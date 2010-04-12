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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7347734873497350

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:24

  Pupsik написав:З 1 січня 2019 року громадяни України зможуть купувати та продавати іноземну валюту через платіжні термінали і банкомати!

https://prm.ua/z-1-sichnya-2019-roku-v- ... ankomatah/

форекс с комиссиями в 10%,красота!
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:26

  Pupsik написав:З 1 січня 2019 року громадяни України зможуть купувати та продавати іноземну валюту через платіжні термінали і банкомати!

https://prm.ua/z-1-sichnya-2019-roku-v- ... ankomatah/

... то що, тепер обмінки - на смітник? :mrgreen: (якщо курс у терміналів адекватний/хоча б такий, як у банках буде)
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 01 січ, 2019 18:28, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:26

  Pupsik написав:З 1 січня 2019 року громадяни України зможуть купувати та продавати іноземну валюту через платіжні термінали і банкомати!

https://prm.ua/z-1-sichnya-2019-roku-v- ... ankomatah/

Такие терминалы есть у RWS Банка (в Борисполе, если не ошибаюсь), и наверно с год.
Только курс там, как у "сельского валютчика"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:34

  Андрей_В написав:
  ЛАД написав:
lapay
......
В більшості країн є товарний дисбаланс - це не смертельно.

Не смертельно. Если это месяц-два. Пусть год. Но не постоянно на протяжении многих лет.


годы уйдут, большие
народа поубавится
ввп добавится
торгбаланс выпрямится

Уменьшение численности населения не ведёт автоматически к положит. торгбалансу и, тем более, к росту ВВП. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:37

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Не смертельно. Если это месяц-два. Пусть год. Но не постоянно на протяжении многих лет.

У Франції так з 2002 року https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/fra/
В Іспанії так ще довше https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/esp/
Дефіціт 10-30%.
Бувають і анаконди. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:43

  tea написав:
  lapay написав:tea
Якщо хтось думає, що зможе, в економічну кризу, віддати десятки мільярдів боргу, без співпраці з МВФ, той взагалі не бачить далі своїй платіжки за газ. :)
Пукін буде сидіти в своїй барлозі, вже навіть на Донбасі стріляють все менше і менше, на щось інше вже немає ні сили, ні бажання.

Я так розумію,ДС сьогодні рубатиме всі політичні дискусії.Потер моє повідомлення.
Тому давайте не злити ДС,бо якщо вчора організм ДС на 80% складався з води,то сьогодні на 60% з води і на 20% з портвейну.
Рубатиме всіх,аж гай шумітиме.
А якщо хтось ще тут наважиться про Юлю щось написати,забанить до завершення 2 туру виборів.


1.Надо знать место и время для политических дискуссий. Хотя блиц-знакомство с профильной веткой (Деньги и политика) дает основание не считать то, что там происходит "дискуссией".

2. ДС знает меру. И за столом и на форуме. Хотя, признаться, младший сын подарил на Новый год мне бутылку португальского портвейна. Стоит в баре ждет своего часа.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:15

стараюсь писати про валюту)))

  дядя Caша написав:[quote



2. ДС знает меру. И за столом и на форуме. Хотя, признаться, младший сын подарил на Новый год мне бутылку португальского портвейна. Стоит в баре ждет своего часа.

US

....час настане навесні! :D
- вип'єте і за нового президента України(...леньського) і за стабільний курс, який буде +/- 27 гривень за 1 #нікомунепотрібний долар! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:20

  ЛАД написав:
  Vadim V написав:
  vitaliian написав:Повторяю, в банках проблемы с валютой были всегда.


Не ва всех и не всегда, при скачке курса с папять у меня как раз закончилось дэпо грн. в Укрсоцбанке , перед получением грн., из кассы , спросил есть ли валюта? , спросила сколько ? на все, тоесть на пачку зелени , сходила к главному кассиру... и я отрымав.

1. Бывают иногда исключения.
2. Получение денег с депо не равно свободной продаже.
3. Не знаю, о какой сумме у Вас шла речь.

Пока мы здесь обсуждаем всякие мелочи, евро сегодня нарисовал хорошую свечку. На момент 1,1543. За сегодня +80 пунктов.

2.Это была свободная продажа/покупка так как гривна была посчитана и лежала с той стороны окошка...
3. Пачка, это пачка любых купюр , это 100 (сто ) штук банкнот :? .
п.с. И эти воротилы валютного рынка нам шо-то прогнозируют с серъёзным лицом морды..... :? :mrgreen:
п.п.с. Вспомнил , под грушей лежат три банкноты па питсот евро :oops: , нада сдать , ато вроде бы их отменяют .....
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:32

  Долярчик написав:
  Pupsik написав:З 1 січня 2019 року громадяни України зможуть купувати та продавати іноземну валюту через платіжні термінали і банкомати!

https://prm.ua/z-1-sichnya-2019-roku-v- ... ankomatah/

... то що, тепер обмінки - на смітник? :mrgreen: (якщо курс у терміналів адекватний/хоча б такий, як у банках буде)

неа.
обменки 10% сверху не берут. так что никуда они не денутся.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:37

ЛАД
Положительный торговый баланс имеют в основном мировые фабрики (Китай, Германия, страны ЮВА), бензоколонки и оффшоры (посмотрите справочник ЦРУ). У Польши нулевой (молодцы), остальные европейцы в большинстве своем в глубоком минусе. У Индии вообще кошмар (-$150 ярдов). О Штатах, понятно, ни слова :mrgreen:

Всё это следствие глобализации.

Здесь, мне кажется, нам ничего не светит. Даже с учетом экспорта услуг.

По-видимому, базовым для оценки финансов страны является всё-таки платежный баланс, который выравнивается за счет займов, притока капитала и печати собственной СКВ :wink: На самом деле это по большому счёту жульничество, но так устроена современная экономика.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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