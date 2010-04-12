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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 73547355735673577358>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:52

  lapay написав:
  ЛАД написав:1. Валовой внешний долг в общем растёт. В 2014-2016 он, действительно, очень заметно снизился.

Я казав про валовий зовнішній борг +(-) резерви НБУ. На 31,12,16: 113,518-15,539=97,979. На 30,09,18: 114,742-16,6=98,14
Ми живемо без боргів.

Посмотрим, что будет на 31.12.2018. Но "живемо без боргів" - слишком сильно сказано, в лучшем случае без роста долгов. При этом стоимость обслуживания долга увеличилась.
  ЛАД написав:2. Внешний госдолг продолжает уверенно расти (с 26,519 млрд. долл. на 31.12.2009 до 37,536 млрд. на 31.12.2013 и до 48,255 млрд. на. 30.11.2018).

Але внутрішній зменшився, бо відсотки по гривневим ОВДП високі. В 2018 держборг мінус резерви зменшився.

Сомнительное утверждение.
  ЛАД написав:3. Выплачиваем долги (и не только %) "попередників" и нынешних тоже. И практика показывает, что без новых долгов нам грозит дефолт. Так что "живемо на те, що заробляємо" - утверждение сомнительное

Перекредитація - це не нові борги, це перекредитація.

Согласен.
  ЛАД написав:О бездефицитном бюджете это Вы сильно сказали! :) Но в обозримом будущем нам это не грозит. Лишь бы дефицит был умеренным.

Ну, колись же буде. :)

Когда будет, тогда и поговорим. :)
Но вряд ли. Бездефицитного бюджета сейчас нет, наверное, ни у кого.
Если дефицит будем удерживать в пределах 2-3%, будет отличный результат.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:54

  vitaliian написав:Это сайт службы занятости без фейковых вакансий. Примерно такая картина по зарплатам 60 тыс. вакансий. Куда и у кого выросли доходы смотрите сами.


Налоговый инспектор, причем старший, оклад 4400 грн, жуть, вакансия кстати открыта, устраивайтесь.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:56

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:В долларах стоит считать внешние долги, внутренний долг переводить в доллары не стоит.

З точки зору бюджета, обслуговування в гривнях для всіх боргів. Чим менше відсотки по боргам, тим легше бюджету. Тому йде перекредитація з внутрішніх на зовнішні кредити.
  ЛАД написав:А так внутр. долг в грн. достаточно уверенно растёт.

Але менше, ніж бюджет. Відсотки по боргам зменшились з 15% бюджету в 2015 до 10,5% в наступному, хоч це і більше 6% в 2013.
Ви дарма шукаєте зраду, бо її немає. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:00

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:Это сайт службы занятости (без фейковых вакансий). Примерно такая картина по зарплатам 60 тыс. вакансий. Куда и у кого выросли доходы смотрите сами.

Выросли у тех, кто уже работает.
Это надо смотреть не по вакансиям, а по декларациям.
Сайт службы занятости - это список жадных предприятий, которые не могут найти работников, потому что не хотят платить.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:10

ihorkyiv
Не надо перегибать.
То, что ситуация улучшилась по сравнению с 2014-2015, бесспорно.
То, что уровня 2013 мы пока что не достигли, тоже бесспорно.
Айтишники и их доходы всё же не показатель. % айтишников ко всем работающим относительно не высок. Приведите в пример ещё руководство Нафтогаза. :)
Рост реальных доходов всё же заметно завышен за счёт занижения уровня инфляции.
Отсюда https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/ номинальный/реальный ВВП за III кв. 2018 994377/878184*100% = 113,2%, т.е. номин. больше на 13,2%. Мне кажется, что это ближе к реальности, чем индекс инфляции 8,9%, кот. показывают официально. Хотя и эта цифра, на мой взгляд, занижена.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 02 січ, 2019 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:14

Re: Валютный рынок в контексте

скажите,какая вероятность девальвации грн этой весной до 40-50 грн?
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:20

  ronaldoss написав:скажите,какая вероятность девальвации грн этой весной до 40-50 грн?

Такая же, как и до уровня 100—120.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:20

ronaldoss нулевая
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:21

  lapay написав:
  ЛАД написав:В долларах стоит считать внешние долги, внутренний долг переводить в доллары не стоит.

З точки зору бюджета, обслуговування в гривнях для всіх боргів. Чим менше відсотки по боргам, тим легше бюджету. Тому йде перекредитація з внутрішніх на зовнішні кредити.

Не преувеличивайте, не идёт - внутр. долги не уменьшаются.
Идёт перекредитация внутренних на внутр. и внешних на внешние.
Уменьшения % по долгам не вижу. Будьте любезны, покажите.
И, кстати, замена внутр. долгов на внешние - дело достаточно рискованное, резко растут вал. риски. Если помните, много смеялись над азаровским займом в швейцарских франках - % были очень низкие, но к моменту выплаты франк резко вырос к доллару.

  ЛАД написав:А так внутр. долг в грн. достаточно уверенно растёт.

Але менше, ніж бюджет. Відсотки по боргам зменшились з 15% бюджету в 2015 до 10,5% в наступному, хоч це і більше 6% в 2013.
Ви дарма шукаєте зраду, бо її немає. :)

Откуда цифры по процентам?
Читал другое:
"Относительно обслуживания госдолга... Вызов бюджета-2019 - это большие платежи, к которым мы возвращаемся после нескольких лет, которые нам дала реструктуризация. В 2019 году почти 418 миллиардов (гривень – ред.) будет составлять обслуживание и возвращение и внешних, и внутренних, долгов", - сказала министр.

Маркарова добавила, что это чрезвычайно большая сумма, которую нужно выплачивать вовремя как по внутренним, так и по внешним займам.

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2586023-markarova-nazvala-dolg-v-418-milliardov-vyzovom-dla-budzeta2019.html
И
Государственный бюджет Украины на 2019 год, который Верховная Рада одобрила в шесть утра 23 ноября, предусматривает, что на выплаты по внешним и внутренним долгам Украина направит около 40% всей доходной части сметы.

https://www.segodnya.ua/economics/enews/minus-40-dohodov-skolko-ukraina-potratit-na-starye-dolgi-v-2019-godu-1191528.html

Зраду не шукаю. Есть объективные причины и проблемы, кот. надо решать. Но чтобы их решать, их надо видеть, а не кричать, что всё прекрасно.
Почему и не нравится нынешняя избир. компания - ни один кандидат не говорит об экономике (обещания уменьшить цену на газ или аналог. - не экономика), а только "вера, армия, мова". :(
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 02 січ, 2019 14:48, всього редагувалось 3 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:22

  ЛАД написав:Прошу прощения, что встрял во вроде бы серьёзные разговоры 1 января. :oops:
Призывать к вежливости и толерантности в новом году не буду - бесполезно. :(
Некоторые господа заходят на форум в основном исключительно с целью потроллить или с др. целями, но отнюдь не для поиска решений.

В цьому році в Кондопогі - найвища ялинка.

https://www.unian.ua/society/10363371-u ... linku.html

ЛАДе - йолочка Вам нравіцца? (с)
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