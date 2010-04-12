ЛАД написав:Прошу прощения, что встрял во вроде бы серьёзные разговоры 1 января. Призывать к вежливости и толерантности в новом году не буду - бесполезно. Некоторые господа заходят на форум в основном исключительно с целью потроллить или с др. целями, но отнюдь не для поиска решений.
vitaliian написав:Это сайт службы занятости (без фейковых вакансий). Примерно такая картина по зарплатам 60 тыс. вакансий. Куда и у кого выросли доходы смотрите сами.
Выросли у тех, кто уже работает. Это надо смотреть не по вакансиям, а по декларациям.
Сайт службы занятости - это список жадных предприятий, которые не могут найти работников, потому что не хотят платить.
Если закрытая вакансия приносит компании доход их "ЖАДНОСТЬ" куда то исчезает, так как терять деньги никому не охота. То же касается "добрых" предприятий, если это не распил бюджета и не родственно-коррупционные связи, платят ровно столько чтобы человек не уволился.
18 лет назад, помню я уволился с з/п 700 грн и на мою должность (случайно) взяли мою знакомую, ей со старта дали 900. Тоже жадные были, на день рождения открытку не подарят, но посмотрели посчитали что постоянно искать себе дороже и подняли ей з/п.
Мораль если бы не шли работать на 4-5 тыс, то таких унизительных зарплат бы не было.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 січ, 2019 15:16, всього редагувалось 7 разів.