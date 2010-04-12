Валютный рынок в контексте
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:22
lapay написав:
Поляки менше чухались, швидше робили реформи, в тому числі і ЖКГ, а ми хочемо совкової халяви, не розуміючи, що халява завжди закінчується, причому подвійною оплатою.
Основа відносного успіху країн східної Європи - залучення західного капіталу в реальний сектор (який туди зайшов ще до "реформ"). Натомість в Україні є ахмєтка і Ко. Збільшення тарифів монополій - це єдина тутешня "реформа". Безлад, словом...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
Повідомлень: 773
З нами з: 07.10.09
Подякував: 239 раз.
Подякували: 223 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:25
centurionus написав:
Основа відносного успіху країн східної Європи - залучення західного капіталу в реальний сектор (який туди зайшов ще до "реформ").
До реформ там був совок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
Повідомлень: 6323
З нами з: 01.08.15
Подякував: 801 раз.
Подякували: 950 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:25
juristkostya написав: vitaliian написав:
Чем большее количество игроков хотят заработать на колебаниях курса, тем непредсказуемее будет рынок.
Наоборот
Один олигарх может быть непредсказуем. А миллион относительно равнозначных игроков взаимно сглаживают колебания.
Раньше я тоже так думал, но люди - стадо. Один бежит сливать - за ним все бегут сливаться, объективно поводов нет а курс растёт или падает.
Как вы думаете, не потянет ли за собой гривну падающий рубль? В былые годы тянул.
vitaliian
Повідомлень: 128
З нами з: 06.04.16
Подякував: 42 раз.
Подякували: 24 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:29
vitaliian написав:
Один бежит сливать - за ним все бегут сливаться, объективно поводов нет а курс растёт или падает.
но это происходит не в один час, и даже не в один день. А кто-то вообще не бежит, т.к. в больнице или в командировке. И всплески сглаживаются.
juristkostya
Повідомлень: 2265
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 563 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:31
lapay написав: centurionus написав:
Основа відносного успіху країн східної Європи - залучення західного капіталу в реальний сектор (який туди зайшов ще до "реформ").
До реформ там був совок.
всё относительно. Трудящиеся ГДР уже в 80-е гг могли получать з.п. на банковские карты и снимать в банкоматах...
juristkostya
Повідомлень: 2265
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 563 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:31
juristkostya написав: vitaliian написав:
Один бежит сливать - за ним все бегут сливаться, объективно поводов нет а курс растёт или падает.
но это происходит не в один час, и даже не в один день. А кто-то вообще не бежит, т.к. в больнице или в командировке. И всплески сглаживаются.
летом когда все включают кондиционеры часто выбивает свет, я тоже так думаю, могли бы их включать не одновременно...
С февраля разрешат сливаться по интернету, и начнут это делать все от беременных женщин до пациентов реанимации.
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Сер 02 січ, 2019 15:35, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Повідомлень: 128
З нами з: 06.04.16
Подякував: 42 раз.
Подякували: 24 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:35
vitaliian написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
Один бежит сливать - за ним все бегут сливаться, объективно поводов нет а курс растёт или падает.
но это происходит не в один час, и даже не в один день. А кто-то вообще не бежит, т.к. в больнице или в командировке. И всплески сглаживаются.
С февраля разрешат сливаться по интернету, и начнут это делать все от беременных женщин до пациентов реанимации.
участников рынка станет ещё больше и он ещё больше сгладится.
juristkostya
Повідомлень: 2265
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 563 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:48
Faceless написав:
Немає сенсу порівнювати по переглядам відео меньше ніж на хвилину і на 2 години.
На Росії люди "піднялись" на дідовій популярності.
Випустили футболки з прінтами.
Частину виручки передали діду.
https://www.youtube.com/watch?v=Bi8jYqPhFYA
tea
Повідомлень: 16512
З нами з: 15.11.08
Подякував: 495 раз.
Подякували: 2155 раз.
Профіль
4
3
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:55
ronaldoss написав:
що за провидець?
Він - Обраний. (Матриця).
Навіть НБУ не виключає курса 40 при певних обставинах.Тобто,якщо почнеться світова криза і ціни на наші експортні позиції почнуть падати.
http://www.dsnews.ua/economics/nbu-prog ... 2018132000
tea
Повідомлень: 16512
З нами з: 15.11.08
Подякував: 495 раз.
Подякували: 2155 раз.
Профіль
4
3
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:56
Дедуля поднялся на критике )))
А что там наш недавний черниговский пенсионер, общавшийся с Порошенко и с теми же много сотен тысяч просмотров, как у него дела?
freeze
4
Повідомлень: 9025
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2639 раз.
Подякували: 3596 раз.
Профіль
14
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
14104
1619347
Сер 02 січ, 2019 09:14 Zebra
6521
1386405
Чет 27 гру, 2018 19:28 ЛОБ
159
256127