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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 73557356735773587359>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:24

  tea написав:
  ЛАД написав:Прошу прощения, что встрял во вроде бы серьёзные разговоры 1 января. :oops:
Призывать к вежливости и толерантности в новом году не буду - бесполезно. :(
Некоторые господа заходят на форум в основном исключительно с целью потроллить или с др. целями, но отнюдь не для поиска решений.

В цьому році в Кондопогі - найвища ялинка.

https://www.unian.ua/society/10363371-u ... linku.html

ЛАДе - йолочка Вам нравіцца? (с)

Не дивився.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:28

  ronaldoss написав:скажите,какая вероятность девальвации грн этой весной до 40-50 грн?

Провидець писав,що після виборів буде девальвація на 60%.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:30

  ЛАД написав:
  tea написав:В цьому році в Кондопогі - найвища ялинка.

https://www.unian.ua/society/10363371-u ... linku.html

ЛАДе - йолочка Вам нравіцца? (с)

Не дивився.

А треба було вчора запалити смолоскип,взяти в руки червоно-чорний прапор,піти на Майдан Свободи і вшанувати пам"ять Степана Андрійовича Бандери.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:31

Re: Валютный рынок в контексте

що за провидець?откуда инфа?
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:37

  tea написав:
  ЛАД написав:
  tea написав:В цьому році в Кондопогі - найвища ялинка.

https://www.unian.ua/society/10363371-u ... linku.html

ЛАДе - йолочка Вам нравіцца? (с)

Не дивився.

А треба було вчора запалити смолоскип,взяти в руки червоно-чорний прапор,піти на Майдан Свободи і вшанувати пам"ять Степана Андрійовича Бандери.

Чай, Вы тоже начинаете заниматься провокациями?
Хотите, чтобы я высказался и пошёл в баню?
Идите сами ... в баню.
А смолоскипи предлагайте Генсеку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:38

По Харкову є продаж по 28.00.

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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:40

  Сибарит написав:
  vitaliian написав:Это сайт службы занятости (без фейковых вакансий). Примерно такая картина по зарплатам 60 тыс. вакансий. Куда и у кого выросли доходы смотрите сами.

Выросли у тех, кто уже работает.
Это надо смотреть не по вакансиям, а по декларациям.


Сайт службы занятости - это список жадных предприятий, которые не могут найти работников, потому что не хотят платить.


Если закрытая вакансия приносит компании доход их "ЖАДНОСТЬ" куда то исчезает, так как терять деньги никому не охота. То же касается "добрых" предприятий, если это не распил бюджета и не родственно-коррупционные связи, платят ровно столько чтобы человек не уволился.

18 лет назад, помню я уволился с з/п 700 грн и на мою должность (случайно) взяли мою знакомую, ей со старта дали 900. Тоже жадные были, на день рождения открытку не подарят, но посмотрели посчитали что постоянно искать себе дороже и подняли ей з/п.

Мораль если бы не шли работать на 4-5 тыс, то таких унизительных зарплат бы не было.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 січ, 2019 15:16, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:44

  ronaldoss написав:що за провидець?откуда инфа?

Він же Trast, він же sinus , «злой с.ука» для пана холяви. Один до десяти, що курс навесні обвалиться до 40 грн.

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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:46

Re: Валютный рынок в контексте

а летом какой курс грн к баксу реален больше всего?
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:46

  ronaldoss написав:а летом какой курс грн к баксу реален больше всего?

26.4

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