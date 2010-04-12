lapay написав:tea Якщо хтось думає, що зможе, в економічну кризу, віддати десятки мільярдів боргу, без співпраці з МВФ, той взагалі не бачить далі своїй платіжки за газ. Пукін буде сидіти в своїй барлозі, вже навіть на Донбасі стріляють все менше і менше, на щось інше вже немає ні сили, ні бажання.
Я так розумію,ДС сьогодні рубатиме всі політичні дискусії.Потер моє повідомлення. Тому давайте не злити ДС,бо якщо вчора організм ДС на 80% складався з води,то сьогодні на 60% з води і на 20% з портвейну. Рубатиме всіх,аж гай шумітиме. А якщо хтось ще тут наважиться про Юлю щось написати,забанить до завершення 2 туру виборів.
1.Надо знать место и время для политических дискуссий. Хотя блиц-знакомство с профильной веткой (Деньги и политика) дает основание не считать то, что там происходит "дискуссией".
2. ДС знает меру. И за столом и на форуме. Хотя, признаться, младший сын подарил на Новый год мне бутылку португальского портвейна. Стоит в баре ждет своего часа.