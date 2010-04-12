lapay написав:tea Якщо хтось думає, що зможе, в економічну кризу, віддати десятки мільярдів боргу, без співпраці з МВФ, той взагалі не бачить далі своїй платіжки за газ. Пукін буде сидіти в своїй барлозі, вже навіть на Донбасі стріляють все менше і менше, на щось інше вже немає ні сили, ні бажання.
Я так розумію,ДС сьогодні рубатиме всі політичні дискусії.Потер моє повідомлення. Тому давайте не злити ДС,бо якщо вчора організм ДС на 80% складався з води,то сьогодні на 60% з води і на 20% з портвейну. Рубатиме всіх,аж гай шумітиме. А якщо хтось ще тут наважиться про Юлю щось написати,забанить до завершення 2 туру виборів.
1.Надо знать место и время для политических дискуссий. Хотя блиц-знакомство с профильной веткой (Деньги и политика) дает основание не считать то, что там происходит "дискуссией".
2. ДС знает меру. И за столом и на форуме. Хотя, признаться, младший сын подарил на Новый год мне бутылку португальского портвейна. Стоит в баре ждет своего часа.
vitaliian написав:Повторяю, в банках проблемы с валютой были всегда.
Не ва всех и не всегда, при скачке курса с папять у меня как раз закончилось дэпо грн. в Укрсоцбанке , перед получением грн., из кассы , спросил есть ли валюта? , спросила сколько ? на все, тоесть на пачку зелени , сходила к главному кассиру... и я отрымав.
1. Бывают иногда исключения. 2. Получение денег с депо не равно свободной продаже. 3. Не знаю, о какой сумме у Вас шла речь.
Пока мы здесь обсуждаем всякие мелочи, евро сегодня нарисовал хорошую свечку. На момент 1,1543. За сегодня +80 пунктов.
2.Это была свободная продажа/покупка так как гривна была посчитана и лежала с той стороны окошка... 3. Пачка, это пачка любых купюр , это 100 (сто ) штук банкнот . п.с. И эти воротилы валютного рынка нам шо-то прогнозируют с серъёзным лицом морды..... п.п.с. Вспомнил , под грушей лежат три банкноты па питсот евро , нада сдать , ато вроде бы их отменяют .....
ЛАД Положительный торговый баланс имеют в основном мировые фабрики (Китай, Германия, страны ЮВА), бензоколонки и оффшоры (посмотрите справочник ЦРУ). У Польши нулевой (молодцы), остальные европейцы в большинстве своем в глубоком минусе. У Индии вообще кошмар (-$150 ярдов). О Штатах, понятно, ни слова
Всё это следствие глобализации.
Здесь, мне кажется, нам ничего не светит. Даже с учетом экспорта услуг.
По-видимому, базовым для оценки финансов страны является всё-таки платежный баланс, который выравнивается за счет займов, притока капитала и печати собственной СКВ На самом деле это по большому счёту жульничество, но так устроена современная экономика.