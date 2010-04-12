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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7350735173527353>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 00:04

  Vadim V написав:А какая может быть суть если "валютчик" не знает шо такое - пачка?. :( :( :lol:

а какой сакральный смысл в знании этого, с позволения сказать, "термина"? На возможность извлекать прибыль из операций с валютой никак не влияет.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 00:41

  lapay написав:.......
Так різницю можна і на світовий ВВП поділити - так само інформативно. Ви трохи нижче подивіться, там график є по рокам, за 2011. Різниця 219 млрд доларів. Звідки вони долари/євро взяли, щоб імпортувати стільки товарів?
Ми то зрозуміло де - позитивна різниця послуг, за 9 місяців, склала 4,6 млрд, та ще переказів, за 10 місяців десь 7 млрд. На це ми і купили товари, ще й НБУ резерви трохи поповнив.
А хранцузи як колядують на товари? ;)

1. При чём тут "світовий ВВП"? Мы, вроде, говорим о Франции и Украине.
2. За 2011 там не 219, а 119 млрд. Тоже, конечно, много.
3. По Украине, Вы не обратили внимание, я привёл цифру баланса товаров и услуг вместе.
Не знаю, как во Франции с услугами и куда считается туризм. По туризму у Франции должен быть, подозреваю, большой +, в отличие от нас. Думаю, у нас по этой графе большой минус.
О переказах заробитчан не буду повторяться, здесь уже много говорили. Пока что не слышал ни от кого положительной оценки этого явления.
Кроме всего прочего, о Европе сейчас сложнее говорить - у них одна валюта для многих стран. Плюс евро относится к мировым валютам, и у них есть выход в печати денег, о чём писал Starikan.

Vadim V
1. Я, вроде, извинился за то, что не обратил внимание на слово "пачка".
2. Как правильно ответил Вам juristkostya, "какой сакральный смысл в знании этого, с позволения сказать, "термина"?" Пачка, кирпич и т.п. - профессиональный сленг валютчиков. Он мне не нужен и не интересен - я не валютчик.
3. Вам, смотрю, нравится троллить? Продолжайте без меня. И следите за грамматикой и ругательствами (я Вам выделил красным). Особенно за вторым - за это могут и забанить. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 09:37

  lapay написав:
  Zebra написав:А как они могут посчитать деньги потраченные турисами налом? Или вообще товары перемещенные в рамках ЕС с оплатой налом (может покупал немец, а не француз)?

Так і я про це. В нас заробітчани, в них туристи, чи борги, як в нас раніше - валюта все одно десь береться. Головне, щоб в борг не жити, бо лафа колись закінчиться, як у греків, чи в нас зараз.

Джерел багато.
Ось ще одне:
Большинство компаний из топ-20 в 2017 и в 2018 году проводили от 10 до 2 тыс. операций с признанными в мире или в Украине низконалоговыми юрисдикциями или “офшорами”.

Среди стран, куда продают свою продукцию топ-20 экспортеров, — Швейцария, Россия, Германия, Люксембург, Китай, Виргинские острова, Литва, Гонконг, Ливан, Беларусь, Сингапур, Великобритания, Кыргызстан и Эстония.
Vial
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:08

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 января с уровней: доллар – 27,65/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.

По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу не изменился, по предложению прибавил 5,0 коп.

Евро по сравнению с 29 декабря по спросу не изменился, прибавив 10,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 декабря по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1457, поднявшись до $1,1485 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1475 на открытии торгов в Европе.

Дата: 02 января 2019 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,12 UAH/USD
€ – 31,70/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,401 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:18

Сайт Держказначайства еще спит в оливье и просил не беспокоить))

https://www.treasury.gov.ua/main/uk/pub ... _id=237852
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:26

  дядя Caша написав:Доброе утро, коллеги, привет, страна!

утром среды
US

Благодарю за инфо.Думал сейчас фторняк :oops:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:47

Привет из Днепра-2

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос просел на 10,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), евро – 31,80/32,12 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 декабря спрос вырос на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос упал на 70 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).

На открытии торгов 02 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос просел на 10,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), евро – 31,80/32,12 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 декабря спрос вырос на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос упал на 70 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).

На старте торгов 02 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были сбалансированными.
Многие оптовые ОП в городе 02 января не работали.

Дата: 02 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.38

Мелкий опт «неформал»

$ 28,00/28,15 UAH/USD
EUR 31,60-65/32,00 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности первых сделок.

Дата: 02 января 2019 г. на 10.41
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,00/28,10 UAH/USD
€ 31,70/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,393/0,403 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях низколиквидного, «на уровне плинтуса», баланса спроса и предложения. Значительная часть «обменок» в Запорожье 02-го не работает.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:47

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:1. При чём тут "світовий ВВП"? Мы, вроде, говорим о Франции и Украине.
2. За 2011 там не 219, а 119 млрд. Тоже, конечно, много.
3. По Украине, Вы не обратили внимание, я привёл цифру баланса товаров и услуг вместе.
Не знаю, как во Франции с услугами и куда считается туризм. По туризму у Франции должен быть, подозреваю, большой +, в отличие от нас. Думаю, у нас по этой графе большой минус.
О переказах заробитчан не буду повторяться, здесь уже много говорили. Пока что не слышал ни от кого положительной оценки этого явления.

Різниця товарного експорта-імпорта до ВВП ніяк не відноситься, вона сама по собі. До цифірей НБУ відношусь скептично, Держстат дає більш адекватні цифри, які відповідають курсу.
Суть проблеми в тому, звідки беруться імпортні товари. Якщо ми не живимо в борг (не збільшується валовий зовнішній борг + резерви НБУ), то і проблеми немає.
Ми, наразі, живемо на те, що заробляємо, плюс виплачуємо відсотки боргів попередників, плюс трохи відкладаємо в резерви.
Якби така політика (без дефіціту бюджета, який впливає на курс) була і надалі - то все буде добре. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Сегодня Межбанк работает ?

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:12

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня панове.На моменті ЧР Київ, Харків трохи присідають котирування, мабуть продати нікому. Завтра МБ, буде веселіше, визначиться напрямок і в "бій".
Перес де Куэльяр
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