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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7352735373547355

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:57

Привет из Днепра-8

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 января с уровней: доллар – 27,65/28,15 UAH/USD, евро – 31,45/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.

По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу не изменился, по предложению прибавил 5,0 коп.

Евро по сравнению с 29 декабря по спросу не изменился, прибавив 10,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 29 декабря по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1457, поднявшись до $1,1485 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1475 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос просел на 10,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), евро – 31,80/32,12 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 декабря спрос вырос на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос упал на 70 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).

На открытии торгов 02 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос просел на 10,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), евро – 31,80/32,12 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 декабря спрос вырос на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос упал на 70 пунктов, предложение прибавило 40 пунктов).

На старте торгов 02 января в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были сбалансированными.
Многие оптовые ОП в городе 02 января не работали.

На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали стабильность действующих цен, которые ограничились расширением спреда: доллар - 27,95/28,15 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие. За валютообменным сервисом обращаются клиенты лишь в случае крайней необходимости.

По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении низколиквидной, хотя и сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
Цены на указанное время не изменились с открытия, поскольку текущий баланс спроса и предложение не давал повода для их ревизий: 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB. Торговая активность очень низкая.

Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного растянули спред, индицируя сохранение в городе «праздничного» режима торговли: 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 31,75/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на очень низком уровне.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 02 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,397/0,401 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,15 UAH/USD, евро (опт) 31,60-65/32,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,60-65/32,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,50/28,20 UAH/USD, евро – 31,00/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,370/0,400 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,10 UAH/USD, розница – 27,70/28,15 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,10 UAH/USD; евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,403 RUB/USD.

02 января украинский валютный рынок ограничился вялой, хотя и сбалансированной торговлей в секторе наличного валютного обмена. Большинство «обменок» в системных центрах валютообменного бизнеса в среду не работали, а клиенты появлялись на рынке лишь в случае крайней необходимости.

По сравнению с последней сессией прошлого года, цены на наличный доллар просели, сопровождаясь признаками гривнедефицита.

Есть вероятность, что нехватка гривни (об этом дали понять упавшие на утро 02 января остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 51 405,6 млн. грн. к отметке 35 647,7 млн. грн., предопределит настроение на первых торгах отечественного валютного межбанка в новом 2019 году. Кроме того, рынок безналичного доллара ждет двойная порция поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа.

Вышеизложенное дает возможность «зеленым медведям» 03 января взять реванш, а регулятору пополнить свои резервы с платформы Matching. Хотя последнее и необязательно.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:58

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:1. Валовой внешний долг в общем растёт. В 2014-2016 он, действительно, очень заметно снизился.

Я казав про валовий зовнішній борг +(-) резерви НБУ. На 31,12,16: 113,518-15,539=97,979. На 30,09,18: 114,742-16,6=98,14
Ми живемо без боргів.
  ЛАД написав:2. Внешний госдолг продолжает уверенно расти (с 26,519 млрд. долл. на 31.12.2009 до 37,536 млрд. на 31.12.2013 и до 48,255 млрд. на. 30.11.2018).

Але внутрішній зменшився, бо відсотки по гривневим ОВДП високі. В 2018 держборг мінус резерви зменшився.
  ЛАД написав:3. Выплачиваем долги (и не только %) "попередників" и нынешних тоже. И практика показывает, что без новых долгов нам грозит дефолт. Так что "живемо на те, що заробляємо" - утверждение сомнительное

Перекредитація - це не нові борги, це перекредитація.
  ЛАД написав:О бездефицитном бюджете это Вы сильно сказали! :) Но в обозримом будущем нам это не грозит. Лишь бы дефицит был умеренным.

Ну, колись же буде. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:59

  Перес де Куэльяр написав:В Києві вже проблемно здати зелень по 28, Харків поки приймають, "Космонавт" 00/28.10

Пока в ходу только психологические фактор. Чем большее количество игроков хотят заработать на колебаниях курса, тем непредсказуемее будет рынок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:01

дядя Caша

упавшие на утро 02 января остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 51 405,6 млн. грн. к отметке 35 647,7 млн. грн.


Шестнадцать миллиардов в минус, хорошо погуляли на Новый год
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:08

  vitaliian написав:
  Перес де Куэльяр написав:В Києві вже проблемно здати зелень по 28, Харків поки приймають, "Космонавт" 00/28.10

Пока в ходу только психологические фактор. Чем большее количество игроков хотят заработать на колебаниях курса, тем непредсказуемее будет рынок.
Добавлено: Вт 01 янв, 2019 16:22
Перес де Куэльяр писал(а):В січні буде все . Я ось зробив такі крайні дії . Злив частину по 28.80- відкупив не на всі по 27.70 - злив пів пачки по 28.10, а далі чекаю 3 січня трохи вниз - відкупляю - потім вгору- зливаю. Якщо зразу вгору, без корекції після НР - зливаю зеленого далі.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:10

Для свідків Секти тотального зубожіння: Грошей курчата не клюють. "Другий рік поспіль ростуть доходи населення. Так, за даними НБУ, в першому півріччі 2018-го реальний дохід в країні виріс на 9,8% в порівнянні з тим же періодом минулого року. А середня і мінімальна зарплати збільшилися на 26% і 16% відповідно. В НБУ визначили ще один сприятливий для українських покупців фактор - зростання споживчого кредитування: за десять місяців року його обсяг зріс більш ніж наполовину (в порівнянні з аналогічним періодом 2017-го) - до 127,3 млрд грн". https://biz.nv.ua/ukr/markets/chas-harj ... 5773.html#
"У мене зараз купа пропозицій на релокацію [переїзд] в Німеччину, Ірландію, Іспанію, – розповідає Гончаренко. – Але фінансово в Києві зараз краще". https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zminil ... 15650.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:24

lapay
Ми зменшили, за рік, свій внутрішній держборг в доларах. Відсотки високі, не сперечаюсь, бо є велика вірогідність зміни влади на виборах, а Тимошенко, в свій час, брала в борг на гірших умовах. До речі, в РФ відсотки теж не малі - 8,3%, і план по залученню на 2018 не виконала - не було бажаючих.

1. Россия в данном случае не причём, хотя её % значительно ниже наших.
2. "Відсотки високі" совсем не благодаря Тимошенко, а просто потому что дешевле занимать не хотят и, учитывая, что ставка НБУ 18%, это вполне понятно.
3. Давайте всё же не заниматься подтасовкой и окозамилюванням, Вы же всё-таки не Вася. :)
В долларах стоит считать внешние долги, внутренний долг переводить в доллары не стоит. Иначе получится, что в 2014-2015 правительство блестяще сработало, резко уменьшив внутр. долг. :)
А так внутр. долг в грн. достаточно уверенно растёт. За этот год на https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ вроде бы небольшое уменьшение на -1.9%, но это без декабря. Посмотрим, что будет на 31.12.2018.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:40

  ihorkyiv написав:Для свідків Секти тотального зубожіння: Грошей курчата не клюють. "Другий рік поспіль ростуть доходи населення. Так, за даними НБУ, в першому півріччі 2018-го реальний дохід в країні виріс на 9,8% в порівнянні з тим же періодом минулого року. А середня і мінімальна зарплати збільшилися на 26% і 16% відповідно.

https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy

Это сайт без фейковых вакансий. Примерно такая картина. На сайтах с фейковыми вакансиями много предложений 12-20 тыс. Наверное чтобы свидетелям покращення было куда пальцем тыкать.
vitaliian
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