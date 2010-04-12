1. Не вижу высоких ставок по вал. депо и ни от кого не слышал о проблемах с покупкой долларов в обменках (в банках они были всегда). 2. Спреда в 50 коп. тоже не вижу. На окнах можно увидеть и бОльшие спреды (как и всегда), а реально по Харькову 15-20 коп. даже сегодня на праздник (вероятно, даже меньше). 6. Последние годы пик закупок энергоносителей (во всяком случае, газа) летом. Другое дело, что зимой цены выше).
Факторы сдерживания девальвации:
П.2 не очень понял. Инфляция сравнительно низкая только по сравнению с предыдущими годами, но вообще достаточно высокая. П.3 противоречит п.7 в "признаках грядущей девальвации". Там Вы правильно пишете о торгбалансе, а здесь почему-то выделяете именно экспорт, кот. сам по себе ни о чём не говорит. П.4 - возможно, Вы правы, но из чего следует такое заключение?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Я Вам уже дважды отвечал. Один раз вытерли, но второй раз (вчера вечером) на месте - viewtopic.php?p=4541756#p4541756. Вы не читаете ответов? Чтобы Вам не искать, процитирую:
Вы пользуетесь данными Госстата, по ссылке Василя - данные НБУ. Уже неоднократно обсуждалось, что они заметно расходятся. Поэтому складывать, как Вы это делали, неверно. Желательно сразу указывать источник, меньше было бы вопросов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Я Вам уже дважды отвечал. Один раз вытерли, но второй раз (вчера вечером) на месте - viewtopic.php?p=4541756#p4541756. Вы не читаете ответов?
Вибачаюсь - не прочитав. НБУ завжди перебільшує імпорт - методіка підрахунку не враховує, що націнка на імпорт більша, ніж на вітчизняний товар. Коефіцієнт збільшення імпорту для України чомусь (тому) набагато більше, ніж у інших нацбанків для своїх країн. До того ж, поцікавтесь, який товарний баланс в Молдови, Вірменії чи Грузії. В нас послуги і перекази перекривають з лихвою товарний дисбаланс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...