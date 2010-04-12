Додано: Сер 02 січ, 2019 14:21

lapay написав: ЛАД написав: В долларах стоит считать внешние долги, внутренний долг переводить в доллары не стоит. В долларах стоит считать внешние долги, внутренний долг переводить в доллары не стоит.

З точки зору бюджета, обслуговування в гривнях для всіх боргів. Чим менше відсотки по боргам, тим легше бюджету. Тому йде перекредитація з внутрішніх на зовнішні кредити. З точки зору бюджета, обслуговування в гривнях для всіх боргів. Чим менше відсотки по боргам, тим легше бюджету. Тому йде перекредитація з внутрішніх на зовнішні кредити.

ЛАД написав: А так внутр. долг в грн. достаточно уверенно растёт. А так внутр. долг в грн. достаточно уверенно растёт.

Але менше, ніж бюджет. Відсотки по боргам зменшились з 15% бюджету в 2015 до 10,5% в наступному, хоч це і більше 6% в 2013.

Ви дарма шукаєте зраду, бо її немає. Але менше, ніж бюджет. Відсотки по боргам зменшились з 15% бюджету в 2015 до 10,5% в наступному, хоч це і більше 6% в 2013.Ви дарма шукаєте зраду, бо її немає.

"Относительно обслуживания госдолга... Вызов бюджета-2019 - это большие платежи, к которым мы возвращаемся после нескольких лет, которые нам дала реструктуризация. В 2019 году почти 418 миллиардов (гривень – ред.) будет составлять обслуживание и возвращение и внешних, и внутренних, долгов", - сказала министр.



Маркарова добавила, что это чрезвычайно большая сумма, которую нужно выплачивать вовремя как по внутренним, так и по внешним займам.

Государственный бюджет Украины на 2019 год, который Верховная Рада одобрила в шесть утра 23 ноября, предусматривает, что на выплаты по внешним и внутренним долгам Украина направит около 40% всей доходной части сметы.

Не преувеличивайте, не идёт - внутр. долги не уменьшаются.Идёт перекредитация внутренних на внутр. и внешних на внешние.Уменьшения % по долгам не вижу. Будьте любезны, покажите.И, кстати, замена внутр. долгов на внешние - дело достаточно рискованное, резко растут вал. риски. Если помните, много смеялись над азаровским займом в швейцарских франках - % были очень низкие, но к моменту выплаты франк резко вырос к доллару.Откуда цифры по процентам?Читал другое:Зраду не шукаю. Есть объективные причины и проблемы, кот. надо решать. Но чтобы их решать, их надо видеть, а не кричать, что всё прекрасно.Почему и не нравится нынешняя избир. компания - ни один кандидат не говорит об экономике (обещания уменьшить цену на газ или аналог. -экономика), а только "вера, армия, мова".