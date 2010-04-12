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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:57
Re: Валютный рынок в контексте
ну так транши мвф вроде бы дали нам и ЗВР больше 20 ярдов, как бы запасы есть для погашения паники и девальвации
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:02
Навіть не чув про цей випадок.
Відео не скинете?
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:19
Не могу, вечером Песикот зайдет ругаться будет, что ссылка некошерная.
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:24
Дата: 02 января 2019 г. 16.00
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,85/28,10 UAH/USD (с утра – 27,90/28,12 UAH/USD, к полудню - 27,90/28,15 UAH/USD)
€ – 31,62/32,05 UAH/EUR (с утра – 31,80/32,15 UAH/EUR, к полудню - 31,75/32,10 UAH/EUR)
RUB – 0,387/0,403 UAH/RUB (с утра - 0,387/0,408 UAH/RUB, к полудню - 0,387/0,408 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь очень низкой ликвидностью.
До полудня из-за отсутствия ориентира (торги валютного межбанка 02 января не проводились), а также предельно низкой активности потенциальных клиентов, которые обращались не местные «обменки», значительная часть которых нынче была закрыта, лишь в случае крайней необходимости, до полудня местные дилеры приняли решение перевести котировки основной валютной пары доллар-гривня в «праздничный» режим работы – сохранив низкий уровень курса «приема» и приподняв позицию «предложение».
Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного растянули спред, индицируя сохранение в городе «праздничного» режима торговли: 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 31,75/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,387/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на очень низком уровне.
После обеда на местном рынке наличный доллар и евро инициировали нисходящий тренд в рамках «дисконтной терапии», с помощью которой дилеры Днепра попытались реанимировать пребывающую в коме ликвидность. Проект реализовать не удалось: несмотря на сохранившуюся до конца сессии сбалансированность спроса и оферов, по итогам дня ликвидность, заслужив от оптовиков «неформального» рынка наличных Днепра «слабую тройку», понизила показатели предыдущей сессии.
Дата: 02 января 2019 г. 16.21
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,95/28,05 UAH/USD (с утра 28,00/28,15 UAH/USD, к полудню 27,95/28,15 UAH/USD)
€ 31,75/32,00 UAH/EUR (с утра 31,60-65/32,00 UAH/EUR, к полудню 31,70/32,00 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне очень низкой ликвидности первых сделок.
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался вялотекущий процесс равновесной торговли. Клиент местного рынка был пассивен, а добрая половина столичных «обменок» была выходная.
На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали стабильность действующих цен, которые ограничились расширением спреда: доллар - 27,95/28,15 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие. За валютообменным сервисом обращаются клиенты лишь в случае крайней необходимости.
После обеда на киевском наличном рынке сохранилась относительная стабильность действующих цен. Котировки пары доллар-гривня ограничились сужением маржи, понизив офера, пытаясь стимулировать клиентские покупки. Этой операции также требовали мероприятия по выравниванию рынка.
Наблюдавшуюся в течение дня сбалансированность удалось сохранить до самого финиша торгов. При этом не сумев обеспечить киевским валютчикам прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив по итогам среды «слабую тройку», понизили показатели предыдущей сессии.
Дата: 02 января 2019 г. 16.22
Рынок Запорожья, опт:
$ - 27,95/28,13 UAH/USD (с утра - 28,00/28,10 UAH/USD, к полудню – 28,00/28,10 UAH/USD)
€ – 31,70/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,70/32,00 UAH/EUR, к полудню – 31,70/32,00 UAH/EUR)
RUB – 0,393/0,403 UAH/RUB (с утра - 0,393/0,403 UAH/RUB, к полудню 0,393/0,403 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях низколиквидного, «на уровне плинтуса», баланса спроса и предложения. Значительная часть «обменок» в Запорожье 02-го не работает.
До полудня это настроение в целом сохранилось, сопровождаясь отсутствием оптовых сделок. При этом запорожцам не пришлось изменять действующие цены, поскольку наблюдалось равновесие покупок и продаж.
По состоянию на 12.30 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении низколиквидной, хотя и сбалансированной торговли розничными партиями валюты.
Цены на указанное время не изменились с открытия, поскольку текущий баланс спроса и предложение не давал повода для их ревизий: 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль 0,393/0,403 UAH/RUB. Торговая активность очень низкая.
После обеда на рынке Запорожья произошло незначительное расширение спреда в паре доллар-гривня. Сбалансированность спроса и предложения сохранилась до самого закрытия сессии, однако, это не отразилось положительным образом на итоговой ликвидности – по итогам дня запорожские валютчики поставили себе «тройку».
Дата: 02 января 2019 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,00/28,10 UAH/USD (с утра - 28,05/28,12 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,10 UAH/USD)
€ – 31,77/31,95 UAH/EUR (с утра – 31,70/32,00 UAH/EUR, к полудню - 31,77/31,95 UAH/EUR)
RUB 0,395/0,401 UAH/RUB (с утра - 0,397/0,401 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,401 UAH/RUB)
US
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:38
на три місяці,
до речі, із "пустою коморою" після ФВЯ ще протягнули майже півроку, поки Кубік не почав лити рефінанс, а любідрузі виводити...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:43
ДС був відсутній приблизно 2.5 години, мабуть робив хороші справи, домовився з обмінкою злити доляриків, бо якщо такі коррахунки і не відростуть завтра, то на МБ буде весело, а на готівці почнуть згадувати 28-28.10 як чудовий рівень для зливу.
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:56
Напомните,пожалуйста, какую сумму долгов списали Польше Парижский и Лондонский клубы в 1991-1994 годах. Можно ли расценивать это списание для Польши как совковую халяву ?
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:17
Re: Валютный рынок в контексте
Зараз масивне списання не практикують:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:27
Перес де Куэльяр.Вы писали,что 3 января на МБ,двойное поступление валюты.Откуда значение??
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:37
Re: Валютный рынок в контексте
допомога ЄС коштувала Польщі закриття кораблебудування, шахт в Сілезії, і т.п., так як одна з вимог було припинення держдопомоги для промисловості
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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