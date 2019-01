Додано: Сер 02 січ, 2019 15:22

lapay написав: Поляки менше чухались, швидше робили реформи, в тому числі і ЖКГ, а ми хочемо совкової халяви, не розуміючи, що халява завжди закінчується, причому подвійною оплатою. Поляки менше чухались, швидше робили реформи, в тому числі і ЖКГ, а ми хочемо совкової халяви, не розуміючи, що халява завжди закінчується, причому подвійною оплатою.

Основа відносного успіху країн східної Європи - залучення західного капіталу в реальний сектор (який туди зайшов ще до "реформ"). Натомість в Україні є ахмєтка і Ко. Збільшення тарифів монополій - це єдина тутешня "реформа". Безлад, словом... Основа відносного успіху країн східної Європи - залучення західного капіталу в реальний сектор (який туди зайшов ще до "реформ"). Натомість в Україні є ахмєтка і Ко. Збільшення тарифів монополій - це єдина тутешня "реформа". Безлад, словом...

