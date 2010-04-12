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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7352735373547355>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:15

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:ОГВЗ посчитали? Правительство начало активно брать в долг на внутреннем рынке. Настолько активно что в 18 году подросли депозитные ставки в гривне даже у тех кто в кризис 14года был не особо щедрый. Когда армия желающих кредитовать правительство иссякнет прийдется включать станок или объявлять дефолт. Россия уже там была со своими гко.

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/
Ми зменшили, за рік, свій внутрішній держборг в доларах. Відсотки високі, не сперечаюсь, бо є велика вірогідність зміни влади на виборах, а Тимошенко, в свій час, брала в борг на гірших умовах. До речі, в РФ відсотки теж не малі - 8,3%, і план по залученню на 2018 не виконала - не було бажаючих. https://www.rbc.ru/finances/26/12/2018/ ... 0821c456db
  vitaliian написав:Растет экспорт, поэтому годы в подряд позволяем себе "украинское чудо" - инфляцию 14% при относительно стабильном курсе (девальвация 1 грн в год) . Если экспортная выручка уменьшится, курс сразу просядет за все годы инфляции или немного больше.

Так і буде, поки не вирвемось з сировинної дупи. Для цього треба робити реформи, як наші західні сусіди.
  vitaliian написав:При этой идиллии большинство зарплат до сих пор в тени, дыра пенсионного фонда никуда не девается, так же нужно поднимать зарплаты и пенсии тем у кого они ниже прожиточного минимума. С ростом цены на отопление вырастут размеры субсидий и количество субсидантов, которых и так во благо бюджета "режут" во всю.

Субсидії будуть різати і надалі, пенсії підвищуватимуть потихеньку. Ми живемо вже не в борг.
  vitaliian написав:Чтобы жить а не выживать в таких условиях зарплаты должны быть выше польских.

В общем лично я радужных перспектив не вижу ни одной, спасибо что теперь можно купить подержанное авто на 20% дешевле, экономия с лихвой компенсируется стоимостью топлива и расходников.

Поляки менше чухались, швидше робили реформи, в тому числі і ЖКГ, а ми хочемо совкової халяви, не розуміючи, що халява завжди закінчується, причому подвійною оплатою. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:19

  lapay написав:
  BIGor написав:А як Ви врахували контрабас в Україну і з України? Вся західна Україна торгує польськими/німецькими товарами.
Як Ви порахували гроші, що лишають наші туристи в країнах ЄС, Турречині та Єгипті?

Так само є і ліві доходи експортерів в офшорах, програмистів і т.д. Я вже казав - ми або нарощує борги, за рахунок яких є свято життя, або ні. Наразі друге. При попередниках третього тисячеліття було перше.

Звідки такі певні висловлювання? Точних данних немає ні в кого.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:21

С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Нацбанка о правилах определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Украинцы смогут сдавать значительно поврежденные банкноты гривны в уполномоченные банки. Речь идет о значительно поврежденных банкнотах, которые утратили платежные признаки в результате пожаров, наводнений, загрязнения химикатами и тому подобное.

Уполномоченные банки не будут обследовать такие банкноты. Они будут их паковать с максимальным сохранением целостности и передавать в НБУ как сомнительные для проведения исследований вместе с заявлением и соответствующей справкой об изъятии/принятии банкнот для исследования, отметили в НБУ. Статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности НБУ, имеют три банка – Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль.
ridibunda666
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:27

СередньоМісячна

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

Місяц__Об'єм _СерМіся___Дельта
________МБ____чна______на поперед
01.01.17 4664,20 27,199748 0,914467
01.02.17 4686,50 27,054412 -0,145335
01.03.17 5318,10 26,987891 -0,066521
01.04.17 4880,86 26,822691 -0,165201
01.05.17 5363,74 26,397829 -0,424862
01.06.17 5200,62 26,091470 -0,306359
01.07.17 5217,92 25,948417 -0,143054
01.08.17 6887,78 25,649848 -0,298568
01.09.17 7090,22 26,175186 0,5253380
01.10.17 7582,30 26,671169 0,4959830
01.11.17 7933,74 26,728833 0,0576640
01.12.17 7804,70 27,542330 0,8134970
01.01.18 7467,68 28,428881 0,8865510
01.02.18 7694,20 27,092331 -1,336550
01.03.18 7954,40 26,293736 -0,798595
01.04.18 7851,90 26,134384 -0,159351
01.05.18 7777,54 26,167889 0,0335050
01.06.18 6909,96 26,231751 0,0638620
01.07.18 8766,80 26,439759 0,2080080
01.08.18 10477,68 27,525641 1,085847
01.09.18 9124,88 28,19194438 0,66630
01.10.18 10767,33 28,1254463 -0,066498
01.11.18 11019,70 27,9686934 -0,156753
01.12.18 9907,230 27,7401127 -0,228581

СередньоМісячна ВПАЛА третій місяц поспіль :!:
Оберти впали, та в грудні на 4 міжбанківськи дні меньше :roll:

ВО


Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:30

Re: Валютный рынок в контексте

  BIGor написав:Звідки такі певні висловлювання? Точних данних немає ні в кого.

Статистика так каже, курс так каже. Хтось вірить, хтось ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:32

  lapay написав:........
Різниця товарного експорта-імпорта до ВВП ніяк не відноситься, вона сама по собі.

Не относится, сама по себе. Но её влияние зависит от размера экономики (от ВВП).

До цифірей НБУ відношусь скептично, Держстат дає більш адекватні цифри, які відповідають курсу.

Дело вкуса. Я больше доверяю данным НБУ, который считает по деньгам, а не по декларациям.
Но какие бы данные не брать торгбаланс сильно отрицательный, хоть по НБУ, хоть по Госстату.

Суть проблеми в тому, звідки беруться імпортні товари. Якщо ми не живимо в борг (не збільшується валовий зовнішній борг + резерви НБУ), то і проблеми немає.
Ми, наразі, живемо на те, що заробляємо, плюс виплачуємо відсотки боргів попередників, плюс трохи відкладаємо в резерви.
Якби така політика (без дефіціту бюджета, який впливає на курс) була і надалі - то все буде добре. :)

1. Валовой внешний долг в общем растёт. В 2014-2016 он, действительно, очень заметно снизился. При этом заметно снизился и уровень жизни. Не берусь судить за счёт чего произошло снижение внешнего долга, возможно, за счёт банкротств банков? Может, кто подскажет?
2. Внешний госдолг продолжает уверенно расти (с 26,519 млрд. долл. на 31.12.2009 до 37,536 млрд. на 31.12.2013 и до 48,255 млрд. на. 30.11.2018).
3. Выплачиваем долги (и не только %) "попередників" и нынешних тоже. И практика показывает, что без новых долгов нам грозит дефолт. Так что "живемо на те, що заробляємо" - утверждение сомнительное.
О бездефицитном бюджете это Вы сильно сказали! :) Но в обозримом будущем нам это не грозит. Лишь бы дефицит был умеренным.
Цифры долга я смотрел на https://index.minfin.com.ua/
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:38

Re: Валютный рынок в контексте

В Києві вже проблемно здати зелень по 28, Харків поки приймають, "Космонавт" 00/28.10
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:46

Привет из Днепра-3

На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали стабильность действующих цен, которые ограничились расширением спреда: доллар - 27,95/28,15 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие. За валютообменным сервисом обращаются клиенты лишь в случае крайней необходимости.

По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении низколиквидной, хотя и сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
Цены на указанное время не изменились с открытия, поскольку текущий баланс спроса и предложение не давал повода для их ревизий: 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB. Торговая активность очень низкая.

Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного растянули спред, индицируя сохранение в городе «праздничного» режима торговли: 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 31,75/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на очень низком уровне.

Дата: 02 января 2019 г. на 12.22

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,00/28,10 UAH/USD
€ – 31,77/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,395/0,401 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:55

Re: Валютный рынок в контексте

ЧР Запоріжжя щось зовсім провалився 27.80/27.98-00
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:55

Середньорічна-зважена


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
26.12.2018 681,852005 27,2678 -0,1661 27,2681 -2,41E-06
27.12.2018 817,720395 27,4550 0,1872 27,2696 0,0014
28.12.2018 671,002477 27,6883 0,2333 27,2723 0,0027

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,084777 (-0,080638). Йшла ДОГОРИ на тижні в середньому по 8,4777 копійки за добу. Це трошечки швидше, ніж падало того тижня.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,001370(0,002131). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,137 копійки за добу. Це майже вдвічи меньше ніж росло того тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 2170,5749(2648,0421). Меньші. Тиждень на 2 операційні дні меньший. Середні середньодобові оберти за тиждень: 723,52(529,61) млн. долярів. Виросли, завдяки суботам без міжбанка, і були більші ніж середньоарифметичні оберти за рік на добу - 433,28(429,66). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СерРічна зважена на кінець року - 27,27226549. Хто купував за меньшою ціною, чи продавав дорожче - були у виграші!!! СерРічна середня на кінець року - 27,21285368. Курс НБУ доторкнувся до середньорічної 26.12.2018, та відскочив від неї як чорт від ладана.

Вставити очі у график.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО


Хай щастить.
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 02 січ, 2019 13:06, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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