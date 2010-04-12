Додано: Вів 01 січ, 2019 15:46

ЛАД написав: vitaliian

Признаки грядущей девальвации:

1. Не вижу высоких ставок по вал. депо и ни от кого не слышал о проблемах с покупкой долларов в обменках (в банках они были всегда). 1. Не вижу высоких ставок по вал. депо и ни от кого не слышал о проблемах с покупкой долларов в обменках (в банках они были всегда).

Был сегодня в БИС, Юнекс, универсал = низкий курс нет валюты; в ТАСС удалось купить только $2000 и то за два захода в Аваль предложили $600 и это все по киевских пробках

Отстальное согласились продать на текущий в одном банке (банк называть не буду) где клиент и то не сразу; пришлось уговаривать



Вот такая-то то канитель



Так что не верьте тем кто здесь рассказывал как они купили валюту по супер низкому курсу

Последние годы пик закупок энергоносителей (во всяком случае, газа) летом. Другое дело, что зимой цены выше).

Факторы сдерживания девальвации:

П.2 не очень понял. Инфляция сравнительно низкая только по сравнению с предыдущими годами, но вообще достаточно высокая.

Перед новым годом провел какое то время (полдня) в Привате и Укргазе, долларов на продажу не было. Все обменники конечно не мониторил, вот об этом же пишут на ветке ВТБ:Газ ещё не все энергоносители. Появится статистика по импорту за 12 месяцев сравним с 10ти месячной, пока цифирь для обсуждения нет.Зависит от того какая у вас маржа. Если курс и цены стабильны, с маржой 20% и инфляцией 10% вы зарабатываете честных 10% (пример условный). Если инфляция выше, на следующую закупку этого же объёма товара денег (от реализации предыдущей партии) может и не хватить. В таком случае, выгоднее сидеть в валюте или в депозите.На практике после девальвации повсеместно можно увидеть товары "по старым закупочным ценам" но если маржа не перекрывает увеличение закупочных цен, такая деятельность убыточная и долго так никто работать не будет.