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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7357735873597360>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:22

Re: Валютный рынок в контексте

  lapay написав:Поляки менше чухались, швидше робили реформи, в тому числі і ЖКГ, а ми хочемо совкової халяви, не розуміючи, що халява завжди закінчується, причому подвійною оплатою.

Основа відносного успіху країн східної Європи - залучення західного капіталу в реальний сектор (який туди зайшов ще до "реформ"). Натомість в Україні є ахмєтка і Ко. Збільшення тарифів монополій - це єдина тутешня "реформа". Безлад, словом...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:25

Re: Валютный рынок в контексте

  centurionus написав:Основа відносного успіху країн східної Європи - залучення західного капіталу в реальний сектор (який туди зайшов ще до "реформ").

До реформ там був совок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:25

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Чем большее количество игроков хотят заработать на колебаниях курса, тем непредсказуемее будет рынок.
Наоборот :-) Один олигарх может быть непредсказуем. А миллион относительно равнозначных игроков взаимно сглаживают колебания.

Раньше я тоже так думал, но люди - стадо. Один бежит сливать - за ним все бегут сливаться, объективно поводов нет а курс растёт или падает.

Как вы думаете, не потянет ли за собой гривну падающий рубль? В былые годы тянул.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:29

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:Один бежит сливать - за ним все бегут сливаться, объективно поводов нет а курс растёт или падает.
но это происходит не в один час, и даже не в один день. А кто-то вообще не бежит, т.к. в больнице или в командировке. И всплески сглаживаются.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:31

  lapay написав:
  centurionus написав:Основа відносного успіху країн східної Європи - залучення західного капіталу в реальний сектор (який туди зайшов ще до "реформ").

До реформ там був совок.

всё относительно. Трудящиеся ГДР уже в 80-е гг могли получать з.п. на банковские карты и снимать в банкоматах...
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:31

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Один бежит сливать - за ним все бегут сливаться, объективно поводов нет а курс растёт или падает.
но это происходит не в один час, и даже не в один день. А кто-то вообще не бежит, т.к. в больнице или в командировке. И всплески сглаживаются.
летом когда все включают кондиционеры часто выбивает свет, я тоже так думаю, могли бы их включать не одновременно...

С февраля разрешат сливаться по интернету, и начнут это делать все от беременных женщин до пациентов реанимации.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 січ, 2019 15:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:35

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Один бежит сливать - за ним все бегут сливаться, объективно поводов нет а курс растёт или падает.
но это происходит не в один час, и даже не в один день. А кто-то вообще не бежит, т.к. в больнице или в командировке. И всплески сглаживаются.

С февраля разрешат сливаться по интернету, и начнут это делать все от беременных женщин до пациентов реанимации.

участников рынка станет ещё больше и он ещё больше сгладится.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:48

  Faceless написав:
  tea написав:Повернемось до першого питання.
Йолочка Вам нравіцца?

П.С.Дід з Бійська намолотив майже 700 тис.переглядів за три тижні.
https://www.youtube.com/watch?v=QNLqgsvc5Kc


Немає сенсу порівнювати по переглядам відео меньше ніж на хвилину і на 2 години.

На Росії люди "піднялись" на дідовій популярності. :mrgreen: Випустили футболки з прінтами. :mrgreen:
Частину виручки передали діду.
https://www.youtube.com/watch?v=Bi8jYqPhFYA
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:55

  ronaldoss написав:що за провидець?

Він - Обраний. (Матриця).
Навіть НБУ не виключає курса 40 при певних обставинах.Тобто,якщо почнеться світова криза і ціни на наші експортні позиції почнуть падати.
http://www.dsnews.ua/economics/nbu-prog ... 2018132000
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:56

  tea написав:Частину виручки передали діду.
https://www.youtube.com/watch?v=Bi8jYqPhFYA


Дедуля поднялся на критике )))
А что там наш недавний черниговский пенсионер, общавшийся с Порошенко и с теми же много сотен тысяч просмотров, как у него дела?
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