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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7348734973507351

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 20:43

Vadim V
Простите, не обратил внимание на слово пачка.
А Вам нравится больше подкалывать?
Или Вы не видели частые посты на форуме о том, что в банке сложно купить приличные суммы?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 21:07

  ЛАД написав:Vadim V
Простите, не обратил внимание на слово пачка.
А Вам нравится больше подкалывать?
Или Вы не видели частые посты на форуме о том, что в банке сложно купить приличные суммы?

Мне "нравиться" читать звездёж "специалистов" валютного рынка :mrgreen: .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 21:15

  lapay написав:
  ЛАД написав:Не смертельно. Если это месяц-два. Пусть год. Но не постоянно на протяжении многих лет.

У Франції так з 2002 року https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/fra/
В Іспанії так ще довше https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/esp/
Дефіціт 10-30%.
Бувають і анаконди. :)

По Вашей ссылке во Франции
In 2016, Франция exported $498 Миллиарды and imported $550 Миллиарды, resulting in a negative trade balance of $52,3 Миллиарды. В 2016 году ВВП Франции составил $ 2,47 триллионы
, т.е. 52,3/2470*100% = 2,12%.
В Украине баланс товаров и услуг в 2017 - -8598 млн. долл., ВВП в 2017 - 112154 млн. долл., т.е. 8598/112154*100% = 7,67%.
Цифры с minfin.com.ua.
Разница заметная.

Starikan
Положительный торговый баланс имеют в основном мировые фабрики (Китай, Германия, страны ЮВА), бензоколонки и оффшоры (посмотрите справочник ЦРУ). У Польши нулевой (молодцы), остальные европейцы в большинстве своем в глубоком минусе. У Индии вообще кошмар (-$150 ярдов). О Штатах, понятно, ни слова :mrgreen:

Всё это следствие глобализации.

Здесь, мне кажется, нам ничего не светит. Даже с учетом экспорта услуг.

По-видимому, базовым для оценки финансов страны является всё-таки платежный баланс, который выравнивается за счет займов, притока капитала и печати собственной СКВ :wink: На самом деле это по большому счёту жульничество, но так устроена современная экономика.

Не спорю.
Замечу только, что за счёт печати собственной СКВ могут выходить из положения считанные страны - США, ЕС, Япония, В-Британия. Вроде всё.
И это всё даже не следствие глобализации - в любых условиях мировой баланс = 0, т.е. положит. баланс у одних должен компенсироваться отриц. балансом у др.
Соотношение к-ва стран с полож. и отриц. балансом не знаю, искать лень.
Кроме того, периодические кризисы, дефолты и т.п. приводят к частичной ликвидации долгов.
К сож., инвестиций у нас почти нет. А наращивание долгов рано или поздно приводит ... сами понимаете к чему (не хочу писать нехорошие слова :) ).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 21:18

  Vadim V написав:
  ЛАД написав:Vadim V
Простите, не обратил внимание на слово пачка.
А Вам нравится больше подкалывать?
Или Вы не видели частые посты на форуме о том, что в банке сложно купить приличные суммы?

Мне "нравиться" читать звездёж "специалистов" валютного рынка :mrgreen: .

А по сути что-то есть?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 21:23

Прошу прощения, что встрял во вроде бы серьёзные разговоры 1 января. :oops:
Всех с Новым Годом!
Здоровья, удачи и успехов!
Призывать к вежливости и толерантности в новом году не буду - бесполезно. :(
Некоторые господа заходят на форум в основном исключительно с целью потроллить или с др. целями, но отнюдь не для поиска решений.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 21:25

  ЛАД написав:
  Vadim V написав:
  ЛАД написав:Vadim V
Простите, не обратил внимание на слово пачка.
А Вам нравится больше подкалывать?
Или Вы не видели частые посты на форуме о том, что в банке сложно купить приличные суммы?

Мне "нравиться" читать звездёж "специалистов" валютного рынка :mrgreen: .

А по сути что-то есть?

А какая может быть суть если "валютчик" не знает шо такое - пачка?. :( :( :lol:
Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 01 січ, 2019 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 21:26

Поздравляю всех с Новым годом !!! Желаю всем финансового благополучия и крепкого здоровья !!!

*Відправлено з Чату
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