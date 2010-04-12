а какой сакральный смысл в знании этого, с позволения сказать, "термина"? На возможность извлекать прибыль из операций с валютой никак не влияет.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 січ, 2019 00:04
Додано: Сер 02 січ, 2019 00:41
1. При чём тут "світовий ВВП"? Мы, вроде, говорим о Франции и Украине.
2. За 2011 там не 219, а 119 млрд. Тоже, конечно, много.
3. По Украине, Вы не обратили внимание, я привёл цифру баланса товаров и услуг вместе.
Не знаю, как во Франции с услугами и куда считается туризм. По туризму у Франции должен быть, подозреваю, большой +, в отличие от нас. Думаю, у нас по этой графе большой минус.
О переказах заробитчан не буду повторяться, здесь уже много говорили. Пока что не слышал ни от кого положительной оценки этого явления.
Кроме всего прочего, о Европе сейчас сложнее говорить - у них одна валюта для многих стран. Плюс евро относится к мировым валютам, и у них есть выход в печати денег, о чём писал Starikan.
Vadim V
1. Я, вроде, извинился за то, что не обратил внимание на слово "пачка".
2. Как правильно ответил Вам juristkostya, "какой сакральный смысл в знании этого, с позволения сказать, "термина"?" Пачка, кирпич и т.п. - профессиональный сленг валютчиков. Он мне не нужен и не интересен - я не валютчик.
3. Вам, смотрю, нравится троллить? Продолжайте без меня. И следите за грамматикой и ругательствами (я Вам выделил красным). Особенно за вторым - за это могут и забанить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 02 січ, 2019 09:37
Джерел багато.
Ось ще одне:
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:08
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 января с уровней: доллар – 27,65/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.
По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу не изменился, по предложению прибавил 5,0 коп.
Евро по сравнению с 29 декабря по спросу не изменился, прибавив 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 декабря по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1457, поднявшись до $1,1485 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1475 на открытии торгов в Европе.
Дата: 02 января 2019 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,05/28,12 UAH/USD
€ – 31,70/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,401 UAH/RUB
US
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:18
Сайт Держказначайства еще спит в оливье и просил не беспокоить))
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:26
Благодарю за инфо.Думал сейчас фторняк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:47
Привет из Днепра-2
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос просел на 10,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), евро – 31,80/32,12 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 декабря спрос вырос на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос упал на 70 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).
На открытии торгов 02 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в субботу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос просел на 10,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), евро – 31,80/32,12 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 декабря спрос вырос на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос упал на 70 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).
На старте торгов 02 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были сбалансированными.
Многие оптовые ОП в городе 02 января не работали.
Дата: 02 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.38
Мелкий опт «неформал»
$ 28,00/28,15 UAH/USD
EUR 31,60-65/32,00 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности первых сделок.
Дата: 02 января 2019 г. на 10.41
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 28,00/28,10 UAH/USD
€ 31,70/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,393/0,403 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях низколиквидного, «на уровне плинтуса», баланса спроса и предложения. Значительная часть «обменок» в Запорожье 02-го не работает.
US
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:47
Re: Валютный рынок в контексте
Різниця товарного експорта-імпорта до ВВП ніяк не відноситься, вона сама по собі. До цифірей НБУ відношусь скептично, Держстат дає більш адекватні цифри, які відповідають курсу.
Суть проблеми в тому, звідки беруться імпортні товари. Якщо ми не живимо в борг (не збільшується валовий зовнішній борг + резерви НБУ), то і проблеми немає.
Ми, наразі, живемо на те, що заробляємо, плюс виплачуємо відсотки боргів попередників, плюс трохи відкладаємо в резерви.
Якби така політика (без дефіціту бюджета, який впливає на курс) була і надалі - то все буде добре.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:59
Сегодня Межбанк работает ?
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 02 січ, 2019 11:12
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго дня панове.На моменті ЧР Київ, Харків трохи присідають котирування, мабуть продати нікому. Завтра МБ, буде веселіше, визначиться напрямок і в "бій".
|