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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7346734773487349>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:25

vitaliian
Признаки грядущей девальвации:

1. Не вижу высоких ставок по вал. депо и ни от кого не слышал о проблемах с покупкой долларов в обменках (в банках они были всегда).
2. Спреда в 50 коп. тоже не вижу. На окнах можно увидеть и бОльшие спреды (как и всегда), а реально по Харькову 15-20 коп. даже сегодня на праздник (вероятно, даже меньше).
6. Последние годы пик закупок энергоносителей (во всяком случае, газа) летом. Другое дело, что зимой цены выше).

Факторы сдерживания девальвации:

П.2 не очень понял. Инфляция сравнительно низкая только по сравнению с предыдущими годами, но вообще достаточно высокая.
П.3 противоречит п.7 в "признаках грядущей девальвации". Там Вы правильно пишете о торгбалансе, а здесь почему-то выделяете именно экспорт, кот. сам по себе ни о чём не говорит.
П.4 - возможно, Вы правы, но из чего следует такое заключение?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:30

  lapay написав:
  vitaliian написав:7. минус 11,8 млрд долл торгового сальдо (за 10 месяцев)

Ну звідки ця фігня?
Держстат http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1018_u.htm - за десять місяців експорт 38,8 млрд доларів товарів, імпорт 46,75 млрд доларів.

У статистики за 10 мес инфа а у нацбанка за 11
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=84880288&cat_id=55838
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:32

  lapay написав:
  vitaliian написав:7. минус 11,8 млрд долл торгового сальдо (за 10 месяцев)

Ну звідки ця фігня?
Держстат http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 1018_u.htm - за десять місяців експорт 38,8 млрд доларів товарів, імпорт 46,75 млрд доларів.

Я Вам уже трижды отвечал. Два раза вытерли, но третий раз (вчера вечером) на месте - viewtopic.php?p=4541756#p4541756.
Вы не читаете ответов?
Чтобы Вам не искать, процитирую:
Вы пользуетесь данными Госстата, по ссылке Василя - данные НБУ. Уже неоднократно обсуждалось, что они заметно расходятся. Поэтому складывать, как Вы это делали, неверно.
Желательно сразу указывать источник, меньше было бы вопросов.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 01 січ, 2019 16:23, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:41

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Я Вам уже дважды отвечал. Один раз вытерли, но второй раз (вчера вечером) на месте - viewtopic.php?p=4541756#p4541756.
Вы не читаете ответов?

Вибачаюсь - не прочитав.
НБУ завжди перебільшує імпорт - методіка підрахунку не враховує, що націнка на імпорт більша, ніж на вітчизняний товар. Коефіцієнт збільшення імпорту для України чомусь (тому) набагато більше, ніж у інших нацбанків для своїх країн.
До того ж, поцікавтесь, який товарний баланс в Молдови, Вірменії чи Грузії. :)
В нас послуги і перекази перекривають з лихвою товарний дисбаланс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:46

  ЛАД написав:vitaliian
Признаки грядущей девальвации:

1. Не вижу высоких ставок по вал. депо и ни от кого не слышал о проблемах с покупкой долларов в обменках (в банках они были всегда).


Перед новым годом провел какое то время (полдня) в Привате и Укргазе, долларов на продажу не было. Все обменники конечно не мониторил, вот об этом же пишут на ветке ВТБ:

Был сегодня в БИС, Юнекс, универсал = низкий курс нет валюты; в ТАСС удалось купить только $2000 и то за два захода в Аваль предложили $600 и это все по киевских пробках
Отстальное согласились продать на текущий в одном банке (банк называть не буду) где клиент и то не сразу; пришлось уговаривать

Вот такая-то то канитель

Так что не верьте тем кто здесь рассказывал как они купили валюту по супер низкому курсу


https://forum.finance.ua/topic501.html?start=16220

Последние годы пик закупок энергоносителей (во всяком случае, газа) летом. Другое дело, что зимой цены выше).


Газ ещё не все энергоносители. Появится статистика по импорту за 12 месяцев сравним с 10ти месячной, пока цифирь для обсуждения нет.

Факторы сдерживания девальвации:

П.2 не очень понял. Инфляция сравнительно низкая только по сравнению с предыдущими годами, но вообще достаточно высокая.
Зависит от того какая у вас маржа. Если курс и цены стабильны, с маржой 20% и инфляцией 10% вы зарабатываете честных 10% (пример условный). Если инфляция выше, на следующую закупку этого же объёма товара денег (от реализации предыдущей партии) может и не хватить. В таком случае, выгоднее сидеть в валюте или в депозите.

На практике после девальвации повсеместно можно увидеть товары "по старым закупочным ценам" но если маржа не перекрывает увеличение закупочных цен, такая деятельность убыточная и долго так никто работать не будет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 січ, 2019 15:59, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:46

  Мизантрóп написав:
  Перес де Куэльяр написав:Щастя всім українцям та успіхів, кохання, здоров*я. Піднімаю келих разом з вами !
За перемогу!

Шо у меня не так с настройками :( , что я не вижу вашу ссылку и не только вашу на ютуб , а появляеться если только захочу процитировать? :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:04

Re: Валютный рынок в контексте

  Vadim V написав:Шо у меня не так с настройками
Вы под колпаком.Вы ж не лыжник-айТЫшник :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:22

  Xiomi написав:что думаете, стоит ли ждать новго отката в январе?

В січні буде все . Я ось зробив такі крайні дії . Злив частину по 28.80- відкупив не на всі по 27.70 - злив пів пачки по 28.10, а далі чекаю 3 січня трохи вниз - відкупляю - потім вгору- зливаю. Якщо зразу вгору, без корекції після НР - зливаю зеленого далі.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:28

lapay
Думаю, данные НБУ важнее - они считают по деньгам, а не по тамож. декларациям.
Но и по Госстату у нас торгбаланс глубоко отрицательный.
Да, добавлю, "товарний баланс в Молдови, Вірменії чи Грузії" меня не очень волнует. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 01 січ, 2019 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:46

  Мизантрóп написав:
  Vadim V написав:Шо у меня не так с настройками
Вы под колпаком.Вы ж не лыжник-айТЫшник :wink:

Подскажите как настроить , куда тыцьнуть?
Vadim V
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