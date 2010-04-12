1. Не вижу высоких ставок по вал. депо и ни от кого не слышал о проблемах с покупкой долларов в обменках (в банках они были всегда). 2. Спреда в 50 коп. тоже не вижу. На окнах можно увидеть и бОльшие спреды (как и всегда), а реально по Харькову 15-20 коп. даже сегодня на праздник (вероятно, даже меньше). 6. Последние годы пик закупок энергоносителей (во всяком случае, газа) летом. Другое дело, что зимой цены выше).
Факторы сдерживания девальвации:
П.2 не очень понял. Инфляция сравнительно низкая только по сравнению с предыдущими годами, но вообще достаточно высокая. П.3 противоречит п.7 в "признаках грядущей девальвации". Там Вы правильно пишете о торгбалансе, а здесь почему-то выделяете именно экспорт, кот. сам по себе ни о чём не говорит. П.4 - возможно, Вы правы, но из чего следует такое заключение?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Я Вам уже трижды отвечал. Два раза вытерли, но третий раз (вчера вечером) на месте - viewtopic.php?p=4541756#p4541756. Вы не читаете ответов? Чтобы Вам не искать, процитирую:
Вы пользуетесь данными Госстата, по ссылке Василя - данные НБУ. Уже неоднократно обсуждалось, что они заметно расходятся. Поэтому складывать, как Вы это делали, неверно. Желательно сразу указывать источник, меньше было бы вопросов.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 01 січ, 2019 16:23, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Я Вам уже дважды отвечал. Один раз вытерли, но второй раз (вчера вечером) на месте - viewtopic.php?p=4541756#p4541756. Вы не читаете ответов?
Вибачаюсь - не прочитав. НБУ завжди перебільшує імпорт - методіка підрахунку не враховує, що націнка на імпорт більша, ніж на вітчизняний товар. Коефіцієнт збільшення імпорту для України чомусь (тому) набагато більше, ніж у інших нацбанків для своїх країн. До того ж, поцікавтесь, який товарний баланс в Молдови, Вірменії чи Грузії. В нас послуги і перекази перекривають з лихвою товарний дисбаланс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
1. Не вижу высоких ставок по вал. депо и ни от кого не слышал о проблемах с покупкой долларов в обменках (в банках они были всегда).
Перед новым годом провел какое то время (полдня) в Привате и Укргазе, долларов на продажу не было. Все обменники конечно не мониторил, вот об этом же пишут на ветке ВТБ:
Был сегодня в БИС, Юнекс, универсал = низкий курс нет валюты; в ТАСС удалось купить только $2000 и то за два захода в Аваль предложили $600 и это все по киевских пробках Отстальное согласились продать на текущий в одном банке (банк называть не буду) где клиент и то не сразу; пришлось уговаривать
Вот такая-то то канитель
Так что не верьте тем кто здесь рассказывал как они купили валюту по супер низкому курсу
Последние годы пик закупок энергоносителей (во всяком случае, газа) летом. Другое дело, что зимой цены выше).
Газ ещё не все энергоносители. Появится статистика по импорту за 12 месяцев сравним с 10ти месячной, пока цифирь для обсуждения нет.
Факторы сдерживания девальвации:
П.2 не очень понял. Инфляция сравнительно низкая только по сравнению с предыдущими годами, но вообще достаточно высокая.
Зависит от того какая у вас маржа. Если курс и цены стабильны, с маржой 20% и инфляцией 10% вы зарабатываете честных 10% (пример условный). Если инфляция выше, на следующую закупку этого же объёма товара денег (от реализации предыдущей партии) может и не хватить. В таком случае, выгоднее сидеть в валюте или в депозите.
На практике после девальвации повсеместно можно увидеть товары "по старым закупочным ценам" но если маржа не перекрывает увеличение закупочных цен, такая деятельность убыточная и долго так никто работать не будет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 січ, 2019 15:59, всього редагувалось 6 разів.
Xiomi написав:что думаете, стоит ли ждать новго отката в январе?
В січні буде все . Я ось зробив такі крайні дії . Злив частину по 28.80- відкупив не на всі по 27.70 - злив пів пачки по 28.10, а далі чекаю 3 січня трохи вниз - відкупляю - потім вгору- зливаю. Якщо зразу вгору, без корекції після НР - зливаю зеленого далі.
lapay Думаю, данные НБУ важнее - они считают по деньгам, а не по тамож. декларациям. Но и по Госстату у нас торгбаланс глубоко отрицательный. Да, добавлю, "товарний баланс в Молдови, Вірменії чи Грузії" меня не очень волнует.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 01 січ, 2019 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.