Признаки грядущей девальвации:
1. Не вижу высоких ставок по вал. депо и ни от кого не слышал о проблемах с покупкой долларов в обменках (в банках они были всегда).
2. Спреда в 50 коп. тоже не вижу. На окнах можно увидеть и бОльшие спреды (как и всегда), а реально по Харькову 15-20 коп. даже сегодня на праздник (вероятно, даже меньше).
6. Последние годы пик закупок энергоносителей (во всяком случае, газа) летом. Другое дело, что зимой цены выше).
Факторы сдерживания девальвации:
П.2 не очень понял. Инфляция сравнительно низкая только по сравнению с предыдущими годами, но вообще достаточно высокая.
П.3 противоречит п.7 в "признаках грядущей девальвации". Там Вы правильно пишете о торгбалансе, а здесь почему-то выделяете именно экспорт, кот. сам по себе ни о чём не говорит.
П.4 - возможно, Вы правы, но из чего следует такое заключение?