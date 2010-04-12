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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7349735073517352 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 969 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 50 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 137 5. более 75% 64% 617 Всього голосів : 969 Додано: Сер 02 січ, 2019 00:04 Vadim V написав: А какая может быть суть если "валютчик" не знает шо такое - пачка?. А какая может быть суть если "валютчик" не знает шо такое - пачка?.

а какой сакральный смысл в знании этого, с позволения сказать, "термина"? На возможность извлекать прибыль из операций с валютой никак не влияет. а какой сакральный смысл в знании этого, с позволения сказать, "термина"? На возможность извлекать прибыль из операций с валютой никак не влияет. juristkostya Повідомлень: 2261 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 562 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 січ, 2019 00:41 lapay написав: .......

Так різницю можна і на світовий ВВП поділити - так само інформативно. Ви трохи нижче подивіться, там график є по рокам, за 2011. Різниця 219 млрд доларів. Звідки вони долари/євро взяли, щоб імпортувати стільки товарів?

Ми то зрозуміло де - позитивна різниця послуг, за 9 місяців, склала 4,6 млрд, та ще переказів, за 10 місяців десь 7 млрд. На це ми і купили товари, ще й НБУ резерви трохи поповнив.

А хранцузи як колядують на товари? .......Так різницю можна і на світовий ВВП поділити - так само інформативно. Ви трохи нижче подивіться, там график є по рокам, за 2011. Різниця 219 млрд доларів. Звідки вони долари/євро взяли, щоб імпортувати стільки товарів?Ми то зрозуміло де - позитивна різниця послуг, за 9 місяців, склала 4,6 млрд, та ще переказів, за 10 місяців десь 7 млрд. На це ми і купили товари, ще й НБУ резерви трохи поповнив.А хранцузи як колядують на товари?

1. При чём тут "світовий ВВП"? Мы, вроде, говорим о Франции и Украине.

2. За 2011 там не 219, а 119 млрд. Тоже, конечно, много.

3. По Украине, Вы не обратили внимание, я привёл цифру баланса товаров и услуг вместе.

Не знаю, как во Франции с услугами и куда считается туризм. По туризму у Франции должен быть, подозреваю, большой +, в отличие от нас. Думаю, у нас по этой графе большой минус.

О переказах заробитчан не буду повторяться, здесь уже много говорили. Пока что не слышал ни от кого положительной оценки этого явления.

Кроме всего прочего, о Европе сейчас сложнее говорить - у них одна валюта для многих стран. Плюс евро относится к мировым валютам, и у них есть выход в печати денег, о чём писал Starikan.



Vadim V

1. Я, вроде, извинился за то, что не обратил внимание на слово "пачка".

2. Как правильно ответил Вам juristkostya, "какой сакральный смысл в знании этого, с позволения сказать, "термина"?" Пачка, кирпич и т.п. - профессиональный сленг валютчиков. Он мне не нужен и не интересен - я не валютчик.

3. Вам, смотрю, нравится троллить? Продолжайте без меня. И следите за грамматикой и ругательствами (я Вам выделил красным). Особенно за вторым - за это могут и забанить. 1. При чём тут "світовий ВВП"? Мы, вроде, говорим о Франции и Украине.2. За 2011 там не 219, а 119 млрд. Тоже, конечно, много.3. По Украине, Вы не обратили внимание, я привёл цифру балансавместе.Не знаю, как во Франции с услугами и куда считается туризм. По туризму у Франции должен быть, подозреваю, большой +, в отличие от нас. Думаю, у нас по этой графе большой минус.О переказах заробитчан не буду повторяться, здесь уже много говорили. Пока что не слышал ни от кого положительной оценки этого явления.Кроме всего прочего, о Европе сейчас сложнее говорить - у них одна валюта для многих стран. Плюс евро относится к мировым валютам, и у них есть выход в печати денег, о чём писал1. Я, вроде, извинился за то, что не обратил внимание на слово "пачка".2. Как правильно ответил Вам, "какой сакральный смысл в знании этого, с позволения сказать, "термина"?" Пачка, кирпич и т.п. - профессиональный сленг валютчиков. Он мне не нужен и не интересен - я не валютчик.3. Вам, смотрю, нравится троллить? Продолжайте без меня. И следите за грамматикой и ругательствами (я Вам выделил красным). Особенно за вторым - за это могут и забанить.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11239 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3468 раз. Подякували: 3289 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 7349735073517352 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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