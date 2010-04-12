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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7355735673577358

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:47

  Перес де Куэльяр написав:
  ronaldoss написав:що за провидець?откуда инфа?

Він же Trast, він же sinus , «злой с.ука» для пана холяви. Один до десяти, що курс навесні обвалиться до 40 грн.

*Відправлено з Чату

До выборов? врядли. К лету тоже (не было еще девальваций летом) а осенью может быть и 40. Ведь неизвестно кто покупает ОВГЗ, может сама власть их и покупает, и после выборов эта лавочка может закрыться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:50

  ЛАД написав:
  tea написав:А треба було вчора запалити смолоскип,взяти в руки червоно-чорний прапор,піти на Майдан Свободи і вшанувати пам"ять Степана Андрійовича Бандери.

Чай, Вы тоже начинаете заниматься провокациями?
Хотите, чтобы я высказался и пошёл в баню?
Идите сами ... в баню.
А смолоскипи предлагайте Генсеку.

Повернемось до першого питання.
Йолочка Вам нравіцца?

П.С.Дід з Бійська намолотив майже 700 тис.переглядів за три тижні.
https://www.youtube.com/watch?v=QNLqgsvc5Kc

Для порівняння - найкращий і наймасштабніший концерт О.Е.за всі 24 роки існування групи набрав всього приблизно 250 тис.переглядів.
https://www.youtube.com/watch?v=gIx-mig8ijI
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:58

  tea написав:Повернемось до першого питання.
Йолочка Вам нравіцца?

П.С.Дід з Бійська намолотив майже 700 тис.переглядів за три тижні.
https://www.youtube.com/watch?v=QNLqgsvc5Kc

Для порівняння - найкращий і наймасштабніший концерт О.Е.за всі 24 роки існування групи набрав всього приблизно 250 тис.переглядів.
https://www.youtube.com/watch?v=gIx-mig8ijI

Немає сенсу порівнювати по переглядам відео меньше ніж на хвилину і на 2 години.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:01

  ihorkyiv написав:Для свідків Секти тотального зубожіння: Грошей курчата не клюють. "Другий рік поспіль ростуть доходи населення. Так, за даними НБУ, в першому півріччі 2018-го реальний дохід в країні виріс на 9,8% в порівнянні з тим же періодом минулого року. А середня і мінімальна зарплати збільшилися на 26% і 16% відповідно. В НБУ визначили ще один сприятливий для українських покупців фактор - зростання споживчого кредитування: за десять місяців року його обсяг зріс більш ніж наполовину (в порівнянні з аналогічним періодом 2017-го) - до 127,3 млрд грн". https://biz.nv.ua/ukr/markets/chas-harj ... 5773.html#
"У мене зараз купа пропозицій на релокацію [переїзд] в Німеччину, Ірландію, Іспанію, – розповідає Гончаренко. – Але фінансово в Києві зараз краще". https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zminil ... 15650.html

ключове слово "зараз", а як буде через 5років, а 10?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:02

Обережно Чаю, бо ще сконає.

Модераторы, я понимаю вас, понимаю удаление моих постов против Генсека.
Но его провокации и постоянное безмерное хамство уже надоело.
В реале уже давно получил бы.
Хамло и провокатор.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:10

  ЛАД написав:(...)
  ЛАД написав:А так внутр. долг в грн. достаточно уверенно растёт.

Але менше, ніж бюджет. Відсотки по боргам зменшились з 15% бюджету в 2015 до 10,5% в наступному, хоч це і більше 6% в 2013.
Ви дарма шукаєте зраду, бо її немає. :)

Откуда цифры по процентам?
Читал другое:
"Относительно обслуживания госдолга... Вызов бюджета-2019 - это большие платежи, к которым мы возвращаемся после нескольких лет, которые нам дала реструктуризация. В 2019 году почти 418 миллиардов (гривень – ред.) будет составлять обслуживание и возвращение и внешних, и внутренних, долгов", - сказала министр.

Маркарова добавила, что это чрезвычайно большая сумма, которую нужно выплачивать вовремя как по внутренним, так и по внешним займам.

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2586023-markarova-nazvala-dolg-v-418-milliardov-vyzovom-dla-budzeta2019.html
И
Государственный бюджет Украины на 2019 год, который Верховная Рада одобрила в шесть утра 23 ноября, предусматривает, что на выплаты по внешним и внутренним долгам Украина направит около 40% всей доходной части сметы.

https://www.segodnya.ua/economics/enews/minus-40-dohodov-skolko-ukraina-potratit-na-starye-dolgi-v-2019-godu-1191528.html
(...)

Речь шла о процентах по долгам. А в 40% доходной части сметы входят и проценты, и тело.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:10

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Идёт перекредитация внутренних на внутр. и внешних на внешние.
Уменьшения % по долгам не вижу. Будьте любезны, покажите.

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/
По рокам, співвідношення внутрішннього держборгу до загального держборгу, на кінець року 2013-2018, у відсотках:
48,6
44,4
33,7
35,7
35,8
35,5
Відсоток значно зменшився, з часів Януковича, і стабілізувався.
  ЛАД написав:Откуда цифры по процентам?
Зраду не шукаю. Есть объективные причины и проблемы, кот. надо решать. Но чтобы их решать, их надо видеть, а не кричать, что всё прекрасно.

Читав, бо цікавився питанням. Самі пошукайте, якщо не вірите. :)
Вирішувати треба через реформи. Хто не хоче їх робити - спихне країну в прірву, від краю якої ми видійшли, на кілька кроків, в останні роки.
  ЛАД написав:Почему и не нравится нынешняя избир. компания - ни один кандидат не говорит об экономике (обещания уменьшить цену на газ или аналог. - не экономика), а только "вера, армия, мова".

Президент не відповідає за економіку, принаймі, формально.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:12

  lapay написав:Президент не відповідає за економіку, принаймі, формально.

С какой целью тогда президент открывает медпункты, садики и тд
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:13

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:Чем большее количество игроков хотят заработать на колебаниях курса, тем непредсказуемее будет рынок.
Наоборот :-) Один олигарх может быть непредсказуем. А миллион относительно равнозначных игроков взаимно сглаживают колебания.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:17

  freeze написав:
  lapay написав:Президент не відповідає за економіку, принаймі, формально.

С какой целью тогда президент открывает медпункты, садики и тд

Так народу понятнее, чем он занимается.
vitaliian
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