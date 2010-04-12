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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7350735173527353

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:17

  Vial написав: Джерел багато.
Ось ще одне:
Большинство компаний из топ-20 в 2017 и в 2018 году проводили от 10 до 2 тыс. операций с признанными в мире или в Украине низконалоговыми юрисдикциями или “офшорами”.

Среди стран, куда продают свою продукцию топ-20 экспортеров, — Швейцария, Россия, Германия, Люксембург, Китай, Виргинские острова, Литва, Гонконг, Ливан, Беларусь, Сингапур, Великобритания, Кыргызстан и Эстония.

+Гонконг - оффшор для Китая. У него экспорт и импорт по полтриллиона в год :mrgreen:
Да и прибалты, мне кажется, тоже мойки.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:29

  lapay написав:Так різницю можна і на світовий ВВП поділити - так само інформативно. Ви трохи нижче подивіться, там график є по рокам, за 2011. Різниця 219 млрд доларів. Звідки вони долари/євро взяли, щоб імпортувати стільки товарів?
Ми то зрозуміло де - позитивна різниця послуг, за 9 місяців, склала 4,6 млрд, та ще переказів, за 10 місяців десь 7 млрд. На це ми і купили товари, ще й НБУ резерви трохи поповнив.
А хранцузи як колядують на товари? ;)

А як Ви врахували контрабас в Україну і з України? Вся західна Україна торгує польськими/німецькими товарами.
Як Ви порахували гроші, що лишають наші туристи в країнах ЄС, Турречині та Єгипті?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:35

  sani_2012 написав:Сегодня Межбанк работает ?

*Відправлено з Чату

Ні
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:45

Re: Валютный рынок в контексте

  BIGor написав:А як Ви врахували контрабас в Україну і з України? Вся західна Україна торгує польськими/німецькими товарами.
Як Ви порахували гроші, що лишають наші туристи в країнах ЄС, Турречині та Єгипті?

Так само є і ліві доходи експортерів в офшорах, програмистів і т.д. Я вже казав - ми або нарощує борги, за рахунок яких є свято життя, або ні. Наразі друге. При попередниках третього тисячеліття було перше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:46

  lapay написав:Ми, наразі, живемо на те, що заробляємо, плюс виплачуємо відсотки боргів попередників, плюс трохи відкладаємо в резерви.
Якби така політика (без дефіціту бюджета, який впливає на курс) була і надалі - то все буде добре. :)


ОГВЗ посчитали? Правительство начало активно брать в долг на внутреннем рынке. Настолько активно что в 18 году подросли депозитные ставки в гривне даже у тех кто в кризис 14года был не особо щедрый. Когда армия желающих оиграть с овгз иссякнет, прийдется включать станок или объявлять дефолт. Россия уже там была со своими гко в 98м.

Растет экспорт, поэтому годы в подряд позволяем себе "украинское чудо" - инфляцию 14% при относительно стабильном курсе (девальвация 1 грн в год) . Если экспортная выручка уменьшится, курс сразу просядет на коэффициент инфляции или немного больше.

Дыра пенсионного фонда в обозримом будущем никуда не денется и вероятно будет расти вместе с пенсиями или будет расти пенсионный возраст, что ещё больше загонит зарплаты в тень (зачем платить есв когда пенсии и так не будет?),

Срочно нужно поднимать зарплаты тем у кого они ниже прожиточного минимума, потому что этих людей экономика скорее всего потеряет в ближайшие годы (работать будет некому). Уже молчу что детей в таких условиях они рожать не будут.

С ростом цены на отопление вырастут размеры субсидий и количество субсидантов, которых и так во благо бюджета "режут" во всю. Тут палка в двух концах или увеличивать субсидирование или увеличивать безнадежные долги, которые все равно прийдется простить (не органами же их забирать?).

Мало кто понимает каких денег стоит платная медицина, которую нам преподносят как реформу. Прайсы частных клиник доступны на сайтах, можете ознакомиться. Знаю пример когда целый этаж в государственной поликлинике был отдан в аренду частной клинике, теперь нужен лор или по записи через неделю или прямо сейчас но за деньги. Чтобы жить а не выживать в таких условиях зарплаты должны быть выше польских.

В общем лично я радужных перспектив не вижу ни одной, спасибо что теперь можно купить подержанное авто на 20% дешевле, экономия с лихвой компенсируется стоимостью топлива и расходников.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 січ, 2019 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:56

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:Мало кто понимает каких денег стоит платная медицина

Це Ви про кого? Про трактористів, чи механізаторів, чи може доярок? :wink:
  vitaliian написав:Знаю пример когда целый этаж в государственной поликлинике был отдан в аренду частной клинике, теперь нужен лор или по записи через неделю или прямо сейчас но за деньги

Тут тхне корупцією і м"яко кажучи неправдою. :wink: Заяву в прокуратуру, антикорупційне бюро написали? Ви ж хочете позитивних змін в державі, чи лише бла бла бла на фінансовом форумі?
  vitaliian написав:В общем лично я радужных перспектив не вижу ни одной

Відразу згадується про сусліка і два погляду на життя, :mrgreen: але це офотоп на цьому форумі, тому прошу писати про валюту, а не про Ваши думки стосовно всього в чому Ви не фахівець, а особливо в галузі адміністрування медицини
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:02

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:Прайсы частных клиник доступны на сайтах, можете ознакомиться.
Судьба миловала! Но на вскидку берем первый попавшийся сайт https://www.lissod.com.ua/prices/consultation_lisod Цены приемлемы,лица у врачей милы,а вот уж дальше - как карта ляжет© Бывает обещают 20 сеансов терапии,а получаешь 30 с лишним,кредитку приходится расчехлять.А если денег нет- то и не болей.Закаляйся,если хочешь быть здоров©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:05

  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:Знаю пример когда целый этаж в государственной поликлинике был отдан в аренду частной клинике, теперь нужен лор или по записи через неделю или прямо сейчас но за деньги


https://korrespondent.net/kyiv/952785-kievskie-bolnicy-sdadut-v-arendu

Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения Киевской горгосадминистрации определило перечень помещений в столичных поликлиниках и больницах для сдачи в аренду, сообщает газета Сегодня.
Соответствующий перечень свободных помещений больниц (или помещений, которые могут быть освобождены без вреда лечебному процессу) обнародован в понедельник, 31 августа, на официальном сайте управления, пишет издание.

В соответствии с перечнем, мэрия предлагает помещения 123 больниц и поликлиник отдать в аренду под офисы, склады, паркинги, кафе, аптеки, тренажерные залы, массажные кабинеты, автомойки, мастерские, склады, банкоматы, СТО и т.п., пишет издание.

Общая площадь аренды составит почти 22 тыс. кв. м, пишет издание.



Ви ж хочете позитивних змін в державі, чи лише бла бла бла на фінансовом форумі?


Ваше бла бла бла ничем не лучше моего, от слова халва слаще жить не становится.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:11

  Мизантрóп написав:
  vitaliian написав:Прайсы частных клиник доступны на сайтах, можете ознакомиться.
Судьба миловала! Но на вскидку берем первый попавшийся сайт https://www.lissod.com.ua/prices/consultation_lisod Цены приемлемы,лица у врачей милы,а вот уж дальше - как карта ляжет© Бывает обещают 20 сеансов терапии,а получаешь 30 с лишним,кредитку приходится расчехлять.А если денег нет- то и не болей.Закаляйся,если хочешь быть здоров©


ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВЕДУЩИХ ДОКТОРОВ: 2695 - 3355 грн


Даже с з/п 10тыс надо неделю работать за один прием к врачу!

Стоимость ПЭТ-КТ диагностики в LISOD
ПЭТ-КТ 15 400 грн
Внутривенное контрастирование при ПЭТ-КТ (до 6 часов) 1 409 грн
Пероральное контрастирование при ПЭТ-КТ 345 грн


Не желаю я вам разрушить ваш оптимизм суровой реальностью.
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