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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7349735073517352

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 00:04

  Vadim V написав:А какая может быть суть если "валютчик" не знает шо такое - пачка?. :( :( :lol:

а какой сакральный смысл в знании этого, с позволения сказать, "термина"? На возможность извлекать прибыль из операций с валютой никак не влияет.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 00:41

  lapay написав:.......
Так різницю можна і на світовий ВВП поділити - так само інформативно. Ви трохи нижче подивіться, там график є по рокам, за 2011. Різниця 219 млрд доларів. Звідки вони долари/євро взяли, щоб імпортувати стільки товарів?
Ми то зрозуміло де - позитивна різниця послуг, за 9 місяців, склала 4,6 млрд, та ще переказів, за 10 місяців десь 7 млрд. На це ми і купили товари, ще й НБУ резерви трохи поповнив.
А хранцузи як колядують на товари? ;)

1. При чём тут "світовий ВВП"? Мы, вроде, говорим о Франции и Украине.
2. За 2011 там не 219, а 119 млрд. Тоже, конечно, много.
3. По Украине, Вы не обратили внимание, я привёл цифру баланса товаров и услуг вместе.
Не знаю, как во Франции с услугами и куда считается туризм. По туризму у Франции должен быть, подозреваю, большой +, в отличие от нас. Думаю, у нас по этой графе большой минус.
О переказах заробитчан не буду повторяться, здесь уже много говорили. Пока что не слышал ни от кого положительной оценки этого явления.
Кроме всего прочего, о Европе сейчас сложнее говорить - у них одна валюта для многих стран. Плюс евро относится к мировым валютам, и у них есть выход в печати денег, о чём писал Starikan.

Vadim V
1. Я, вроде, извинился за то, что не обратил внимание на слово "пачка".
2. Как правильно ответил Вам juristkostya, "какой сакральный смысл в знании этого, с позволения сказать, "термина"?" Пачка, кирпич и т.п. - профессиональный сленг валютчиков. Он мне не нужен и не интересен - я не валютчик.
3. Вам, смотрю, нравится троллить? Продолжайте без меня. И следите за грамматикой и ругательствами (я Вам выделил красным). Особенно за вторым - за это могут и забанить. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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