vitaliian написав:ОГВЗ посчитали? Правительство начало активно брать в долг на внутреннем рынке. Настолько активно что в 18 году подросли депозитные ставки в гривне даже у тех кто в кризис 14года был не особо щедрый. Когда армия желающих кредитовать правительство иссякнет прийдется включать станок или объявлять дефолт. Россия уже там была со своими гко.
vitaliian написав:Растет экспорт, поэтому годы в подряд позволяем себе "украинское чудо" - инфляцию 14% при относительно стабильном курсе (девальвация 1 грн в год) . Если экспортная выручка уменьшится, курс сразу просядет за все годы инфляции или немного больше.
Так і буде, поки не вирвемось з сировинної дупи. Для цього треба робити реформи, як наші західні сусіди.
vitaliian написав:При этой идиллии большинство зарплат до сих пор в тени, дыра пенсионного фонда никуда не девается, так же нужно поднимать зарплаты и пенсии тем у кого они ниже прожиточного минимума. С ростом цены на отопление вырастут размеры субсидий и количество субсидантов, которых и так во благо бюджета "режут" во всю.
Субсидії будуть різати і надалі, пенсії підвищуватимуть потихеньку. Ми живемо вже не в борг.
vitaliian написав:Чтобы жить а не выживать в таких условиях зарплаты должны быть выше польских.
В общем лично я радужных перспектив не вижу ни одной, спасибо что теперь можно купить подержанное авто на 20% дешевле, экономия с лихвой компенсируется стоимостью топлива и расходников.
Поляки менше чухались, швидше робили реформи, в тому числі і ЖКГ, а ми хочемо совкової халяви, не розуміючи, що халява завжди закінчується, причому подвійною оплатою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
BIGor написав:А як Ви врахували контрабас в Україну і з України? Вся західна Україна торгує польськими/німецькими товарами. Як Ви порахували гроші, що лишають наші туристи в країнах ЄС, Турречині та Єгипті?
Так само є і ліві доходи експортерів в офшорах, програмистів і т.д. Я вже казав - ми або нарощує борги, за рахунок яких є свято життя, або ні. Наразі друге. При попередниках третього тисячеліття було перше.
Звідки такі певні висловлювання? Точних данних немає ні в кого.
С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Нацбанка о правилах определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Украинцы смогут сдавать значительно поврежденные банкноты гривны в уполномоченные банки. Речь идет о значительно поврежденных банкнотах, которые утратили платежные признаки в результате пожаров, наводнений, загрязнения химикатами и тому подобное.
Уполномоченные банки не будут обследовать такие банкноты. Они будут их паковать с максимальным сохранением целостности и передавать в НБУ как сомнительные для проведения исследований вместе с заявлением и соответствующей справкой об изъятии/принятии банкнот для исследования, отметили в НБУ. Статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности НБУ, имеют три банка – Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль.
СередньоМісячна ВПАЛА третій місяц поспіль Оберти впали, та в грудні на 4 міжбанківськи дні меньше
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
lapay написав:........ Різниця товарного експорта-імпорта до ВВП ніяк не відноситься, вона сама по собі.
Не относится, сама по себе. Но её влияние зависит от размера экономики (от ВВП).
До цифірей НБУ відношусь скептично, Держстат дає більш адекватні цифри, які відповідають курсу.
Дело вкуса. Я больше доверяю данным НБУ, который считает по деньгам, а не по декларациям. Но какие бы данные не брать торгбаланс сильно отрицательный, хоть по НБУ, хоть по Госстату.
Суть проблеми в тому, звідки беруться імпортні товари. Якщо ми не живимо в борг (не збільшується валовий зовнішній борг + резерви НБУ), то і проблеми немає. Ми, наразі, живемо на те, що заробляємо, плюс виплачуємо відсотки боргів попередників, плюс трохи відкладаємо в резерви. Якби така політика (без дефіціту бюджета, який впливає на курс) була і надалі - то все буде добре.
1. Валовой внешний долг в общем растёт. В 2014-2016 он, действительно, очень заметно снизился. При этом заметно снизился и уровень жизни. Не берусь судить за счёт чего произошло снижение внешнего долга, возможно, за счёт банкротств банков? Может, кто подскажет? 2. Внешний госдолг продолжает уверенно расти (с 26,519 млрд. долл. на 31.12.2009 до 37,536 млрд. на 31.12.2013 и до 48,255 млрд. на. 30.11.2018). 3. Выплачиваем долги (и не только %) "попередників" и нынешних тоже. И практика показывает, что без новых долгов нам грозит дефолт. Так что "живемо на те, що заробляємо" - утверждение сомнительное. О бездефицитном бюджете это Вы сильно сказали! Но в обозримом будущем нам это не грозит. Лишь бы дефицит был умеренным. Цифры долга я смотрел на https://index.minfin.com.ua/
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали стабильность действующих цен, которые ограничились расширением спреда: доллар - 27,95/28,15 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие. За валютообменным сервисом обращаются клиенты лишь в случае крайней необходимости.
По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении низколиквидной, хотя и сбалансированной торговли розничными партиями валюты. Цены на указанное время не изменились с открытия, поскольку текущий баланс спроса и предложение не давал повода для их ревизий: 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB. Торговая активность очень низкая.
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного растянули спред, индицируя сохранение в городе «праздничного» режима торговли: 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 31,75/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на очень низком уровне.
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,084777 (-0,080638). Йшла ДОГОРИ на тижні в середньому по 8,4777 копійки за добу. Це трошечки швидше, ніж падало того тижня.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,001370(0,002131). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,137 копійки за добу. Це майже вдвічи меньше ніж росло того тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 2170,5749(2648,0421). Меньші. Тиждень на 2 операційні дні меньший. Середні середньодобові оберти за тиждень: 723,52(529,61) млн. долярів. Виросли, завдяки суботам без міжбанка, і були більші ніж середньоарифметичні оберти за рік на добу - 433,28(429,66). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна зважена на кінець року - 27,27226549. Хто купував за меньшою ціною, чи продавав дорожче - були у виграші!!! СерРічна середня на кінець року - 27,21285368. Курс НБУ доторкнувся до середньорічної 26.12.2018, та відскочив від неї як чорт від ладана.
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 02 січ, 2019 13:06, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.