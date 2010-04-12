ЛАД написав:1. Валовой внешний долг в общем растёт. В 2014-2016 он, действительно, очень заметно снизился.
Я казав про валовий зовнішній борг +(-) резерви НБУ. На 31,12,16: 113,518-15,539=97,979. На 30,09,18: 114,742-16,6=98,14 Ми живемо без боргів.
Посмотрим, что будет на 31.12.2018. Но "живемо без боргів" - слишком сильно сказано, в лучшем случае без роста долгов. При этом стоимость обслуживания долга увеличилась.
ЛАД написав:2. Внешний госдолг продолжает уверенно расти (с 26,519 млрд. долл. на 31.12.2009 до 37,536 млрд. на 31.12.2013 и до 48,255 млрд. на. 30.11.2018).
Але внутрішній зменшився, бо відсотки по гривневим ОВДП високі. В 2018 держборг мінус резерви зменшився.
Сомнительное утверждение.
ЛАД написав:3. Выплачиваем долги (и не только %) "попередників" и нынешних тоже. И практика показывает, что без новых долгов нам грозит дефолт. Так что "живемо на те, що заробляємо" - утверждение сомнительное
Перекредитація - це не нові борги, це перекредитація.
Согласен.
ЛАД написав:О бездефицитном бюджете это Вы сильно сказали! Но в обозримом будущем нам это не грозит. Лишь бы дефицит был умеренным.
Ну, колись же буде.
Когда будет, тогда и поговорим. Но вряд ли. Бездефицитного бюджета сейчас нет, наверное, ни у кого. Если дефицит будем удерживать в пределах 2-3%, будет отличный результат.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
vitaliian написав:Это сайт службы занятости (без фейковых вакансий). Примерно такая картина по зарплатам 60 тыс. вакансий. Куда и у кого выросли доходы смотрите сами.
Выросли у тех, кто уже работает. Это надо смотреть не по вакансиям, а по декларациям. Сайт службы занятости - это список жадных предприятий, которые не могут найти работников, потому что не хотят платить.
ihorkyiv Не надо перегибать. То, что ситуация улучшилась по сравнению с 2014-2015, бесспорно. То, что уровня 2013 мы пока что не достигли, тоже бесспорно. Айтишники и их доходы всё же не показатель. % айтишников ко всем работающим относительно не высок. Приведите в пример ещё руководство Нафтогаза. Рост реальных доходов всё же заметно завышен за счёт занижения уровня инфляции. Отсюда https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/ номинальный/реальный ВВП за III кв. 2018 994377/878184*100% = 113,2%, т.е. номин. больше на 13,2%. Мне кажется, что это ближе к реальности, чем индекс инфляции 8,9%, кот. показывают официально. Хотя и эта цифра, на мой взгляд, занижена.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 02 січ, 2019 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:В долларах стоит считать внешние долги, внутренний долг переводить в доллары не стоит.
З точки зору бюджета, обслуговування в гривнях для всіх боргів. Чим менше відсотки по боргам, тим легше бюджету. Тому йде перекредитація з внутрішніх на зовнішні кредити.
Не преувеличивайте, не идёт - внутр. долги не уменьшаются. Идёт перекредитация внутренних на внутр. и внешних на внешние. Уменьшения % по долгам не вижу. Будьте любезны, покажите. И, кстати, замена внутр. долгов на внешние - дело достаточно рискованное, резко растут вал. риски. Если помните, много смеялись над азаровским займом в швейцарских франках - % были очень низкие, но к моменту выплаты франк резко вырос к доллару.
ЛАД написав:А так внутр. долг в грн. достаточно уверенно растёт.
Але менше, ніж бюджет. Відсотки по боргам зменшились з 15% бюджету в 2015 до 10,5% в наступному, хоч це і більше 6% в 2013. Ви дарма шукаєте зраду, бо її немає.
Откуда цифры по процентам? Читал другое:
"Относительно обслуживания госдолга... Вызов бюджета-2019 - это большие платежи, к которым мы возвращаемся после нескольких лет, которые нам дала реструктуризация. В 2019 году почти 418 миллиардов (гривень – ред.) будет составлять обслуживание и возвращение и внешних, и внутренних, долгов", - сказала министр.
Маркарова добавила, что это чрезвычайно большая сумма, которую нужно выплачивать вовремя как по внутренним, так и по внешним займам.
Государственный бюджет Украины на 2019 год, который Верховная Рада одобрила в шесть утра 23 ноября, предусматривает, что на выплаты по внешним и внутренним долгам Украина направит около 40% всей доходной части сметы.
Зраду не шукаю. Есть объективные причины и проблемы, кот. надо решать. Но чтобы их решать, их надо видеть, а не кричать, что всё прекрасно. Почему и не нравится нынешняя избир. компания - ни один кандидат не говорит об экономике (обещания уменьшить цену на газ или аналог. - не экономика), а только "вера, армия, мова".
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 02 січ, 2019 14:48, всього редагувалось 3 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Прошу прощения, что встрял во вроде бы серьёзные разговоры 1 января. Призывать к вежливости и толерантности в новом году не буду - бесполезно. Некоторые господа заходят на форум в основном исключительно с целью потроллить или с др. целями, но отнюдь не для поиска решений.