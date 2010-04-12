Vadim V
Простите, не обратил внимание на слово пачка.
А Вам нравится больше подкалывать?
Или Вы не видели частые посты на форуме о том, что в банке сложно купить приличные суммы?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 січ, 2019 20:43
Vadim V
Простите, не обратил внимание на слово пачка.
А Вам нравится больше подкалывать?
Или Вы не видели частые посты на форуме о том, что в банке сложно купить приличные суммы?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 01 січ, 2019 21:07
Додано: Вів 01 січ, 2019 21:15
По Вашей ссылке во Франции
, т.е. 52,3/2470*100% = 2,12%.
В Украине баланс товаров и услуг в 2017 - -8598 млн. долл., ВВП в 2017 - 112154 млн. долл., т.е. 8598/112154*100% = 7,67%.
Цифры с minfin.com.ua.
Разница заметная.
Starikan
Не спорю.
Замечу только, что за счёт печати собственной СКВ могут выходить из положения считанные страны - США, ЕС, Япония, В-Британия. Вроде всё.
И это всё даже не следствие глобализации - в любых условиях мировой баланс = 0, т.е. положит. баланс у одних должен компенсироваться отриц. балансом у др.
Соотношение к-ва стран с полож. и отриц. балансом не знаю, искать лень.
Кроме того, периодические кризисы, дефолты и т.п. приводят к частичной ликвидации долгов.
К сож., инвестиций у нас почти нет. А наращивание долгов рано или поздно приводит ... сами понимаете к чему (не хочу писать нехорошие слова ).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 01 січ, 2019 21:18
А по сути что-то есть?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 01 січ, 2019 21:23
Прошу прощения, что встрял во вроде бы серьёзные разговоры 1 января.
Всех с Новым Годом!
Здоровья, удачи и успехов!
Призывать к вежливости и толерантности в новом году не буду - бесполезно.
Некоторые господа заходят на форум в основном исключительно с целью потроллить или с др. целями, но отнюдь не для поиска решений.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 01 січ, 2019 21:25
А какая может быть суть если "валютчик" не знает шо такое - пачка?.
Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 01 січ, 2019 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 січ, 2019 21:26
Поздравляю всех с Новым годом !!! Желаю всем финансового благополучия и крепкого здоровья !!!
*Відправлено з Чату
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