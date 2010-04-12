а какой сакральный смысл в знании этого, с позволения сказать, "термина"? На возможность извлекать прибыль из операций с валютой никак не влияет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 січ, 2019 00:04
Додано: Сер 02 січ, 2019 00:41
1. При чём тут "світовий ВВП"? Мы, вроде, говорим о Франции и Украине.
2. За 2011 там не 219, а 119 млрд. Тоже, конечно, много.
3. По Украине, Вы не обратили внимание, я привёл цифру баланса товаров и услуг вместе.
Не знаю, как во Франции с услугами и куда считается туризм. По туризму у Франции должен быть, подозреваю, большой +, в отличие от нас. Думаю, у нас по этой графе большой минус.
О переказах заробитчан не буду повторяться, здесь уже много говорили. Пока что не слышал ни от кого положительной оценки этого явления.
Кроме всего прочего, о Европе сейчас сложнее говорить - у них одна валюта для многих стран. Плюс евро относится к мировым валютам, и у них есть выход в печати денег, о чём писал Starikan.
Vadim V
1. Я, вроде, извинился за то, что не обратил внимание на слово "пачка".
2. Как правильно ответил Вам juristkostya, "какой сакральный смысл в знании этого, с позволения сказать, "термина"?" Пачка, кирпич и т.п. - профессиональный сленг валютчиков. Он мне не нужен и не интересен - я не валютчик.
3. Вам, смотрю, нравится троллить? Продолжайте без меня. И следите за грамматикой и ругательствами (я Вам выделил красным). Особенно за вторым - за это могут и забанить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 02 січ, 2019 09:37
Джерел багато.
Ось ще одне:
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:08
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 января с уровней: доллар – 27,65/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.
По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу не изменился, по предложению прибавил 5,0 коп.
Евро по сравнению с 29 декабря по спросу не изменился, прибавив 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 декабря по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1457, поднявшись до $1,1485 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1475 на открытии торгов в Европе.
Дата: 02 января 2019 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,05/28,12 UAH/USD
€ – 31,70/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,401 UAH/RUB
US
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:18
Сайт Держказначайства еще спит в оливье и просил не беспокоить))
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:26
Благодарю за инфо.Думал сейчас фторняк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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