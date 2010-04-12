vitaliian написав:
Перед новым годом провел какое то время (полдня) в Привате и Укргазе, долларов на продажу не было. Все обменники конечно не мониторил, вот об этом же пишут на ветке ВТБ:
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Повторяю, в банках проблемы с валютой были всегда.
Последние годы пик закупок энергоносителей (во всяком случае, газа) летом. Другое дело, что зимой цены выше).
Посмотрим. но до сих пор затраты на газ были основными.
Факторы сдерживания девальвации:Зависит от того какая у вас маржа. Если курс и цены стабильны, с маржой 20% и инфляцией 10% вы зарабатываете честных 10% (пример условный). Если инфляция выше, на следующую закупку этого же объёма товара денег (от реализации предыдущей партии) может и не хватить. В таком случае, выгоднее сидеть в валюте или в депозите.П.2 не очень понял. Инфляция сравнительно низкая только по сравнению с предыдущими годами, но вообще достаточно высокая.
На практике после девальвации повсеместно можно увидеть товары "по старым закупочным ценам" но если маржа не перекрывает увеличение закупочных цен, такая деятельность убыточная и долго так никто работать не будет.
Это Вы, скорее, говорите о торговцах, чем о производителях. Но, спасибо, Вас понял.
И, кстати, рост цен производителей за 11 мес. составил 14,7% (за декабрь ещё добавится).