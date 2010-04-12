Дарма. Не розумно боятись вужа, коли знаєш, що існують удави.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 січ, 2019 17:20
Re: Валютный рынок в контексте
Дарма. Не розумно боятись вужа, коли знаєш, що існують удави.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 01 січ, 2019 17:30
Re: Валютный рынок в контексте
28.38 на 15.01
Додано: Вів 01 січ, 2019 17:40
Не зрозумів.
Молдова, Вірменія чи Грузія - дуже багаті страни?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 01 січ, 2019 17:42
... то Вам сюди:
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Додано: Вів 01 січ, 2019 17:47
Не ва всех и не всегда, при скачке курса с папять у меня как раз закончилось дэпо грн. в Укрсоцбанке , перед получением грн., из кассы , спросил есть ли валюта? , спросила сколько ? на все, тоесть на пачку зелени , сходила к главному кассиру... и я отрымав.
Додано: Вів 01 січ, 2019 17:51
Re: Валютный рынок в контексте
Як і ми. В більшості країн є товарний дисбаланс - це не смертельно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 01 січ, 2019 18:11
1. Бывают иногда исключения.
2. Получение денег с депо не равно свободной продаже.
3. Не знаю, о какой сумме у Вас шла речь.
Пока мы здесь обсуждаем всякие мелочи, евро сегодня нарисовал хорошую свечку. На момент 1,1543. За сегодня +80 пунктов.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 01 січ, 2019 18:17, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 01 січ, 2019 18:13
Re: Валютный рынок в контексте
С новым годом, панове!
Додано: Вів 01 січ, 2019 18:15
Так что, надо брать с них пример и успокаиваться?
Не смертельно. Если это месяц-два. Пусть год. Но не постоянно на протяжении многих лет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 01 січ, 2019 18:22
З 1 січня 2019 року громадяни України зможуть купувати та продавати іноземну валюту через платіжні термінали і банкомати!
Слава Україні! /читаю усіх/
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