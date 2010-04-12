а какой сакральный смысл в знании этого, с позволения сказать, "термина"? На возможность извлекать прибыль из операций с валютой никак не влияет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 січ, 2019 00:04
Додано: Сер 02 січ, 2019 00:41
1. При чём тут "світовий ВВП"? Мы, вроде, говорим о Франции и Украине.
2. За 2011 там не 219, а 119 млрд. Тоже, конечно, много.
3. По Украине, Вы не обратили внимание, я привёл цифру баланса товаров и услуг вместе.
Не знаю, как во Франции с услугами и куда считается туризм. По туризму у Франции должен быть, подозреваю, большой +, в отличие от нас. Думаю, у нас по этой графе большой минус.
О переказах заробитчан не буду повторяться, здесь уже много говорили. Пока что не слышал ни от кого положительной оценки этого явления.
Кроме всего прочего, о Европе сейчас сложнее говорить - у них одна валюта для многих стран. Плюс евро относится к мировым валютам, и у них есть выход в печати денег, о чём писал Starikan.
Vadim V
1. Я, вроде, извинился за то, что не обратил внимание на слово "пачка".
2. Как правильно ответил Вам juristkostya, "какой сакральный смысл в знании этого, с позволения сказать, "термина"?" Пачка, кирпич и т.п. - профессиональный сленг валютчиков. Он мне не нужен и не интересен - я не валютчик.
3. Вам, смотрю, нравится троллить? Продолжайте без меня. И следите за грамматикой и ругательствами (я Вам выделил красным). Особенно за вторым - за это могут и забанить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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