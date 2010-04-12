Додано: Вів 01 січ, 2019 15:25

Признаки грядущей девальвации:

Факторы сдерживания девальвации:

торгбалансе

экспорт

1. Не вижу высоких ставок по вал. депо и ни от кого не слышал о проблемах с покупкой долларов в обменках (в банках они были всегда).2. Спреда в 50 коп. тоже не вижу. На окнах можно увидеть и бОльшие спреды (как и всегда), а реально по Харькову 15-20 коп. даже сегодня на праздник (вероятно, даже меньше).6. Последние годы пик закупок энергоносителей (во всяком случае, газа) летом. Другое дело, что зимой цены выше).П.2 не очень понял. Инфляция сравнительно низкая только по сравнению с предыдущими годами, но вообще достаточно высокая.П.3 противоречит п.7 в "признаках грядущей девальвации". Там Вы правильно пишете о, а здесь почему-то выделяете именно, кот. сам по себе ни о чём не говорит.П.4 - возможно, Вы правы, но из чего следует такое заключение?