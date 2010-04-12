Додано: Сер 02 січ, 2019 12:32

lapay написав: ........

Різниця товарного експорта-імпорта до ВВП ніяк не відноситься, вона сама по собі. ........Різниця товарного експорта-імпорта до ВВП ніяк не відноситься, вона сама по собі.

До цифірей НБУ відношусь скептично, Держстат дає більш адекватні цифри, які відповідають курсу.



Ми, наразі, живемо на те, що заробляємо, плюс виплачуємо відсотки боргів попередників, плюс трохи відкладаємо в резерви.

Якби така політика (без дефіціту бюджета, який впливає на курс) була і надалі - то все буде добре. Суть проблеми в тому, звідки беруться імпортні товари. Якщо ми не живимо в борг (не збільшується валовий зовнішній борг + резерви НБУ), то і проблеми немає.Ми, наразі, живемо на те, що заробляємо, плюс виплачуємо відсотки боргів попередників, плюс трохи відкладаємо в резерви.Якби така політика (без дефіціту бюджета, який впливає на курс) була і надалі - то все буде добре.

Не относится, сама по себе. Но её влияние зависит от размера экономики (от ВВП).Дело вкуса. Я больше доверяю данным НБУ, который считает по деньгам, а не по декларациям.Но какие бы данные не брать торгбаланс сильно отрицательный, хоть по НБУ, хоть по Госстату.1. Валовой внешний долг в общем растёт. В 2014-2016 он, действительно, очень заметно снизился. При этом заметно снизился и уровень жизни. Не берусь судить за счёт чего произошло снижение внешнего долга, возможно, за счёт банкротств банков? Может, кто подскажет?2. Внешний госдолг продолжает уверенно расти (с 26,519 млрд. долл. на 31.12.2009 до 37,536 млрд. на 31.12.2013 и до 48,255 млрд. на. 30.11.2018).3. Выплачиваем долги (и не только %) "попередників" и нынешних тоже. И практика показывает, что без новых долгов нам грозит дефолт. Так что "живемо на те, що заробляємо" - утверждение сомнительное.О бездефицитном бюджете это Вы сильно сказали!Но в обозримом будущем нам это не грозит. Лишь бы дефицит был умеренным.Цифры долга я смотрел на