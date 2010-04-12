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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7347734873497350>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:20

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Но и по Госстату у нас торгбаланс глубоко отрицательный.
Да, добавлю, "товарний баланс в Молдови, Вірменії чи Грузії" меня не очень волнует

Дарма. Не розумно боятись вужа, коли знаєш, що існують удави. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:30

Re: Валютный рынок в контексте

28.38 на 15.01
yurko81
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:40

  lapay написав:
  ЛАД написав:Но и по Госстату у нас торгбаланс глубоко отрицательный.
Да, добавлю, "товарний баланс в Молдови, Вірменії чи Грузії" меня не очень волнует

Дарма. Не розумно боятись вужа, коли знаєш, що існують удави. :)

:?:
Не зрозумів.
Молдова, Вірменія чи Грузія - дуже багаті страни?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:42

  yurko81 написав:28.38 на 15.01

... то Вам сюди:
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:47

  vitaliian написав:Повторяю, в банках проблемы с валютой были всегда.


Не ва всех и не всегда, при скачке курса с папять у меня как раз закончилось дэпо грн. в Укрсоцбанке , перед получением грн., из кассы , спросил есть ли валюта? , спросила сколько ? на все, тоесть на пачку зелени , сходила к главному кассиру... и я отрымав.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:51

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Молдова, Вірменія чи Грузія - дуже багаті страни?

Як і ми. В більшості країн є товарний дисбаланс - це не смертельно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:11

  Vadim V написав:
  vitaliian написав:Повторяю, в банках проблемы с валютой были всегда.


Не ва всех и не всегда, при скачке курса с папять у меня как раз закончилось дэпо грн. в Укрсоцбанке , перед получением грн., из кассы , спросил есть ли валюта? , спросила сколько ? на все, тоесть на пачку зелени , сходила к главному кассиру... и я отрымав.

1. Бывают иногда исключения.
2. Получение денег с депо не равно свободной продаже.
3. Не знаю, о какой сумме у Вас шла речь.

Пока мы здесь обсуждаем всякие мелочи, евро сегодня нарисовал хорошую свечку. На момент 1,1543. За сегодня +80 пунктов.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 01 січ, 2019 18:17, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:13

Re: Валютный рынок в контексте

С новым годом, панове!
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:15

  lapay написав:
  ЛАД написав:Молдова, Вірменія чи Грузія - дуже багаті страни?

Як і ми.

Так что, надо брать с них пример и успокаиваться?
В більшості країн є товарний дисбаланс - це не смертельно.

Не смертельно. Если это месяц-два. Пусть год. Но не постоянно на протяжении многих лет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:22

З 1 січня 2019 року громадяни України зможуть купувати та продавати іноземну валюту через платіжні термінали і банкомати!

https://prm.ua/z-1-sichnya-2019-roku-v- ... ankomatah/
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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