Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 января с уровней: доллар – 27,65/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.
По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу не изменился, по предложению прибавил 5,0 коп.
Евро по сравнению с 29 декабря по спросу не изменился, прибавив 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 декабря по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1457, поднявшись до $1,1485 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1475 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос просел на 10,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), евро – 31,80/32,12 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 декабря спрос вырос на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос упал на 70 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).
На открытии торгов 02 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос просел на 10,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), евро – 31,80/32,12 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 декабря спрос вырос на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос упал на 70 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).
На старте торгов 02 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были сбалансированными. Многие оптовые ОП в городе 02 января не работали.
На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали стабильность действующих цен, которые ограничились расширением спреда: доллар - 27,95/28,15 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие. За валютообменным сервисом обращаются клиенты лишь в случае крайней необходимости.
По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении низколиквидной, хотя и сбалансированной торговли розничными партиями валюты. Цены на указанное время не изменились с открытия, поскольку текущий баланс спроса и предложение не давал повода для их ревизий: 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB. Торговая активность очень низкая.
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного растянули спред, индицируя сохранение в городе «праздничного» режима торговли: 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 31,75/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на очень низком уровне.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
02 января украинский валютный рынок ограничился вялой, хотя и сбалансированной торговлей в секторе наличного валютного обмена. Большинство «обменок» в системных центрах валютообменного бизнеса в среду не работали, а клиенты появлялись на рынке лишь в случае крайней необходимости.
По сравнению с последней сессией прошлого года, цены на наличный доллар просели, сопровождаясь признаками гривнедефицита.
Есть вероятность, что нехватка гривни (об этом дали понять упавшие на утро 02 января остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 51 405,6 млн. грн. к отметке 35 647,7 млн. грн., предопределит настроение на первых торгах отечественного валютного межбанка в новом 2019 году. Кроме того, рынок безналичного доллара ждет двойная порция поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа.
Вышеизложенное дает возможность «зеленым медведям» 03 января взять реванш, а регулятору пополнить свои резервы с платформы Matching. Хотя последнее и необязательно.
ЛАД написав:1. Валовой внешний долг в общем растёт. В 2014-2016 он, действительно, очень заметно снизился.
Я казав про валовий зовнішній борг +(-) резерви НБУ. На 31,12,16: 113,518-15,539=97,979. На 30,09,18: 114,742-16,6=98,14 Ми живемо без боргів.
ЛАД написав:2. Внешний госдолг продолжает уверенно расти (с 26,519 млрд. долл. на 31.12.2009 до 37,536 млрд. на 31.12.2013 и до 48,255 млрд. на. 30.11.2018).
Але внутрішній зменшився, бо відсотки по гривневим ОВДП високі. В 2018 держборг мінус резерви зменшився.
ЛАД написав:3. Выплачиваем долги (и не только %) "попередників" и нынешних тоже. И практика показывает, что без новых долгов нам грозит дефолт. Так что "живемо на те, що заробляємо" - утверждение сомнительное
Перекредитація - це не нові борги, це перекредитація.
ЛАД написав:О бездефицитном бюджете это Вы сильно сказали! Но в обозримом будущем нам это не грозит. Лишь бы дефицит был умеренным.
Ну, колись же буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Перес де Куэльяр написав:В Києві вже проблемно здати зелень по 28, Харків поки приймають, "Космонавт" 00/28.10
Пока в ходу только психологические фактор. Чем большее количество игроков хотят заработать на колебаниях курса, тем непредсказуемее будет рынок.
Добавлено: Вт 01 янв, 2019 16:22 Перес де Куэльяр писал(а):В січні буде все . Я ось зробив такі крайні дії . Злив частину по 28.80- відкупив не на всі по 27.70 - злив пів пачки по 28.10, а далі чекаю 3 січня трохи вниз - відкупляю - потім вгору- зливаю. Якщо зразу вгору, без корекції після НР - зливаю зеленого далі.
Для свідків Секти тотального зубожіння: Грошей курчата не клюють. "Другий рік поспіль ростуть доходи населення. Так, за даними НБУ, в першому півріччі 2018-го реальний дохід в країні виріс на 9,8% в порівнянні з тим же періодом минулого року. А середня і мінімальна зарплати збільшилися на 26% і 16% відповідно. В НБУ визначили ще один сприятливий для українських покупців фактор - зростання споживчого кредитування: за десять місяців року його обсяг зріс більш ніж наполовину (в порівнянні з аналогічним періодом 2017-го) - до 127,3 млрд грн". https://biz.nv.ua/ukr/markets/chas-harj ... 5773.html# "У мене зараз купа пропозицій на релокацію [переїзд] в Німеччину, Ірландію, Іспанію, – розповідає Гончаренко. – Але фінансово в Києві зараз краще". https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zminil ... 15650.html
Ми зменшили, за рік, свій внутрішній держборг в доларах. Відсотки високі, не сперечаюсь, бо є велика вірогідність зміни влади на виборах, а Тимошенко, в свій час, брала в борг на гірших умовах. До речі, в РФ відсотки теж не малі - 8,3%, і план по залученню на 2018 не виконала - не було бажаючих.
1. Россия в данном случае не причём, хотя её % значительно ниже наших. 2. "Відсотки високі" совсем не благодаря Тимошенко, а просто потому что дешевле занимать не хотят и, учитывая, что ставка НБУ 18%, это вполне понятно. 3. Давайте всё же не заниматься подтасовкой и окозамилюванням, Вы же всё-таки не Вася. В долларах стоит считать внешние долги, внутренний долг переводить в доллары не стоит. Иначе получится, что в 2014-2015 правительство блестяще сработало, резко уменьшив внутр. долг. А так внутр. долг в грн. достаточно уверенно растёт. За этот год на https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ вроде бы небольшое уменьшение на -1.9%, но это без декабря. Посмотрим, что будет на 31.12.2018.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ihorkyiv написав:Для свідків Секти тотального зубожіння: Грошей курчата не клюють. "Другий рік поспіль ростуть доходи населення. Так, за даними НБУ, в першому півріччі 2018-го реальний дохід в країні виріс на 9,8% в порівнянні з тим же періодом минулого року. А середня і мінімальна зарплати збільшилися на 26% і 16% відповідно.