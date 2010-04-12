Додано: Сер 02 січ, 2019 12:57

Привет из Днепра-8



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 января с уровней: доллар – 27,65/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.



По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу не изменился, по предложению прибавил 5,0 коп.



Евро по сравнению с 29 декабря по спросу не изменился, прибавив 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1457, поднявшись до $1,1485 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1475 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос просел на 10,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), евро – 31,80/32,12 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 декабря спрос вырос на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос упал на 70 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).



На открытии торгов 02 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос просел на 10,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), евро – 31,80/32,12 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 декабря спрос вырос на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос упал на 70 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).



На старте торгов 02 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были сбалансированными.

Многие оптовые ОП в городе 02 января не работали.



На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали стабильность действующих цен, которые ограничились расширением спреда: доллар - 27,95/28,15 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие. За валютообменным сервисом обращаются клиенты лишь в случае крайней необходимости.



По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении низколиквидной, хотя и сбалансированной торговли розничными партиями валюты.

Цены на указанное время не изменились с открытия, поскольку текущий баланс спроса и предложение не давал повода для их ревизий: 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB. Торговая активность очень низкая.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного растянули спред, индицируя сохранение в городе «праздничного» режима торговли: 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 31,75/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на очень низком уровне.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 02 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,397/0,401 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,15 UAH/USD, евро (опт) 31,60-65/32,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,60-65/32,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,50/28,20 UAH/USD, евро – 31,00/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,370/0,400 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,10 UAH/USD, розница – 27,70/28,15 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,10 UAH/USD; евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,403 RUB/USD.



02 января украинский валютный рынок ограничился вялой, хотя и сбалансированной торговлей в секторе наличного валютного обмена. Большинство «обменок» в системных центрах валютообменного бизнеса в среду не работали, а клиенты появлялись на рынке лишь в случае крайней необходимости.



По сравнению с последней сессией прошлого года, цены на наличный доллар просели, сопровождаясь признаками гривнедефицита.



Есть вероятность, что нехватка гривни (об этом дали понять упавшие на утро 02 января остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 51 405,6 млн. грн. к отметке 35 647,7 млн. грн., предопределит настроение на первых торгах отечественного валютного межбанка в новом 2019 году. Кроме того, рынок безналичного доллара ждет двойная порция поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа.



Вышеизложенное дает возможность «зеленым медведям» 03 января взять реванш, а регулятору пополнить свои резервы с платформы Matching. Хотя последнее и необязательно.



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