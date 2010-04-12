До выборов? врядли. К лету тоже (не было еще девальваций летом) а осенью может быть и 40. Ведь неизвестно кто покупает ОВГЗ, может сама власть их и покупает, и после выборов эта лавочка может закрыться.
ihorkyiv написав:Для свідків Секти тотального зубожіння: Грошей курчата не клюють. "Другий рік поспіль ростуть доходи населення. Так, за даними НБУ, в першому півріччі 2018-го реальний дохід в країні виріс на 9,8% в порівнянні з тим же періодом минулого року. А середня і мінімальна зарплати збільшилися на 26% і 16% відповідно. В НБУ визначили ще один сприятливий для українських покупців фактор - зростання споживчого кредитування: за десять місяців року його обсяг зріс більш ніж наполовину (в порівнянні з аналогічним періодом 2017-го) - до 127,3 млрд грн". https://biz.nv.ua/ukr/markets/chas-harj ... 5773.html# "У мене зараз купа пропозицій на релокацію [переїзд] в Німеччину, Ірландію, Іспанію, – розповідає Гончаренко. – Але фінансово в Києві зараз краще". https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zminil ... 15650.html
ключове слово "зараз", а як буде через 5років, а 10?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
ЛАД написав:А так внутр. долг в грн. достаточно уверенно растёт.
Але менше, ніж бюджет. Відсотки по боргам зменшились з 15% бюджету в 2015 до 10,5% в наступному, хоч це і більше 6% в 2013. Ви дарма шукаєте зраду, бо її немає.
Откуда цифры по процентам? Читал другое:
"Относительно обслуживания госдолга... Вызов бюджета-2019 - это большие платежи, к которым мы возвращаемся после нескольких лет, которые нам дала реструктуризация. В 2019 году почти 418 миллиардов (гривень – ред.) будет составлять обслуживание и возвращение и внешних, и внутренних, долгов", - сказала министр.
Маркарова добавила, что это чрезвычайно большая сумма, которую нужно выплачивать вовремя как по внутренним, так и по внешним займам.
Государственный бюджет Украины на 2019 год, который Верховная Рада одобрила в шесть утра 23 ноября, предусматривает, что на выплаты по внешним и внутренним долгам Украина направит около 40% всей доходной части сметы.
ЛАД написав:Идёт перекредитация внутренних на внутр. и внешних на внешние. Уменьшения % по долгам не вижу. Будьте любезны, покажите.
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ По рокам, співвідношення внутрішннього держборгу до загального держборгу, на кінець року 2013-2018, у відсотках: 48,6 44,4 33,7 35,7 35,8 35,5 Відсоток значно зменшився, з часів Януковича, і стабілізувався.
ЛАД написав:Откуда цифры по процентам? Зраду не шукаю. Есть объективные причины и проблемы, кот. надо решать. Но чтобы их решать, их надо видеть, а не кричать, что всё прекрасно.
Читав, бо цікавився питанням. Самі пошукайте, якщо не вірите. Вирішувати треба через реформи. Хто не хоче їх робити - спихне країну в прірву, від краю якої ми видійшли, на кілька кроків, в останні роки.
ЛАД написав:Почему и не нравится нынешняя избир. компания - ни один кандидат не говорит об экономике (обещания уменьшить цену на газ или аналог. - не экономика), а только "вера, армия, мова".
Президент не відповідає за економіку, принаймі, формально.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...