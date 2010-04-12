Додано: Сер 02 січ, 2019 16:24

Дата: 02 января 2019 г. 16.00

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,85/28,10 UAH/USD (с утра – 27,90/28,12 UAH/USD, к полудню - 27,90/28,15 UAH/USD)

€ – 31,62/32,05 UAH/EUR (с утра – 31,80/32,15 UAH/EUR, к полудню - 31,75/32,10 UAH/EUR)

RUB – 0,387/0,403 UAH/RUB (с утра - 0,387/0,408 UAH/RUB, к полудню - 0,387/0,408 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь очень низкой ликвидностью.



До полудня из-за отсутствия ориентира (торги валютного межбанка 02 января не проводились), а также предельно низкой активности потенциальных клиентов, которые обращались не местные «обменки», значительная часть которых нынче была закрыта, лишь в случае крайней необходимости, до полудня местные дилеры приняли решение перевести котировки основной валютной пары доллар-гривня в «праздничный» режим работы – сохранив низкий уровень курса «приема» и приподняв позицию «предложение».



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного растянули спред, индицируя сохранение в городе «праздничного» режима торговли: 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 31,75/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на очень низком уровне.



После обеда на местном рынке наличный доллар и евро инициировали нисходящий тренд в рамках «дисконтной терапии», с помощью которой дилеры Днепра попытались реанимировать пребывающую в коме ликвидность. Проект реализовать не удалось: несмотря на сохранившуюся до конца сессии сбалансированность спроса и оферов, по итогам дня ликвидность, заслужив от оптовиков «неформального» рынка наличных Днепра «слабую тройку», понизила показатели предыдущей сессии.



Дата: 02 января 2019 г. 16.21

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,95/28,05 UAH/USD (с утра 28,00/28,15 UAH/USD, к полудню 27,95/28,15 UAH/USD)

€ 31,75/32,00 UAH/EUR (с утра 31,60-65/32,00 UAH/EUR, к полудню 31,70/32,00 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности первых сделок.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался вялотекущий процесс равновесной торговли. Клиент местного рынка был пассивен, а добрая половина столичных «обменок» была выходная.



На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали стабильность действующих цен, которые ограничились расширением спреда: доллар - 27,95/28,15 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие. За валютообменным сервисом обращаются клиенты лишь в случае крайней необходимости.



После обеда на киевском наличном рынке сохранилась относительная стабильность действующих цен. Котировки пары доллар-гривня ограничились сужением маржи, понизив офера, пытаясь стимулировать клиентские покупки. Этой операции также требовали мероприятия по выравниванию рынка.



Наблюдавшуюся в течение дня сбалансированность удалось сохранить до самого финиша торгов. При этом не сумев обеспечить киевским валютчикам прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив по итогам среды «слабую тройку», понизили показатели предыдущей сессии.



Дата: 02 января 2019 г. 16.22



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,95/28,13 UAH/USD (с утра - 28,00/28,10 UAH/USD, к полудню – 28,00/28,10 UAH/USD)

€ – 31,70/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,70/32,00 UAH/EUR, к полудню – 31,70/32,00 UAH/EUR)

RUB – 0,393/0,403 UAH/RUB (с утра - 0,393/0,403 UAH/RUB, к полудню 0,393/0,403 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях низколиквидного, «на уровне плинтуса», баланса спроса и предложения. Значительная часть «обменок» в Запорожье 02-го не работает.



До полудня это настроение в целом сохранилось, сопровождаясь отсутствием оптовых сделок. При этом запорожцам не пришлось изменять действующие цены, поскольку наблюдалось равновесие покупок и продаж.



По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении низколиквидной, хотя и сбалансированной торговли розничными партиями валюты.

Цены на указанное время не изменились с открытия, поскольку текущий баланс спроса и предложение не давал повода для их ревизий: 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB. Торговая активность очень низкая.



После обеда на рынке Запорожья произошло незначительное расширение спреда в паре доллар-гривня. Сбалансированность спроса и предложения сохранилась до самого закрытия сессии, однако, это не отразилось положительным образом на итоговой ликвидности – по итогам дня запорожские валютчики поставили себе «тройку».





Дата: 02 января 2019 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,00/28,10 UAH/USD (с утра - 28,05/28,12 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,10 UAH/USD)

€ – 31,77/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,70/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,77/31,95 UAH/EUR)

RUB 0,395/0,401 UAH/RUB (с утра - 0,397/0,401 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,401 UAH/RUB)



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