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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7345734673477348

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:25

vitaliian
Признаки грядущей девальвации:

1. Не вижу высоких ставок по вал. депо и ни от кого не слышал о проблемах с покупкой долларов в обменках (в банках они были всегда).
2. Спреда в 50 коп. тоже не вижу. На окнах можно увидеть и бОльшие спреды (как и всегда), а реально по Харькову 15-20 коп. даже сегодня на праздник (вероятно, даже меньше).
6. Последние годы пик закупок энергоносителей (во всяком случае, газа) летом. Другое дело, что зимой цены выше).

Факторы сдерживания девальвации:

П.2 не очень понял. Инфляция сравнительно низкая только по сравнению с предыдущими годами, но вообще достаточно высокая.
П.3 противоречит п.7 в "признаках грядущей девальвации". Там Вы правильно пишете о торгбалансе, а здесь почему-то выделяете именно экспорт, кот. сам по себе ни о чём не говорит.
П.4 - возможно, Вы правы, но из чего следует такое заключение?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:30

  lapay написав:
  vitaliian написав:7. минус 11,8 млрд долл торгового сальдо (за 10 месяцев)

Ну звідки ця фігня?
Держстат http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1018_u.htm - за десять місяців експорт 38,8 млрд доларів товарів, імпорт 46,75 млрд доларів.

У статистики за 10 мес инфа а у нацбанка за 11
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=84880288&cat_id=55838
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:32

  lapay написав:
  vitaliian написав:7. минус 11,8 млрд долл торгового сальдо (за 10 месяцев)

Ну звідки ця фігня?
Держстат http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1018_u.htm - за десять місяців експорт 38,8 млрд доларів товарів, імпорт 46,75 млрд доларів.

Я Вам уже дважды отвечал. Один раз вытерли, но второй раз (вчера вечером) на месте - viewtopic.php?p=4541756#p4541756.
Вы не читаете ответов?
Чтобы Вам не искать, процитирую:
Вы пользуетесь данными Госстата, по ссылке Василя - данные НБУ. Уже неоднократно обсуждалось, что они заметно расходятся. Поэтому складывать, как Вы это делали, неверно.
Желательно сразу указывать источник, меньше было бы вопросов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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