много чего).
5. Правительственная пирамида ОВГЗ (перед выборами вероятно появится немало желающих выйти из игры).
6. Сезонный спрос на валюту для закупок энергоносителей.
7. минус 11,8 млрд долл торгового сальдо (за 10 месяцев)
8. Январское возмещение НДС
Факторы сдерживания девальвации:
1. ставка 18% по ОВГЗ (для крупных сумм выглядит симпатичнее, чем уход в валюту)
2. Сравнительно низкая инфляция в 2018г. (при стабильном курсе гривны и ценах производителю выгоднее «сидеть на марже», чем «сидеть в валюте» ).
3. Рост с/х и прочего экспорта (кроме металлургии)
4. Отсутствие свободных денег на рынке (не за что покупать доллары по 35).
5. Курс будут держать любой ценой до выборов
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 січ, 2019 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:10
Я так розумію,ДС сьогодні рубатиме всі політичні дискусії.Потер моє повідомлення.
Тому давайте не злити ДС,бо якщо вчора організм ДС на 80% складався з води,то сьогодні на 60% з води і на 20% з портвейну.
Рубатиме всіх,аж гай шумітиме.
А якщо хтось ще тут наважиться про Юлю щось написати,забанить до завершення 2 туру виборів.
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:15
https://forum.finance.ua/topic221395.html?start=70 сюда перенесли.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 січ, 2019 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:15
Якщо Ви помітили Чаю, всі повідомлення перемістили на політичну гілку, тому дискусію можна проводити там. Тут про валюту.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:18
Спочатку думав,що витерли.
А прочитав Віталіана і побачив,що перенесли.
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:24
Re: Валютный рынок в контексте
Ну звідки ця фігня?
Держстат
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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