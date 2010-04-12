Додано: Сер 02 січ, 2019 11:46

lapay написав: Ми, наразі, живемо на те, що заробляємо, плюс виплачуємо відсотки боргів попередників, плюс трохи відкладаємо в резерви.

Якби така політика (без дефіціту бюджета, який впливає на курс) була і надалі - то все буде добре. Ми, наразі, живемо на те, що заробляємо, плюс виплачуємо відсотки боргів попередників, плюс трохи відкладаємо в резерви.Якби така політика (без дефіціту бюджета, який впливає на курс) була і надалі - то все буде добре.

ОГВЗ посчитали? Правительство начало активно брать в долг на внутреннем рынке. Настолько активно что в 18 году подросли депозитные ставки в гривне даже у тех кто в кризис 14года был не особо щедрый. Когда армия желающих оиграть с овгз иссякнет, прийдется включать станок или объявлять дефолт. Россия уже там была со своими гко в 98м.Растет экспорт, поэтому годы в подряд позволяем себе "украинское чудо" - инфляцию 14% при относительно стабильном курсе (девальвация 1 грн в год) . Если экспортная выручка уменьшится, курс сразу просядет на коэффициент инфляции или немного больше.Дыра пенсионного фонда в обозримом будущем никуда не денется и вероятно будет расти вместе с пенсиями или будет расти пенсионный возраст, что ещё больше загонит зарплаты в тень (зачем платить есв когда пенсии и так не будет?),Срочно нужно поднимать зарплаты тем у кого они ниже прожиточного минимума, потому что этих людей экономика скорее всего потеряет в ближайшие годы (работать будет некому). Уже молчу что детей в таких условиях они рожать не будут.С ростом цены на отопление вырастут размеры субсидий и количество субсидантов, которых и так во благо бюджета "режут" во всю. Тут палка в двух концах или увеличивать субсидирование или увеличивать безнадежные долги, которые все равно прийдется простить (не органами же их забирать?).Мало кто понимает каких денег стоит платная медицина, которую нам преподносят как реформу. Прайсы частных клиник доступны на сайтах, можете ознакомиться. Знаю пример когда целый этаж в государственной поликлинике был отдан в аренду частной клинике, теперь нужен лор или по записи через неделю или прямо сейчас но за деньги. Чтобы жить а не выживать в таких условиях зарплаты должны быть выше польских.В общем лично я радужных перспектив не вижу ни одной, спасибо что теперь можно купить подержанное авто на 20% дешевле, экономия с лихвой компенсируется стоимостью топлива и расходников.