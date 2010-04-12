Додано: Вів 01 січ, 2019 21:15

lapay написав: ЛАД написав: Не смертельно. Если это месяц-два. Пусть год. Но не постоянно на протяжении многих лет. Не смертельно. Если это месяц-два. Пусть год. Но не постоянно на протяжении многих лет.

У Франції так з 2002 року https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/fra/

В Іспанії так ще довше https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/esp/

Дефіціт 10-30%.

Бувають і анаконди. У Франції так з 2002 рокуВ Іспанії так ще довшеДефіціт 10-30%.Бувають і анаконди.

In 2016, Франция exported $498 Миллиарды and imported $550 Миллиарды, resulting in a negative trade balance of $52,3 Миллиарды. В 2016 году ВВП Франции составил $ 2,47 триллионы





Всё это следствие глобализации.



Здесь, мне кажется, нам ничего не светит. Даже с учетом экспорта услуг.



По-видимому, базовым для оценки финансов страны является всё-таки платежный баланс, который выравнивается за счет займов, притока капитала и печати собственной СКВ На самом деле это по большому счёту жульничество, но так устроена современная экономика. Положительный торговый баланс имеют в основном мировые фабрики (Китай, Германия, страны ЮВА), бензоколонки и оффшоры (посмотрите справочник ЦРУ). У Польши нулевой (молодцы), остальные европейцы в большинстве своем в глубоком минусе. У Индии вообще кошмар (-$150 ярдов). О Штатах, понятно, ни словаВсё это следствие глобализации.Здесь, мне кажется, нам ничего не светит. Даже с учетом экспорта услуг.По-видимому, базовым для оценки финансов страны является всё-таки платежный баланс, который выравнивается за счет займов, притока капитала и печати собственной СКВНа самом деле это по большому счёту жульничество, но так устроена современная экономика.

По Вашей ссылке во Франции, т.е. 52,3/2470*100% = 2,12%.В Украине баланс товаров и услуг в 2017 - -8598 млн. долл., ВВП в 2017 - 112154 млн. долл., т.е. 8598/112154*100% = 7,67%.Цифры с minfin.com.ua.Разница заметная.Не спорю.Замечу только, что за счёт печати собственной СКВ могут выходить из положения считанные страны - США, ЕС, Япония, В-Британия. Вроде всё.И это всё даже не следствие глобализации - в любых условиях мировой баланс = 0, т.е. положит. баланс у одних должен компенсироваться отриц. балансом у др.Соотношение к-ва стран с полож. и отриц. балансом не знаю, искать лень.Кроме того, периодические кризисы, дефолты и т.п. приводят к частичной ликвидации долгов.К сож., инвестиций у нас почти нет. А наращивание долгов рано или поздно приводит ... сами понимаете к чему (не хочу писать нехорошие слова).